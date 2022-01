PKW-Brand auf dem Parkplatz des C+C-Marktes Am Grenzgraben

Auf dem Parkplatz des C+C Marktes stand ein Kleintransporter im Motorbereich in Flammen. Der Fahrer stand gerade an der Kasse des Marktes, als er von einem hereinkommenden Kunden auf die Rauchentwicklung seines Firmenfahrzeugs aufmerksam gemacht wurde.

Er schob das Fahrzeug noch unter der Überdachung auf die Freifläche des Parkplatzes und nahm erste Löschmaßnahmen mit einem Pulverlöscher vor. Bei Ankunft der Wehrleute quoll dichter Rauch aus dem Fahrzeug. Flammen schlugen aus der Motorhaube.

Die angerückten Kräfte der Löschbezirke Ost und Süd löschten den Brand mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Personen wurden keine verletzt. Es entstand kein Brandschaden am Gebäude.

Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.

Geldbeutel entwendet

Kirchheimbolanden – Am 17.01.2022, gegen 11:15 Uhr, kam es in einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt zu einem Diebstahl. Hierbei wurde einem Kunden der Geldbeutel, welcher sich in dessen Hosentasche befand, entwendet. Im Geldbeutel befanden sich EC-Karte, Bundespersonalausweis, Führerschein, Bargeld und weitere wichtige Dokumente.

Der Geldbeutel konnte einige Zeit später von einem Passanten in einem nahgelegenen Mülleimer aufgefunden werden, das Bargeld fehlte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Zellertal – Am 17.01.2022, gegen 22:46 Uhr, wurde auf der B 47, in Höhe der Gemarkung Zellertal-Harxheim, ein 28-Jähriger mit seinem PKW kontrolliert. Der Fahrzeugführer fiel zuvor durch eine unsichere Fahrweise auf. Bei dem Fahrzeugführer bestanden Anzeichen, dass er unter Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.