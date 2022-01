Versuchter Wohnhauseinbruch

Edermünde-Holzhausen (ots) – 15.01.2022, 19:47 Uhr – Am Samstagabend versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus “Im Wiesengrund” einzubrechen. Der Unbekannte begab sich auf das Privatgrundstück und versuchte an der Rückseite ein Fenster aufzudrücken. Hierbei löste er einen Alarmmelder aus, woraufhin der Unbekannte vom Tatort flüchtete. Sachschaden am Haus ist nicht entstanden.

Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 35-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hat einen Dreitagebart.

Zur Tatzeit trug er eine sog. Basecap sowie eine Daunenjacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Uhr, Schmuck und Parfüm aus Pkw gestohlen

Borken (ots) – Nacht vom 15.01.2022 zum, 16.01.2022 – Vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen unbekannte Täter einen geparkten BMW im Hudeweg auf. Die Täter begaben sich zu dem silbernen BMW und schlugen die hintere rechte Scheibe des Pkw ein. Nachdem sie die Tür geöffnet hatten, durchsuchten sie den Pkw nach Wertgegenständen.

Sie stahlen eine Uhr, eine Goldkette sowie zwei Flaschen mit Parfüm. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter

Tel.: 05681-7740.

