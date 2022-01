Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfall mit Zweirad

Burghaun. Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer und sein 14-jähriger Sozius – beide aus Burghaun – erlitten bei einem Unfall am Montag (17.01.) leichte Verletzungen. Eine 58-jährige Ford-Fahrerin wollte, gegen 16.10 Uhr, von dem Gelände einer Tankstelle in der Hersfelder Straße abfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mofa-Fahrer, welcher den dortigen Fußgänger-/Radweg befuhr. Die beiden Zweiradfahrer wurden zur Abklärung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda – Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (17.01.). Ein 43-jähriger Linienbus-Fahrer befuhr, gegen 19.45 Uhr, die Petersberger Straße in Richtung Dipperzer Straße und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer befuhr zeitgleich den linken Fahrstreifen der Dipperzer Straße in die gleiche Richtung. In Höhe der Hausnummer 107 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (17.01.), gegen 18.10 Uhr, befuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Ford-Kombi die K 60 aus Richtung Bebra-Breitenbach kommend in Richtung Rotenburg. Kurz hinter der Ortslage „Dickenrück“ kam ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge an den linken Außenspiegeln. Der entstandene Schaden beträgt circa 150 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer hielten kurz an, wobei sich ein Fahrer schließlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Die Facetten der Polizei: Virtuelle Infoveranstaltung am 10. Februar 2022 – Jetzt anmelden

Es ist dunkel. Auf dem Nachbargrundstück zeichnen sich Silhouetten von schwarz-gekleideten Gestalten ab. Sofort wird zum Hörer gegriffen: „Polizei-Notruf. Was kann ich für Sie tun?“ Die Streife trifft kurze Zeit später ein, die dunklen Gestalten flüchten. Schnell ist klar: hier wurde versucht einzubrechen. Es wird umgehend nach den Tätern gefahndet und alle Spuren gesichert. Schutz- und Kriminalpolizei arbeiten Hand in Hand zusammen, um die Einbrecher zu schnappen.

Das und vieles mehr ist Alltag für Polizistinnen und Polizisten in Hessen. Sie sorgen auf den Straßen für Sicherheit. In ihrem abwechslungsreichen Job sind sie rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger da.

Du hast Interesse an einem spannenden Beruf? Suchst einen abwechslungsreichen Job mit fairer Bezahlung? Dann informiere dich jetzt über ein duales Studium bei der Polizei Hessen. Die nächste Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 10. Februar, von 17 bis 20 Uhr statt. In drei Stunden erhältst du einen interessanten Einblick in die Facetten des Polizei-Berufs und kannst alle deine Fragen mit den erfahrenen Polizistinnen und Polizisten klären.

Die virtuelle Infoveranstaltung richtet sich an alle Interessenten, die mindestens 16 Jahre alt sind. Dabei ist es egal, ob Abitur/FOS oder eine berufliche Umorientierung nach einem abgeschlossenen Studium/ einer abgeschlossenen Ausbildung angestrebt wird. Für die Anmeldung wird ein kurzer Werdegang mit allen wichtigen Informationen an einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de benötigt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anzahl an Plätzen begrenzt. Schnell sein lohnt sich.

Virtuelle Infoveranstaltung

Donnerstag, 10. Februar 2022, von 17.00 bis 20:00 Uhr

Anmeldungen unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de

Ansprechpartnerin bei Fragen ist Einstellungsberaterin Denise Abersfelder unter 0661/105-1018.Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen gibt es unter www.polizei.hessen.de/karriere.

Polizei sucht Fahrradeigentümer (Bilder im Anhang)

Alsfeld. Zeugen informierten die Polizei in Alsfeld am Freitag (14.01.) über zwei seit Dienstag (11.01.) in der Hersfelder Straße abgestellte und möglicherweise gestohlene Fahrräder. Die Polizeibeamtinnen und -beamten stellten die beiden Zweiräder vorläufig sicher, um einen Diebstahl zu verhindern. Es handelt sich dabei um zwei Herrenfahrräder der Marken Kettler und Hercules in den Farben blau und grau. Bilder der Räder sind der Pressemitteilung im Anhang beigefügt.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Zweiräder können gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Mercedes entwendet

Freiensteinau. Ein weißer Mercedes AMG wurde in der Nacht zu Montag (17.01.) in der „Alte Weidenauer Straße“ entwendet. Zur Tatzeit stand das Auto im Wert von circa 55.000 Euro auf einem Privatgrundstück. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Grafikkarte und Arbeitsspeicher gestohlen

Schotten. Eine öffentliche Schule im Lindenweg wurde in der Zeit von Donnerstagnachmittag (13.01.) bis Freitagvormittag (14.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger öffneten unbefugt eine geschlossene Tür und entwendeten eine Grafikkarte und den Arbeitsspeicher eines dortigen Computers. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Feldatal. Unbekannte beschmierten in der Zeit von Samstagnachmittag (15.01.) bis Sonntagvormittag (16.01) eine Mauer eines Grundstücks sowie einen Stromkasten in der Laubergasse und eine Bushaltestelle in der Schulstraße im Ortsteil Groß-Felda mit schwarzer Farbe. Die Täter verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

In Lagerhalle eingebrochen

Fulda. Zwischen Freitag (14.01.) und Montag (17.01.) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße „An Vierzehnheiligen“ ein. Die Täter verschafften sich über eine Notfalltür Zutritt zum Gebäude, hebelten eine Bürotür auf und stahlen ein Handy im Wert von circa 100 Euro. Es entstand 60 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere hundert Liter Diesel und Fahrzeugteile gestohlen

Bebra. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag (15.01.) bis Montag (17.01.) circa 80 Liter Diesel aus einer Forstmaschine. Darüber hinaus zapften die Langfinger rund 650 Liter aus einem auf einem Anhänger abgestellten Tankbehälter ab, bevor sie das amtliche Kennzeichen HEF-FH 670 und die vier Reifen des Hängers samt Felgen abmontierten und mitnahmen. Forstmaschine und Hänger standen zur Tatzeit in einem Waldstück im Bereich des sogenannten „Potsdammer Platz“. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 1.300 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rucksack entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr entwendeten unbekannte Langfinger am Montag (17.01.) einen Rucksack samt Inhalt aus einem unverschlossenen Bauwagen in der Straße „Badestube“. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de