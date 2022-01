Heidelberg: Verkehrsunfall auf A5, drei Fahrzeuge beteiligt; eine Verletzte; kurzzeitige Vollsperrung; Zeugen gesucht;

Heidelberg (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen dem Heidelberger Kreuz

und der Anschlussstelle Dossenheim war die A 5 kurzzeitig voll gesperrt.

Derzeit wird der Verkehr in Richtung Frankfurt über eine Spur an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Umleitungsempfehlungen bleiben bestehen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wechselte gegen 15.20 Uhr, offenbar

eine Audi-Fahrerin vom Beschleunigungsstreifen am Heidelberger Kreuz auf die

ganz linke Spur und kollidierte dort mit einem Mini. Der Mini geriet dadurch ins

Schleudern und stieß seitlich mit einem Lkw zusammen. Der Lkw kam anschließend

auf dem Standstreifen zum Stehen, der Mini blieb auf der linken Spur stehen.

Der Tank des Lkw riss durch die Kollision mit dem Mini auf. Eine bislang

unbekannte Menge Diesel-Kraftstoff floss ins angrenzende Erdreich. Die

Automeisterei und die Feuerwehr sind im Einsatz, um den Kraftstoff zu binden.

Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung

versorgt.

Wie lange die Verkehrsbehinderungen noch andauern, ist nicht bekannt. Das

Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel.: 0621/47093-0.

Heidelberg-Bergheim: Dreistes Duo gibt sich als Polizei aus – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Montagabend gegen 19:45 Uhr fuhr eine 19-Jährige

mit ihrem Ford auf der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof. Im

Kreuzungsbereich zur Bergheimer Straße hielten zwei vermeintliche zivile

Polizeibeamte die 19-Jährige an und führten eine „Verkehrskontrolle“ durch. Im

Rahmen dieser durchsuchten sie auch deren PKW. Nachdem die „Verkehrskontrolle“

beendet war, sollen die beiden vermeintlichen Polizeibeamten mit einem Mercedes

Kombi auf der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof gefahren und vor dem

Hauptbahnhof rechts abgebogen sein. Die 19-Jährige stellte dann fest, dass ihr

Personalausweis, sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurden.

Die beiden „Polizeibeamten“ werden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, ca. 30

Jahre, 180-185 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, dunkles kurzes Haar. Der Mann

habe eine Schutzweste getragen. 2. Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 180 cm groß,

südeuropäischer Phänotyp, dunkle kurze Haare mit einem sog. undercut-Schnitt.

Die beiden Männer sollen deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben. Zudem

soll einer der beiden Männer eine auffällige Tätowierung über den Fingern der

linken Hand gehabt haben. Der Mercedes Kombi mit dem die Männer von der

„Kontrollstelle“ wegfuhren soll eine Heidelberger Zulassung gehabt haben.

Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen aktuell nicht vergeben ist.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden

vermeintlichen Polizeibeamten und deren PKW geben können werden gebeten, sich

unter der Rufnummer 06221 991700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu

wenden.

Heidelberg-Neuenheim: Unbekannter fährt bei Rot über Ampel – Fahrgast in Straßenbahn nach Notbremsung verletzt – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr fuhr ein bislang

unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Jahnstraße / Berliner Straße über eine

rote Ampel, kollidierte beinahe mit einer Straßenbahn und flüchtete

anschließend. Der unbekannte Autofahrer bog trotz roter Ampel von der Jahnstraße

nach links in die Berliner Straße ab, überquerte hierbei die Schienen der

Straßenbahn, weshalb der herannahende Straßenbahnführer eine Notbremsung

durchführte. Hierdurch stürzte eine 59- Jährige Frau in der Bahn und verletzte

sich leicht. Ohne anzuhalten flüchtete der Unbekannte letztlich. Er soll mit

einem schwarzen Auto unterwegs gewesen sein. Die 59-Jährige musste mit einem

Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst

Heidelberg zu melden.