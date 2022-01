Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn

am Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt. Ein 50-jähriger Mann war kurz

nach 14 Uhr mit seinem Fiat Panda auf der Waldhofstraße in Richtung Sandhofen

unterwegs. Als er in Höhe der Alphornstraße über den Gleisbereich hinweg wenden

wollte, übersah er eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit

ihr zusammen. Der Fahrer des Fiat war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste

durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er zur eingehenden

Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Fahrgäste der

Straßenbahn kamen durch den Zusammenstoß nicht zu Schaden.

Der Fiat des 50-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden

musste. Der Sachschaden an Fiat und Straßenbahn wird auf rund 15.000 Euro

geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis ca. 15.10 Uhr

unterbrochen. Auch für den Straßenverkehr ergaben sich vorübergehende

Beeinträchtigungen.

Mannheim / Friesenheimer Insel: Brand einer Fabrikhalle –

Mannheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am späten Montagabend

gegen 23.40 Uhr der Eingangsbereich einer Fabrikhalle in der Industriestraße in

Brand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gegen 01.40 Uhr

gelöscht werden. Die Halle brannte nahezu aus wobei ein Sachschaden im mittleren

fünstelligen Bereich entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch den

Brand bedingte Rauch zog teilweise über die Stadtteile Neckarstadt-West und

Jungbusch. Laut Feuerwehr bestand jedoch keine Gefährudng für die Bevölkerung.

Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Mannheim: Unfallserie; sechs Fahrzeuge in vier Auffahrunfälle verwickelt; keine Verletzten-nur Blechschäden

Mannheim (ots) – Bei einer Unfallserie im Frühverkehr auf der B38/Weinheimer

Straße blieb es bei Blechschäden; verletzt wurde niemand. Ein Fahrzeug musste

abgeschleppt werden, alle anderen waren noch fahrbereit.

Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei

über 20.000.- Euro liegen.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben prallte ein

Autofahrer gegen 7.20 Uhr kurz vor der Kreuzung Weinheimer

Straße/Rollbühlstraße/Mannheimer Straße auf ein vor ihn abbremsendes Fahrzeug

und schob diese auf ein davorstehendes Auto. Nachfolgend erkannten drei weitere

Autofahrer die Situation zu spät, konnten nicht mehr bremsen und fuhren

ebenfalls auf.

Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau in Richtung Innenstadt. Der

Verkehr wurde einspurig an er Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach rund eineinhalb Stunden war die Straße ab 8.50 Uhr wieder frei.

Mannheim-Neckarstadt: Erneuter Einbruch in Schule – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen

wurde eine Schule im Stadtteil Neckarstadt erneut von Einbrechern heimgesucht.

Die Unbekannten brachen ein Fenster des Lehrerzimmers der Schule in der

Grenadierstraße auf und stiegen in den Raum ein. Hier durchsuchten sie mehrere

Schränke. Anschließend verließen sie auf dem gleichen Weg das Gebäude und

flüchteten in unbekannte Richtung. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit

noch unklar.

Bei einem Einbruch in die gleiche Schule in der Zeit zwischen 24.12.2021 und

27.12.2021 ließen die Einbrecher Fernseher und Tablet-PCs mitgehen. Inwiefern

ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 17-Jähriger sowie dessen 19-jähriger Komplize stehen im dringenden Verdacht,

am Mittwoch, den 1. Dezember 2021, in der Waldstraße im Mannheimer Stadtteil

Käfertal eine Tankstelle überfallen zu haben. Sie sollen sich zuvor abgesprochen

und gemeinsam den Tatentschluss gefasst haben.

Gegen 21:00 Uhr soll zunächst der 19-Jährige die Verkaufsfläche der Tankstelle

betreten, ein Getränk aus der Auslage entnommen und sich im Anschluss zum

Verkaufstresen begeben haben.

Als dieser dann von einem Mitarbeiter der Tankstelle bedient worden war, soll

dessen 17-jähriger Komplize die Ladenfläche ebenfalls betreten und zielstrebig

den Verkaufstresen aufgesucht haben. Unter Vorhalt einer mitgeführten

Schreckschusswaffe soll er den Mitarbeiter bedroht sowie die Herausgabe von

Bargeld gefordert haben.

Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, soll der 17-Jährige mit seiner

Pistole einen Warnschuss in die Luft abgefeuert haben.

