Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in zwei Garagen

Bad Dürkheim (ots) – Gleich zwei Garagen in Bad Dürkheim, wenige hundert Meter voneinander entfernt, waren das Ziel unbekannter Täter. In der Zeit vom 14.01.2022, um 17:50 Uhr, bis zum 17.01.2022, um 08:30 Uhr, wurde die Garagentür eines Anwesens in der Straße „Im Letten“ in Bad Dürkheim aufgehebelt. Alle Schränke sowie der Oldtimer in der Garage wurden durchsucht. Die Suche nach potentieller Beute verlief für die Täter hier jedoch negativ. Zudem schoben die Täter ein altes Herrenrad aus der Garage in den Garten des Anwesens und ließen dieses dort stehen. Es wurde nichts entwendet, weshalb sich der Sachschaden in Höhe von 300,- Euro lediglich auf die aufgehebelte Tür beläuft.

Durch eine unverschlossene Garagentür im Burgunderweg, verschafften sich unbekannte Täter über den Garten des Anwesens, in der Nacht vom 16.01.2022 zum 17.01.2022 Zutritt und entwendeten insgesamt drei hochwertige Fahrräder. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich hier auf ca. 4300,- Euro. Ob die entwendeten Fahrräder einzeln, möglicherweise durch mehrere Täter, von der Tatörtlichkeit entwendet oder in Nähe in ein Fahrzeug verladen wurden, ist derzeit noch unklar. Aufgrund der auffälligen Nähe der beiden Tatörtlichkeiten zueinander, ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer: 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Dürkheim: Einbruch in ein Hotel

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 17.01.2022, gegen 08:00 Uhr, stellte der Manager eines Hotels in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim fest, dass in der zurückliegenden Nacht ein Fenster zur Raucherlounge im Erdgeschoss des Hotels aufgehebelt und im Anschluss aus den Angeln gebrochen worden war. Innerhalb der Raucherlounge versuchte sich der unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten, welcher jedoch nur teilweise aufgebrochen werden konnte. Ob Bargeld aus dem Automaten entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ein Handschuh, welchen der Täter vermutlich vor Ort liegen ließ, wurde sichergestellt und wird derzeit auf Spuren untersucht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 1500,- Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-960 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Bad Dürkheim: Weitere Einbruchsdiebstähle gemeldet

Bad Dürkheim (ots) – Am Morgen des 18.01.2022, um 06:30 Uhr, meldete eine Passantin der Polizei, dass sie im Bereich des Lavendelweges insgesamt vier Fahrräder in einem Graben und an eine Hecke gelehnt aufgefunden hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten, konnten einige der Räder Anwohnern der umliegenden Anwesen zugeordnet werden. Zudem wurden neue Hinweise bezüglich drei weiterer Einbruchdiebstähle in Garagen und in einen Gartenschuppen bekannt.

Im Lavendelweg wurden in der Nacht vom 17.01.2022 auf den 18.01.2022 an zwei unterschiedlichen Anwesen jeweils das Garagentor bzw. die Garagentür gewaltsam aufgehebelt und Fahrräder aus den Garagen entwendet.

In der gleichen Nacht wurde unweit vom Lavendelweg, nämlich im Mandelweg, durch unbekannte Täter die Tür eines Schuppens aufgehebelt und insgesamt drei Fahrräder aus diesem entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Im Rahmen einer Nachbarschaftsbefragung wurde bekannt, dass gegen 04:00 Uhr ein lauter Knall wahrgenommen wurde, welcher im Zusammenhang mit den Tatbegehungen stehen kann. Die entwendeten Fahrräder wurden in eine Fahndungsdatei aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu auffälligen Personen geben oder hat verdächtige Wahrnehmungen bezüglich größerer Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gemacht?

Grünstadt: Telefonanrufe durch „falsche Polizeibeamte“

Grünstadt (ots) – Am Montag, 17.01.2022, kam es in Grünstadt in zwei Fällen zu Anrufen durch „falsche Polizeibeamte“. In beiden Fällen versuchten die Täter durch geschickte Gesprächsführung Auskünfte über Wertsachen und Bargeldbeträge in den Wohnanwesen zu erlangen. Die Angerufenen reagierten vorbildlich und beendeten die jeweiligen Telefonate ohne Auskünfte zu geben. Wenn ähnliche Anrufe bei Bürgern eingehen informieren sie bitte ihre zuständige Polizeidienststelle. Präventionstipps zum Thema findet man auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter: www.polizei-beratung.de

