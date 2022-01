AG Booster legt mutmaßlichem Impfpassfälscher das Handwerk

Nordhessen (ots) – Beamte der Arbeitsgruppe “Booster”, die eigens für Ermittlungen im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen bei der Kriminalpolizei eingerichtet wurde, haben einem mutmaßlichen Impfpassfälscher das Handwerk gelegt. Nachdem eine unzustellbare und verdächtige Postsendung mit gefälschten Impfausweisen Anfang Januar 2022 die Kripo auf den Plan rief, führten umfangreiche Ermittlungen und operative Maßnahmen die Kriminalbeamten schließlich bis zu deren Absender.

Der 45-jährige Tatverdächtige der im Schwalm-Eder-Kreis wohnt, steht im Verdacht unter einer falschen Identität gefälschte Impfausweise mit Nachweis über vollständige Corona-Schutzimpfungen gegen Geld an andere Personen im gesamten Bundesgebiet gesendet zu haben.

Am Freitag 14.01.2022 durchsuchten Ermittler nun die Wohnung des Beschuldigten. Dabei stellten sie 8 Stempel von verschiedenen Ärzten und Impfstellen aus ganz Deutschland, ein Päckchen mit Blanko-Impfausweisen, Impfstoffaufkleber sowie mehrere Datenträger und Unterlagen sicher. Die Auswertung der Daten sowie die Ermittlungen zur Herkunft der Utensilien und zum Verkauf der gefälschten Impfpässe dauern an.

In der verdächtigen Postsendung, die weder dem Empfänger noch dem Absender zugestellt werden konnte, waren Anfang Januar in Nordhessen 3 Impfpässe entdeckt worden. Die daraufhin eingeschaltete Kriminalpolizei erkannte sofort, dass es sich um Totalfälschungen handelte und nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Dabei gelang es den Beamten der AG Booster sowohl die Scheinadresse des Impfpassfälschers als auch verschiedene, von ihm genutzte Absende-Poststationen in der gesamten Region zu identifizieren. Der Absender selbst agierte offenbar sehr vorsichtig unter falschen Personalien. Weitere polizeiliche Maßnahmen führten schließlich jedoch zur Identifizierung des 45-jährigen Tatverdächtigen.

Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde daraufhin ein Beschluss für ein Auskunftserlangen bei Gericht erwirkt, sodass die Strafverfolgungsbehörden von der Post am Donnerstag 13.01.2022 über 14 weitere Postsendungen die der 45-Jährige an diesem Tag abgeschickt hatte, informiert werden konnten. Da sich bei der Überprüfung der Sendungen der Verdacht ergab, dass es sich um gefälschte Impfausweise handeln könnte, wurden diese später auf richterliche Anordnung ebenfalls beschlagnahmt und somit aus dem Verkehr gezogen.

Am Freitag folgte schließlich die Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten, die ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft von einem Richter angeordnet worden war. Der 45-Jährige steht nun im Verdacht, gewerbsmäßig Impfausweise gefälscht und veräußert zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden bei der AG Booster der Kasseler Kripo geführt.

Mann bespuckt Bundespolizistin im Zug

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Nicht von seiner besten Seite zeigte sich Montagnachmittag 17.01.2022 um 15 Uhr ein 42-Jähriger in einem ICE aus Mannheim beim Halt in Wilhelmshöhe. Der aus Magdeburg stammende Wohnsitzlose bespuckte mehrfach eine Bundespolizistin, die dem Zugbegleiter bei der Fahrscheinkontrolle zur Hilfe kam.

Die Polizistin wollte die Identität des Mannes feststellen, da er ohne Ausweisdokumente und ohne Fahrkarte unterwegs war. Zudem trug er keinen Mund-Nase-Schutz, verhielt sich unkooperativ und aggressiv.

“Das war ekelhaft!”, sagte die Bundespolizistin, die ihren Dienst bei der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main versieht. Zur Feststellung seiner Identität musste der Mann die Beamten von der Bundespolizei aus Kassel zur Wache begleiten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 42-Jährige wieder frei.

Auto erfasst Fußgängerin – 25-Jährige schwer verletzt, 4-jähriger Sohn erleidet Schock

Kaufungen (ots) – Am Montagnachmittag 17.01.2022 erfasste eine 34-jährige Autofahrerin eine Fußgängerin auf einem Fußgängerüberweg in der Niester Straße in Kaufungen. Die 25 Jahre alte Frau aus Kaufungen wurde bei dem Zusammenstoß schwer, nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 4-jähriger Sohn, den sie beim Überqueren der Straße an der Hand hielt, war nach bisherigem Kenntnisstand äußerlich unverletzt geblieben, erlitt aber einen Schock.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war die 34-Jährige aus Kaufungen mit ihrem Seat gegen 17:20 Uhr auf der Niester Straße von der Leipziger Straße kommend in Richtung Nieste unterwegs.

In Höhe der Doktor-Horst-Schmidt-Straße übersah sie offenbar aus bislang unbekannten Gründen die auf dem dortigen Fußgängerüberweg von links nach rechts die Fahrbahn überquerende Fußgängerin und erfasste sie mit ihrem Wagen.

