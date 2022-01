Karlsdorf-Neuthard – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der

Bundesstraße 35.

Ein 41-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem Pkw von Karlsdorf kommend in

Richtung Graben-Neudorf unterwegs. Auf einer Brücke in einer leichten

Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte den

entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen. Anschließend prallte sein Pkw frontal

gegen den Pkw einer 67-Jährigen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und

mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich

Verdachtsmomente auf eine alkoholische Beeinflussung des 41-Jährigen. Er wurde

auf die Wache gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die

Bundesstraße 35 war zwischen Graben-Neudorf und Karlsdorf-Neuthard für die Dauer

der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bis gegen

16.00 Uhr voll gesperrt.

Karlsruhe – Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Linienbus

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß am Dienstagmorgen zwischen einem Lkw

und einem Linienbus an der Einmündung der Bundesstraße 3 zur Südtangente am

Zündhütle wurden mehrere Personen verletzt.

Offensichtlich übersah ein Lkw-Fahrer gegen 10 Uhr bei einem verbotswidrigen

Wendemanöver an der Ampel einen aus Richtung Durlach kommenden Bus und

kollidierte mit diesem. Hierbei wurden zwei Insassen des Busses und der

49-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

mehrere Zehntausend Euro.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Karlsruhe – Streitigkeiten in der Südstadt

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Südstadt kam es am späten Montagabend zu

Streitigkeiten mit anschließender Beschädigung eines Pkw zwischen einem

22-Jährigen und einem 55-Jährigen.

Laut Angaben des 22-Jährigen war dieser gegen 22 Uhr mit seinem Pkw auf der

Marienstraße unterwegs als ihm der 55 Jahre alte Mann plötzliche vor seinen

Wagen sprang. Nach einer wohl zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den

Beiden, warf der 55-Jährige offenbar einen Schlüsselbund auf das Auto und trat

mehrfach dagegen. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Die heraneilende Polizei

musste die Streithähne letztlich voneinander trennen.

Karlsruhe – Sachbeschädigung durch unbekannten Täter

Karlsruhe (ots) – Zur Beschädigung eines Pkw kam es am Montagabend in der

Karlsruher Weststadt.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 19:15 Uhr, wie ein Unbekannter vor das

Anwesen der Sozial- und Jugendbehörde Karlsruhe lief und mit der Faust gegen das

Informationsschild im Eingangsbereich schlug. Durch die Wucht des Schlags

stürzte das Schild auf einen daneben geparkten Audi. Der entstandene Sachschaden

wird auf rund 1.000 Euro geschätzt Der unbekannte Mann ging daraufhin zur

Straßenbahnhaltestelle Mühlburger Tor und fuhr mit der S1/S11 stadtauswärts.

Der Täter wird vom Zeugen als circa 30 Jahre alt mit schlanker Statur

beschrieben. Er sei ungefähr 180 cm groß und trug einen beigen Trenchcoat, blaue

Jeans und einen schwarzen Kapuzenpulli.

Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Karlsruhe-West unter Tel.: 0721

666 3611 entgegengenommen.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 21:10 Uhr

auf der Bundesstraße 10 / Kreisstraße 9659, als eine 61-jährige BMW-Fahrerin

einen bevorrechtigten 54-jährigen Mercedes-Fahrer übersah.

Die 61-Jährige fuhr auf der Kreisstraße in südliche Richtung und wollte nach

links auf die Bundesstraße in Richtung Karlsruhe-Grötzingen abbiegen. Hierbei

missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 54-Jährigen.

Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in

ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten

20.000 Euro.

Bretten – Kurioser Unfall mit mobiler Blitzanlage

Bretten (ots) – Ein kurioser Unfall hat sich am frühen Montagabend auf der

Pforzheimer Straße in Bretten ereignet. Ein 83-jähriger Toyota-Fahrer war gegen

18:00 Uhr auf der Georg-Wörner-Straße unterwegs und bog verbotswidrig – entgegen

der Einbahnstraße – in die Pforzheimer Straße ein. Anschließend fuhr der Senior

mutmaßlich aus Unachtsamkeit gegen eine auf einer Sperrfläche abgestellten

mobile Geschwindigkeitsmessanlage. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb auf

dem Dach liegen.

Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand

ein Gesamtsachschaden von geschätzten 7.000 Euro.

Karlsruhe – Pannenfahrzeug und Folgeunfall im Bereich des Edeltrudtunnels führten zu längerer Sperrung der Südtangente

Karlsruhe (ots) – Ein Pannenfahrzeug und ein darauffolgender Unfall mit einem

Sattelzug führten am Dienstagmorgen zu einer längeren Sperrung der Südtangente.

