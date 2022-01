Reiskirchen-Bahnhof (ots) – Die Polizei sucht Zeugen nach einer sexuellen Belästigung am Bahnhof in der Grünberger Straße. Eine 44-jährige Frau wartete am Montag 17.01.2022 zwischen 11.50-12.20 Uhr am Gleis 2 auf den Zug nach Gießen, als sich 2 dunkelhäutige Männer näherten. Die Männer berührten die Frau unsittlich am Oberschenkel und der Brust. Als sich der Zug näherte, flüchtete sie sich hinein.

Täterbeschreibung:

Ein Mann ist etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und hat eine schmale Statur. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pulli, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent.

Der Andere ist ebenfalls dunkelhäutig, etwa 1,60 Meter groß und etwas kräftiger. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pulli und ein schwarzes Basecap.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweis nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