Der links neben der 25-Jährigen laufende Sohn wurde nicht von dem Auto erfasst, stürzte aber auf die Straße. Die Fußgängerin erlitt bei dem Aufprall Verletzungen an Kopf und Hüfte. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Interesse an Büchern und Kassetten vorgetäuscht – Trickdiebstahl

Kassel-Philippinenhof/Warteberg (ots) – Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde Montagmorgen 17.01.2022 eine hochbetagte Frau im Stadtteil Philippinenhof/Warteberg. Unter dem Vorwand, sich für alte Bücher und Kassetten zu interessieren, hatte sich ein Mann Zutritt zu dem Haus des Opfers verschafft. Während die Seniorin ihm dort verschiedene Sachen zeigte, schlich sich mindestens ein Komplize durch die angelehnte Tür in das Haus und stahl Geld, Sparbücher und Schmuckstücke.

Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben.

Der Mann hatte gegen 10 Uhr an dem Haus in der Straße “An der alten Warte” geklingelt und die Seniorin gefragt, ob sie alte Bücher und Kassetten abzugeben hat. Daraufhin ließ sie den Unbekannten herein und zeigte ihm einige Sachen im Obergeschoss des Hauses. Nachdem der vermeintliche Interessent gegangen war, bemerkte die hochbetagte Frau, dass sie bestohlen worden war. Eine Beschreibung des unbekannten Täters und der Komplizen liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die den zuständigen Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf die Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Geldautomatensprengung – Hinweise auf in Autobahnauffahrt abgestellten BMW M5 erbeten

Vellmar (ots) – Nach der Geldautomatensprengung in Vellmar, die sich am vergangenen Donnerstag in den frühen Morgenstunden ereignete, laufen die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo weiterhin auf Hochtouren. Auch das Hessische Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen eingebunden. Die Fahndung nach den bis dato unbekannten Tätern dauert noch an.

Da sich bei den bisherigen Ermittlungen Hinweise auf einen im Bereich “Lohfeldener Rüssel” abgestellten silbergrauen BMW M5 ergeben haben, der mit der Geldautomatensprengung im Zusammenhang stehen könnte, bitten die Kriminalbeamten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der BMW war an dem Donnerstagmorgen gegen 3:35 Uhr von einer Streife der Polizeiautobahnstation verlassen in der Autobahnauffahrt von der A 49 auf die A 7 in Fahrtrichtung Frankfurt aufgefunden worden.

An dem Fahrzeug stellten die Polizisten einen leichten Unfallschaden fest, der darauf schließen lässt, dass der Wagen zuvor gegen eine Betonleitplanke gefahren war. Der BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Weshalb das augenscheinlich noch fahrbereite Auto mitten in der Auffahrt zurückgelassen wurde, wer das Fahrzeug gelenkt hat und wem es gehört, konnte bei den bisherigen Ermittlungen noch nicht geklärt werden.

Die Geldautomatensprengung in der Holländischen Straße in Vellmar hatte sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 3:45 Uhr ereignet. Durch die Explosion war ein erheblicher Schaden in und an dem Gebäude entstanden, der sich nach neusten Schätzungen auf 1.500.000 Euro beläuft. Die Täter, bei denen es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um drei Männer handeln soll, waren anschließend mit erbeutetem Bargeld in einer schwarzen Limousine in Richtung B 7 geflüchtet. Entgegen der ersten Meldungen, wonach von einem Audi berichtet wurde, ergaben die weiteren Ermittlungen keine gesicherten Erkenntnisse auf die Fahrzeugmarke des Fluchtfahrzeugs.

Zeugen, die am vergangenen Donnerstagmorgen verdächtige Personen im Bereich “Lohfeldener Rüssel” gesehen haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem in der Auffahrt abgestellten silbergrauen BMW M5 geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Einbrecher klauen Autoschlüssel aus Wohnhaus und anschließend Mercedes

Zierenberg-Burghasungen (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag 18.01.2022 in Burghasungen in ein Haus eingebrochen und haben dort unter anderem den Schlüssel für einen Mercedes erbeutet. Anschließend nutzten sie den Fahrzeugschlüssel, um auch die schwarze C-Klasse, die vor dem Haus in der Garageneinfahrt stand, zu stehlen. Die Fahndung nach dem Mercedes, Baujahr 2016, im Wert von ca. 30.000 Euro, der anthrazitfarbene AMG-Felgen hat, verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Wie die am heutigen Dienstagmorgen zum Tatort in der Ludwig-Müller-Straße gerufenen Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, waren die Täter im Laufe der Nacht über die Terrassentür in das Wohnhaus eingebrochen. Dort hatten sie die Schlüssel für den Mercedes erbeutet und damit anschließend auch das Auto selbst gestohlen. Die anwesenden Bewohner hatten von dem Einbruch selbst nichts mitbekommen. Jedoch war einem von ihnen gegen 01 Uhr zufällig aufgefallen, dass das Licht des Bewegungsmelders vor dem Haus an war. Da sie am nächsten Morgen den Einbruch und den Diebstahl des Autos feststellen mussten, wird vermutet, dass die Täter den Bewegungsmelder ausgelöst hatten.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

