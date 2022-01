Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Neue Erkenntnisse nach Vorfall auf Rastanlage Langen-Bergeheim: Erste Hinweise auf Identität der zwei Verstorbenen – Hammersbach

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 18.01.2022

(fg) Nachdem am Montagmittag auf der Rastanlage Langen-Bergheim an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen zwei Personen ums Leben gekommen waren, haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Ermittler der Kriminalpolizei nun erste Erkenntnisse zur Identität der beiden Verstorbenen sowie der möglichen Ursache des Vorfalls feststellen können.

Bei der Person, die in einem Mercedes mit Offenbacher Kennzeichen nach dem Zusammenstoß mit einer der Zapfsäulen im Auto ums Leben kam, dürfte es sich um den 61 Jahre alten Halter aus dem Landkreis Offenbach handeln. Ermittlungen an der Wohnadresse ergaben, dass sich der Mann offenbar das Leben nehmen wollte. Ein Gutachter wurde beauftragt, den genauen Hergang des Geschehens zu rekonstruieren.

Bei einer weiteren Person, die außerhalb der teilweise vollständig ausgebrannten Personenwagen leblos aufgefunden wurde, dürfte es sich um einen 47-jährigen Lastkraftwagenfahrer aus Kirgisistan handeln, der offenbar von Trümmerteilen erschlagen wurde.

Bei beiden Personen werden am Dienstagvormittag Obduktionen durchgeführt, die nun weitere Aufschlüsse über die Identität der Personen und die näheren Todesumstände geben sollen.

Die Gesamtschadenssumme ist derzeit noch nicht überschaubar. Weitere Informationen zu dem Vorfall liegen bislang noch nicht vor.

Mehrere Bushaltestellen beschädigt – Zeugen bitte melden! – Offenbach

(dj) Unbekannte haben am Samstag, zwischen 1 und 14 Uhr, drei Bushaltestellen in den Stadtteilen Rumpenheim und Bürgel beschädigt. Die Übeltäter schlugen die Scheiben der Bushaltestellen „Arendstraße“, „Hans-Böckler-Siedlung“ und „Schlosspark“ entlang der Route der Buslinie 101 ein. Die Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, bittet nun um Hinweise zum Verursacher oder den Verursachern unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

Unbekannte entwenden Transportgestelle – Obertshausen/Hausen

(as) In alle Richtungen ermitteln derzeit die Beamten des Kommissariats 21 wegen des Diebstahls von 409 Transportgestellen. Aufgefallen war der Diebstahl der Metallgestelle, die zum Transport von Stoßstangen dienten, am vergangenen Freitag. Zuletzt seien die Gestelle Anfang Dezember gesehen worden, so die Ermittler. Unbekannte müssen demnach im Zeitraum von Anfang Dezember bis zum 14.01.2022 die 409 Transportgestelle vermutlich mit einem Gabelstapler aufgeladen und anschließend in einem Lastkraftwagen von einem Firmengelände in der Feldstraße abtransportiert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Zeugensuche nach Einbruch in Bürocontainer – Maintal/Dörnigheim

(as) Zahlreiche Schlüssel, ein Lenkrad samt Airbag und einen Ganghebel, das ist die Beute bislang unbekannter Täter, die zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, in einen Bürocontainer eines Autohändlers im Marie-Curie-Ring ein- und einen auf dem Nachbargrundstück abgestellten BMW aufbrachen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die vermisste Jugendliche ist wieder da – Steinau an der Straße

(jm) Die seit dem 08.01.2022 vermisste 15-Jährige aus Steinau an der Straße (wir berichteten) ist wieder da. Polizeibeamte trafen die junge Frau wohlbehalten am Montag nach einem Hinweis in Wuppertal an.