Anschließend soll er, ohne Beute, die Flucht ergriffen haben. Sein 19-jähriger

Komplize blieb beim Eintreffen der Polizei zunächst als vermeintlich

Unbeteiligter vor Ort. Er wurde erst im Laufe der weiteren Ermittlungen als

Tatverdächtiger identifiziert.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen sowie der Auswertung des

erhobenen Videomaterials und mehrerer Zeugenhinweise, ergab sich schließlich ein

dringender Tatverdacht gegen die beiden jungen Männer.

Der 17-Jährige stellte sich am Abend des 7. Januar 2022 selbst den

Ermittlungsbehörden. Bereits am Vormittag des 8. Januar 2022 wurde er dem

Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen ihn erließ. Nach dessen Eröffnung

wurde der 17-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 19-Jährige wurde am 17. Januar 2022 ebenfalls dem Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, nachdem er sich am selben Tag den Ermittlern

gestellt hatte. Auch er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim dauern an.

Mannheim-Lindenhof: Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall gebaut – Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am frühen Dienstagmorgen war ein 26-jähriger Mann,

trotz bestehendem Fahrverbot, mit seinem Auto im Stadtteil Lindenhof unterwegs

und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Der Mann fiel einer Polizeistreife

gegen 3.30 Uhr in der Straße „Große Holzgasse“ auf, weil er mit seinem Fahrzeug

mit eingeschaltetem Warnblinker am Fahrbahnrand stand. Als ihn die

Polizeibeamten darauf ansprachen und Hilfe anboten, gab der 26-Jährige an, dass

er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem

Vorderrad gegen den Randstein gestoßen war. Dabei wurde der Reifen und die Felge

so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Er hatte vor

mehr als einer Stunde bereits einen Abschleppdienst verständigt. Durch die

Beamten wurde erneut ein Abschleppdienst verständigt, der das Fahrzeug

schließlich von der Unfallstelle entfernte.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn zum

wiederholten Male ein Fahrverbot verhängt worden war, das noch gültig war.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim-Neckarau: Kaufinteresse vorgetäuscht und Mobiltelefone gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Auf einen vermeintlichen „Käufinteressenten“ fiel am

Montagnachmittag ein 30-jähriger Mann im Stadtteil Neckarau herein. Der

30-Jährige hatte auf einer Online-Plattform zwei Mobiltelefone der Marke Apple

für rund 2.300 Euro angeboten. Darauf meldete sich eine unbekannte Person und

täuschte Kaufinteresse vor. Schließlich vereinbarten beide einen Treffpunkt

gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Steubenstraße.

Anschließend begaben sie sich, gemeinsam mit einem Begleiter des

„Kaufinteressenten“, zur nahegelegenen Wohnung des Geschädigten. Hier zeigte

dieser dem Unbekannten die beiden Mobiltelefone. Nachdem sich der angebliche

Käufer die Handys betrachtet hatte, steckte er sie wieder in die

Originalverpackungen zurück und verstaute sie anschließend in seiner

Jackentasche. Weil man sich nicht über die Zahlungsmodalitäten einigen konnte,

wollte der 30-Jährige die Telefone wieder an sich nehmen, woraufhin der

Unbekannte ein Messer zog, in Richtung des Geschädigten zeigte und anschließend

mit seinem Begleiter und den beiden Handys eilig die Wohnung verließ.

Der Geschädigte fertigte von seiner Wohnung aus ein Foto der Flüchtenden und

verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 185 cm groß

Schlank

Hatte Sommersprossen im Gesicht

Rotbraune Haare

Sprach Englisch mit irischem Akzent

War bekleidet mit blauen Jeans und schwarzer Jacke.

Der Begleiter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich

Ca. 178 cm groß

Glatze

Sprach Englisch

Trug blaue Jeans und eine dunkle Jacke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Flüchtenden geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte VW-Fahrerin streifte am Montag gegen 20

Uhr in der Bürgermeister-Fuchs-Straße einen am Straßenrand geparkten Ford und

flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die

Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der flüchtigen Autofahrerin

verlief erfolglos. Der Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und eine

Beschreibung der Unfallverursacherin abgeben. Diese konnten bislang noch nicht

angetroffen werden. An dem Ford entstand ein Sachschaden von mehr als 1500 Euro.

Die Unfallfluchtermittler der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.