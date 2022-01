Gefährliche Körperverletzung mit Grillspieß

Frankfurt-Hauptbahnhof(ots) – Die Bundespolizeiinspektion ermittelt gegen einen wohnsitzlosen 66-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Täter geriet am Montagabend 17.01.2022 im Hauptbahnhof mit einem 53-jährigen Mann zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf griff der Wohnsitzlose den Geschädigten mit einem Grillspieß an und verletzte den 53-Jährigen hierbei im Gesicht und an der Hand.

Die Schnittwunden mussten durch angeforderte Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. Nach dem Angriff entsorgte der 66-Jährige den Spieß in einem Mülleimer. Der Täter konnte durch Beamte der Bundespolizei festgenommen und der Spieß als Beweismittel sichergestellt werden. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Saunabrand in einer Gartenanlage

Frankfurt-Nied (ots) – Auf der Anfahrt der um 03:18 alarmierten Einsatzkräfte der nahe gelegenen Wache 3 der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Kräften aus Nied und Schwanheim, waren die Flammen weithin sichtbar. Eine etwas größere Lagerhalle, in deren Innern eine Saunakabine eingebaut war stand im Vollbrand.

Die Wasservorräte der eingetroffenen Löschfahrzeuge reichten gerade aus, bis eine sog. Wasserversorgung über lange Wegstrecken mittels mehrerer Schlauchlängen vom etwas weiter entfernten, nächsten Hydranten zur betroffenen Lagerhalle aufgebaut war. Anschließend dauerten die Löscharbeiten und das Nachlöschen der Glutnester noch bis in die frühen Morgenstunden an. Brandursache und Schadenumfang sind noch ungeklärt, verletzt wurde niemand.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Frankfurt/BAB 3 (ots)-(hol) – Vergangene Nacht übersah der Fahrer eines Sattelzugs eine Baustelle auf der BAB 3 und fuhr ungebremst in diese hinein. Der Fahrer blieb unverletzt. In der Folge musste die Autobahn in dieser Richtung für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Aufgrund einer Nachtbaustelle auf der BAB 3 am Frankfurter Kreuz in Höhe des Flughafens, Fahrtrichtung Köln, waren die beiden rechten von 3 Fahrstreifen gesperrt.

Die Baustelle war ordnungsgemäß durch entsprechend beleuchtete Sicherungsanhänger nach hinten abgesichert. Um kurz vor 01:00 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen, übersah offensichtlich die Baustelle und fuhr ungebremst in ein zur Absicherung der Baumaßnahmen abgestellten Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf ein weiteres Baustellenfahrzeug aufgeschoben.

Aufgrund der nun über die gesamte Fahrbahn verstreuten Fahrzeuge und austretenden Betriebsflüssigkeiten sperrte die Polizei die Autobahn in dieser Fahrtrichtung komplett für mehrere Stunden. Die Staulänge ging jedoch aufgrund der Nachtzeit sowie der eingerichteten Umleitung nicht über eine Länge von 1,5 km hinaus. Verletzt wurde niemand. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte Übermüdung des Fahrers ein Grund für das Übersehen der Baustelle gewesen sein. Hinweise auf Alkohol am Steuer lagen nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