Gegen 07.00 Uhr musste ein 24-jähriger Audi-Fahrer aufgrund einer Panne im

Baustellenbereich zwischen den beiden Edeltrudtunnel auf dem rechten

Fahrstreifen in Fahrtrichtung Landau anhalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen

fuhr ein 57-jähriger Sattelzugfahrer zunächst mit seinem Fahrzeug am

Pannenfahrzeug vorbei und kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links

von der Fahrbahn ab. Dort blieb er mit seinem vorderen linken Reifen auf der

Baustellenleitplanke hängen. Aufgrund der Kollision wurde der Tank des

Sattelaufliegers beschädigt, sodass der gesamte Dieselkraftstoff auslief, sich

auf der Fahrbahn verteilte und in den neben der Fahrbahn befindlichen Abfluss

gelangte. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs sowie den

Reinigungsarbeiten musste die Südtangente zwischen der Autobahnabfahrt

Karlsruhe-Mitte und Bulacher Kreuz / L605 in Fahrtrichtung Landau voll gesperrt

werden. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an. Jedoch ist der linke

Fahrstreifen in Fahrtrichtung Landau bereits wieder befahrbar. Verletzt wurde

bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird

derzeit auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt.

Östringen – Abfall illegal entsorgt

Karlsruhe (ots) – Eine größere Menge an illegal entsorgten Müll wurde der

Polizei am Montagnachmittag gemeldet.

Ein Zeuge stellte die Müllablagerung auf einem Waldweg zwischen Stifterhof und

Eichelberg fest. Vor Ort konnten an drei verschiedenen Stellen im Wald insgesamt

40-50 Müllsäcke mit Dämmwolle und alten PVC-Böden aufgefunden werden.

Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253 80260 in Verbindung zu

setzen.

Zuerst Triebfahrzeugführer, dann Bundespolizei körperlich angegriffen

Karlsruhe (ots) – Montagmittag (17. Januar) hat eine 34-jährige nigerianische

Staatsangehörige zuerst einen Triebfahrzeugführer der DB AG und im Anschluss

zwei Bundespolizisten körperlich angegriffen.

Gegen 12:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof von der DB AG

zu einer Auseinandersetzung am Bahnsteig 2 angefordert.

Vor Ort war eine verbale Streitigkeit zwischen einer Zugbegleiterin und der

Tatverdächtigen bereits in vollem Gange. Die 34-Jährige zeigte sich aggressiv

und unkooperativ, war zudem nicht bereit mit den Bundespolizisten zu

kooperieren.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Frau zuvor einem Triebfahrzeugführer mit

der flachen Hand auf das Ohr geschlagen hatte. Dieser blieb unverletzt.

Die Tatverdächtige wurde zur Feststellung ihrer Identität zur Dienststelle

verbracht. Dort griff die Frau unvermittelt einen Beamten an und versuchte

diesen mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der Angriff konnte von den Polizisten

verhindert werden.

Die DB AG sprach der Angreiferin ein Hausverbot für den Bahnhof Karlsruhe aus.

Da sich die 34-Jährige jedoch auch nach Abschluss der Maßnahmen weiterhin

unkooperativ und aggressiv verhielt, wurde sie von einer Bundespolizeistreife

aus dem Bahnhof begleitet.

Vor dem Bahnhofsgebäude schlug sie ohne Vorankündigung einem Beamten mit der

Hand ins Gesicht. Nach erneuten polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle

wurde sie endgültig des Bahnhofes verwiesen.

Die 34-Jährige ist polizeilich bereits als gewalttätig bekannt. Sie wird von

mehreren Staatsanwaltschaften wegen ähnlich gelagerter Vorkommnisse gesucht.

Das Verhalten der Frau endet nun in Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie des Verstoßes

gegen das Aufenthaltsgesetz.

Karlsruhe – Alkoholisierte Person randaliert und leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein randalierender alkoholisierter Mann wurde am Montag in der

Südstadt von der Polizei gegen 16 Uhr festgenommen.

Der 27-Jährige zerschlug in seiner Wohnung in der Werderstraße mehrere

Fensterscheiben und schrie lautstark umher. Teilweise fielen die Scherben auf

den Gehweg. Bei der Festnahme des äußerst aggressiven Mannes wurde ein

Polizeibeamter verletzt und musste in der Folge seinen Dienst beenden.

Bei dem Beschuldigten ergab ein durchgeführter Alkoholtest ungefähr 1,2

Promille.

Nachdem sich der Randalierer beruhigt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß

gesetzt.

Linkenheim-Hochstetten – Fußgänger bei Unfallflucht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines Schwertransports, der am Montagnachmittag

seinen Transporter weiter absichern wollte, wurde von einem vorbeifahrenden

Fahrzeug erfasst und verletzt. Der Fahrer dieses Fahrzeugs fuhr, ohne sich um

den verletzten Mann zu kümmern weiter.

