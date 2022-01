Drohnenbesitzer bedrohen Fußgänger

Gießen (ots) – Nach einer Bedrohung in einer Grünanlage im “Schwalbachacker” sucht die Polizei nach Zeugen. Am Freitag gegen 15.00 Uhr ließen 3 unbekannte Männer eine Drohne in der Grünanlage fliegen. Ein Passant wollte nicht gefilmt werden und sprach das Trio darauf an. Es kam zu einem Wortgefecht und ein Unbekannter bedrohte den 52-jährigen Fußgänger. Daraufhin lief der Passant davon.

Beschreibung:

Der Drohnenführer ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und hat ein südländisch aussehendes Erscheinungsbild. Er hat einen Vollbart, trug dunkle Bekleidung sowie ein Basecap

Der Zweite ist etwa 20 Jahre alt, hat ein südländisches Erscheinungsbild und trug dunkle Kleidung.

Der dritte Verdächtige ist etwa 25 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Nach Angaben des Zeugen hat er ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Wer kann Angaben zur Identität des Trios machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Weidengasse

In der Weidengasse gerieten Sonntagfrüh gegen 00.50 Uhr mehrere Personen in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Alter von 23 und 43 Jahren. Dabei schlugen sie sich und es kam zu Beleidigungen.

Der 43-Jährige erlitt eine Schnittverletzung und der 23-Jährige Nasenbluten. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Landkreis Gießen: Impfausweis sichergestellt

Die Gießener Polizei hat aufgrund eines gefälschten Impfausweises gegen eine 25-jährige Frau ein Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauches unrichtiger Gesundheitszeugnisse eingeleitet. Polizei und Rettungskräfte waren aufgrund eines medizinischen Notfalles bei der Frau eingesetzt.

Während der Behandlung entdeckten die Sanitäter den offenbar gefälschten Impfausweis. Die Polizisten stellten den Ausweis sicher. Die 25-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren für ihr Handeln verantworten.

Gießen: Schnittwunden nach Auseinandersetzung

In der Straße “Neustadt” gerieten am Montagabend gegen 23.15 Uhr zwei Männer im Alter von 22-Jähren in Streit. In dessen Verlauf griff einer seinen Kontrahenten offenbar mit einem Messer an. Das Opfer erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Trotz Hausverbot Spielothek betreten

In der Marburger Straße weigerte sich am Montag gegen 06.45 Uhr ein 35-jähriger Mann trotz ausgesprochenem Hausverbot eine Spielothek zu verlassen. Nachdem es zu einem Wortgefecht kam, trat der Wohnsitzlose gegen die Eingangstür.

Der Sachschaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat gegen den 35-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Mehrere PKW beschädigt – Vermutlich Bezug zu Protest gegen die A 49

(ots) – In der Nacht zum Dienstag 18.01.2022 kam es in Gießen zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte hatten, so die ersten Erkenntnisse, an PKW offenbar Reifen platt gestochen oder die Luft aus dem Reifen gelassen. Bislang gingen etwa 15 solcher Meldungen ein. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Täter hinterließen an der Windschutzscheibe ein Schriftstück, das einen Bezug zu dem Protest gegen die A 49 herstellt. Die ersten Ermittlungen wurden aufgenommen. Tatorte der Sachbeschädigungen waren unter anderem in der Goethestraße, in dem Fasanenweg, in der Löberstraße sowie in anderen Bereichen der Stadt Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen-Lich: Fahrraddiebstal

Ein schwarzes Fahrrad der Marke ,Prince’’ entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstag (15.Januar) gegen 17:30 Uhr und Montag (17.Januar) 10:30 Uhr. Das Rad war am Bahnhof an einem Fahrradabstellplatz mit einer Fahrradkette gesichert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel.: 06401/9143-0.

Gießen: Honda Civic geöffnet

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag (13.Januar) gegen 15:30 und Montag (17.Januar) 07:00 Uhr Zugang zu einem in der Liebigstraße geparkten braunen Honda Civic. Der Täter leerte das Handschuhfach und flüchtete mit unbekanntem Diebesgut. Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters nennen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Mercedes beschädigt

Zwischen Sonntag (16.Januar) 22.00 Uhr und Montag (17.Januar) 13.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Höhenstraße (Höhe 43) in Krofdorf-Gleiberg einen geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seinem schwarzen CLS zurückkam, war dieser an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Mozartstraße

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht in der Mozartstraße. Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Montag (17.Januar) 17.00 Uhr und Dienstag (18.Januar) 12.00 Uhr den in Höhe der Hausnummer 8 geparkten schwarzen Polo auf der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Bei Parkmanöver Ford touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte vermutlich bei einem Parkmanöver zwischen Freitag (17.Dezember) 15.00 Uhr und Freitag (14.Januar) 06.00 Uhr auf einem Parkplatz im Wendehammer der Carl-Geist-Straße einen geparkten weißen Ford Transit. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Am Montag (17.Januar) gegen 11.30 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Linden in einem Mazda die Goethestraße. Offenbar war die Mazda-Fahrerin abgelenkt und kam beim Abbiegen in die Schillerstraße zu weit nach links. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem VW einer entgegenkommenden 44-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Vorfahrt missachtet

Ein 59-jähriger Mann in einem Fiat befuhr am Dienstag (18.Januar) gegen 06.45 Uhr die Bundesstraße 49 und beabsichtigte nach links in die Bismarckstraße abzubiegen. Vermutlich übersah der Fiat-Fahrer dabei einen 21-Jährigen in einem Seat, der auf der B49 in Richtung Alsfelder Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Unangepasste Geschwindigkeit führt zu Unfall

5.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Dienstagmorgen (18.Januar). Ein 32-jähriger Mann in einem Ford fuhr gegen 07.50 Uhr von Reiskirchen-Saasen in Richtung Bundesstraße 49. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn kam der Ford-Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Leichtverletzter nach Abbiegevorgang

Ein 59-jähriger Mann aus Gießen in einem Opel befuhr Dienstagmorgen (18.Januar) gegen 08.20 Uhr die Straße “Heide” in Klein-Linden und beabsichtigte nach links auf die Frankfurter Straße stadteinwärts abzubiegen. Offenbar übersah der Gießener dabei den Audi eines 81-jährigen, der die Frankfurter Straße in Richtung Ortsausgang befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler. Der 59-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Schaden wird auf insgesamt 36.150 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Unfall in der Obergasse

Am Dienstag (18.Januar) gegen 09.45 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau in einem Audi die Obergasse und wollte in die Breitgasse abbiegen. Offenbar übersah die Audi-Fahrerin beim Abbiegen den Toyota einer 34-Jährigen, die die Moorgasse in Richtung Obergasse befuhr.

Es kam zum Unfall, bei dem sich die Toyota-Fahrerin leichte Verletzungen zu zog. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

