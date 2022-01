Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Kühlcontainer aufgebrochen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 15.01.2022, 18:30 Uhr, bis 16.01.2021, 08:00 Uhr, kam es zu einem Aufbruch von 2 Kühlcontainern in der Salinenstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Schlösser der Container, die neben einem dortigen Café abgestellt waren, mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen bisher noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Freinsheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Freinsheim (ots) – Am 16.01.2022 gegen 18:30 Uhr konnte in der Bahnhofstraße in Freinsheim der Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn lenkte. Da er trotz eingeschaltetem Blaulicht nicht auf die Anhaltezeichen regierte, wurde das Fahrzeug durch die Streifenbesatzung überholt. Daraufhin fuhr er nach rechts in einen dortigen Feldweg. Dort konnte er schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 58-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Ellerstadt: Ziegen verenden durch Eibenabfälle

Ellerstadt (ots) – Der Besitzer von insgesamt sieben Ziegen musste am Morgen des 03.01.22 feststellen, dass alle seine Tiere tot waren. Die Tiere standen in einem Gehege in Ellerstadt (zwischen Fußball- und Tennisplatz). Eine Nachschau im Gehege ergab, dass dort neben Grünschnitt auch ein Nadelbaum lag. Die Vermutung lag nahe, dass es sich hierbei um eine Eibe handelte. Eiben sind für Tiere sehr giftig. Das hinzugerufene Veterinäramt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim stellte drei Tiere sicher, die dann im Landesuntersuchungsamt obduziert wurden. Hier wurde der Verdacht bestätigt. Die Tiere hatten Eibennadeln aufgenommen und sind durch das darin enthaltene Gift gestorben. Seitens der Kriminalpolizei Neustadt erfolgte die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Tiere absichtlich vergiftet wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei ihrer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere zu der Fragestellung, wer fütterte die Ziegen in Ellerstadt vor dem 03.01.2022 mit Eiben. Eiben zählen zu den giftigen Nadelgehölzen, sie enthalten sehr giftige Inhaltsstoffe wie z.B. Taxin B. Für Ziegen liegt die tödliche Dosis bei 10g Eibe pro Kilogramm Körpergewicht. Da die Eibe leicht mit anderen Nadelhölzern verwechselt werden kann, wird geraten keine Nadelhölzer an Tiere zu verfüttern.

Hinweise bitte an KHK Gunther Kleinpeter, Tel. 06321/8544643.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):