Der 33-jährige Fahrer eines Schwertransports stellte sein Fahrzeug gegen 17 Uhr

am rechten Fahrbahnrand im Gewerbegebiet Schlangenlach in Linkenheim-Hochstetten

ab. Während der Sicherungsmaßnahmen stand der 33-Jährige wohl mit Warnweste

neben seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn. Plötzlich wurde er offenbar am rechten

Fuß von einem vorbeifahrenden dunklen Transporter erfasst. Der Fahrer dieses

Transporters setzte seine Fahrt aber fort, ohne anzuhalten. Ob der Fahrer den

Unfall überhaupt wahrgenommen hat, ist unklar.

Der Fahrer des Transporters oder Zeugen können sich mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944 840 in Verbindung setzen.

Bruchsal, Büchenau – 19-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt – 36-Jähriger schwerverletzt

Bruchsal-Büchenau (ots) – Tödliche Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Mann am

Montag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle Im Grausenbutz in

Bruchsal-Büchenau. Die beiden Männer befanden sich auf einer Betonplatte die als

Balkon an die Außenfassade eines Neubaus angebracht werden sollte. Während den

Arbeiten verlor eine für die Arbeiten eingesetzten Sprieße, vermutlich aufgrund

des sandigen Untergrunds, den Halt. In der Folge stürzte die Betonplatte zu

Boden. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch herbeigeeilte

Sanitäter und einer Notärztin erlag der 19-Jährige noch am Unfallort seinen

schweren Verletzungen. Sein 36-jähriger Kollege wurde schwerverletzt in ein

Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die

Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere angemeldete sowie nichtangemeldete Versammlungen zu Corona-Maßnahmen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend fanden im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Karlsruhe mehrere angemeldete sowie nichtangemeldete

Versammlungen im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen statt. Um den

Überblick zu wahren, wurde zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Bei einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung rund um das Karlsruher Rathaus

mit dem Thema „Karlsruhe – Hand in Hand gegen Verschwörungstheorien und Rechte

Hetze“ fanden sich bis zu 800 Personen ein, die eine Menschenkette bildeten. Die

Versammlung verlief im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 19 Uhr störungsfrei.

Während am vergangenen Montag, 10.01.22, bei einer nicht angemeldeten

Versammlung in der Karlsruher Innenstadt über 180 Personalien von Teilnehmenden

festgestellt wurden, versammelten sich am heutigen Abend bis zu 100 Personen in

Kleingruppen, um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen auf sich aufmerksam zu

machen. Eine Anmeldung ging jedoch nicht bei der zuständigen Versammlungsbehörde

ein. Es musste mittels polizeilicher Lautsprecherdurchsagen mehrfach auf das

bestehende Versammlungsverbot aufgrund der erlassenen Allgemeinverfügung der

Stadt Karlsruhe hingewiesen werden. Ein Versammlungsteilnehmer versuchte die

Menschenkette der angemeldeten Versammlung zu stören und musste daher in

Gewahrsam genommen werden.

Bis zu 200 Personen nahmen an einer unangemeldeten Versammlung in

Waghäusel-Wiesental teil. Nachdem sich die Teilnehmer gegen 19 Uhr zu einem

Aufzug formieren wollten, wurde die Versammlung von der Polizei aufgelöst.

Personalien wurden festgestellt. Im Rahmen der Maßnahmen kam es zu einer

Widerstandshandlung und drei Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten

Polizeibeamten.

In Malsch versammelten sich bis zu 100 Teilnehmer zunächst zu einer

unangemeldeten Versammlung. Nach Ansprache durch die Polizei erklärte sich ein

Teilnehmer bereit, die Leitung der Versammlung zu übernehmen. Hierbei nahmen

ungefähr 40 Personen teil.

Des Weiteren formierten sich unangemeldete Versammlungen in Ettlingen, Bretten

und in Spöck mit jeweils bis zu 40 Teilnehmern. Die einzelnen Versammlungen

lösten sich bis 19 Uhr auf und verliefen allesamt friedlich und störungsfrei.

In der Bruchsaler Innenstadt fanden sich bei einer ordnungsgemäß angemeldeten

Versammlung zum Thema „Wir stehen zu unserem Grundgesetz“ bis zu 350 Personen

ein. Die Versammlung wurde im Zeitraum von 18 Uhr bis 18:45 Uhr in Form eines

Aufzuges durchgeführt und verlief ohne Störungen.

Im Rahmen der ebenfalls ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung in Weingarten zum

Thema „Gegen die Corona-Maßnahmen“ im Zeitraum von 17 Uhr bis 18 Uhr mit rund

160 Teilnehmer ergaben sich keine Störungen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist darauf hin, dass die Teilnahme an einer

durch eine Allgemeinverfügung verbotenen Versammlung eine Ordnungswidrigkeit

darstelle. Unterdessen werden ordnungsgemäß angemeldete Versammlungen, wie es

auch welche am heutigen Montag gab, störungsfrei durch die Polizei begleitet.