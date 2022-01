Verkehrsunfall auf A5, drei Fahrzeuge beteiligte, eine Verletzte, Fahrbahn wieder frie

Heidelberg (ots) – Wie bereits berichtet, kam es nach einem Verkehrsunfall auf

der BAB A5 mit drei beteiligten Fahrzeugen zwischen dem Heidelberger Kreuz und

der Anschlussstelle Dossenheim zu Verkehrsbehinderungen. Nach kurzfristiger

Sperrung konnte der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet werden bevor die Richtungsfahrbahn nach erfolgter Bergung der

verunfallten Fahrzeuge ab 17:00 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Die

Reinigungsarbeiten des Standstreifens und des angrenzenden Erdreiches dauern zum

Berichtszeitpunkt noch an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

25.000 Euro.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Dieb auf frischer Tat ertappt – Festnahme

Wiesloch (ots) – Am Montagmorgen um kurz nach 05 Uhr nutzte ein 35-jähriger

Täter in der Bahnhofstraße eine offenstehende Haustür einer Erdgeschosswohnung

in einem Mehrfamilienhaus aus, entwendete mehrere Wertgegenstände und konnte auf

frischer Tat festgenommen werden. Ein Anwohner beobachtete den ihm unbekannten

Mann dabei, wie dieser Gegenstände aus dem Haus trug und verständigte die

Wohnungseigentümer. Diese alarmierten sofort die Polizei. Auf frischer Tat

gelang es den Beamten schließlich den Täter festzunehmen, als er mit mehreren

voll bepackten Tüten das Haus verlassen wollte. Neben mehreren Laptops wollte

der Täter unter anderem Kleidungsstücke, Zigarren und eine Sonnenbrille stehlen.

Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten außerdem geringe Mengen von

Cannabis sowie Amphetamin auf. Weiterhin führte der Mann ein gestohlenes

Fahrrad, ein entwendetes Packet und eine fremde Bankkarte mit sich. Für weitere

strafprozessuale Maßnahmen wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wonach

er gehen durfte. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen des Diebstahls aus

einer Wohnung sowie weiterer Diebstahlsdelikte. Die weiteren Ermittlungen in dem

Fall hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei übernommen.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin verursacht Unfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Ketsch (ots) – Am Montag gegen 15 Uhr übersah eine 77-Jährige Opel-Fahrerin in

der Dielheimer Straße beim Ausparken eine herannahende 20-jährige VW-Fahrerin

und verunfallte mit dieser. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen

daneben geparkten Mercedes geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall

glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehr

als 9.000 Euro.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einer aufmerksamen Polizeistreife des

Polizeireviers Sinsheim fiel am vergangenen Montag, kurz nach 14 Uhr in der

Jahnstraße im Begegnungsverkehr ein Renault Twingo auf. Die Beamten erkannten,

dass der Zulassungszeitraum des Saisonkennzeichens bereits im Dezember

abgelaufen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Dührener Straße

gab die 34-jährige Fahrerin aus Eberbach an, das Auto bereits im November

gekauft zu haben und der heutige Termin bei der Zulassungsstelle sei angeblich

erst kurz zuvor geplatzt. Die Fahrerin räumte auch ein, mit dem nicht

zugelassenen Fahrzeuge bereits beim TÜV gewesen zu sein. Zwar konnte sie

Ausweispapiere, aber keinen Führerschein vorlegen. Dreist sagte sie, dass ihr

Führerschein bei der Führerscheinstelle liegen würde und sie ihn dort nur noch

abholen müsste. Sofortige Ermittlungen der beiden Streifenbeamten bei der

Führerscheinstelle ergaben, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist. Geschweige denn, dass ein Führerschein für sie bei der

Behörde bereitliegen würde. Das Auto wurde zunächst verkehrssicher am

Kontrollort abgestellt und der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der

Weiterfahrt polizeirechtlich beschlagnahmt. Die Frau sicherte zu, den Pkw

umgehend zuzulassen und durch eine Person mit Führerschein abholen zu lassen.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird Anzeige an die

Staatsanwaltschaft u. a. wegen Fahrer ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und Abgabeordnung vorgelegt.

Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag, 14.01.2022 stellte der

Fahrer eines Sattelzugs sein Fahrzeug in der Straße „Am Leitzelbach“ ab. Als er

am Montagfrüh gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass das

Tankschloss „aufgestochen“ und ca. 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank

abgesaugt waren. Außerdem montierten die Täter einen Druckluftschlauch, der

zwischen Sattelzugmaschine und -auflieger angebracht war, ab.