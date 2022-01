Kaiserslautern – Im August 2021 startete das Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern, um kleine und mittlere Unternehmen aus Rheinland-Pfalz noch gezielter bei der ganzheitlichen digitalen Transformation zu unterstützen.

Gefördert wird das Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und knüpft inhaltlich an die fünf erfolgreichen Jahre und Arbeit des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern an. Die dort erworbene Expertise sowie Fachexpert:innen werden im Mittelstand-Digital Zentrum am Technologie- und Wissenschaftsstandort Kaiserslautern eingesetzt.

Das Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern startet ab sofort mit seiner Arbeit. Vor fünf Jahren begann mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern die Unterstützung des BMWi bei der Digitalisierung in Rheinland-Pfalz. Nun ist die Bereitschaft zur digitalen Transformation im rheinland-pfälzischen Mittelstand an vielen Stellen angekommen. In Rheinland-Pfalz ist die Dichte an KMU sehr hoch und es sind viele sogenannte „Hidden Champions“, Marktführer in Nischenmärkten, in den oft ländlichen Lagen angesiedelt. Der Digitalisierungsindex der Unternehmen befindet sich leicht unter dem Bundesdurchschnitt und auf den höheren Stufen der Digitalisierung sind bisher wenige KMU zu finden. Daher ist der Unterstützungsbedarf beim Thema Digitalisierung in der Region nach wie vor sehr hoch. Gerade bei neuen, innovativen Themen wie Shared Production, Sharing Economy, nachhaltigem Digitalisieren und Künstlicher Intelligenz (KI) sind die KMU auf das Fachwissen von Experten angewiesen. Diese sind zukünftig im Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern zu finden. Das Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern gehört zu Mittelstand-Digital. Mit dem Mittelstand-Digital Netzwerk unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Ziel des Projekts ist die ganzheitliche und bedarfsorientierte Begleitung von mittelständischen Unternehmen bei der Digitalisierung. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bilden die KI-Trainer, die das Thema Künstliche Intelligenz für den Mittelstand begreifbar und einsetzbar machen.

An die erfolgreiche Basis anknüpfen

„Wir freuen uns, den rheinland-pfälzischen Mittelstand künftig als Mittelstand-Digital Zentrum zu begleiten. Nach fünf Jahren intensiver und praxisnaher Unterstützung von Unternehmen bei der Digitalisierung im Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern können wir ein sehr positives Resümee ziehen. Insbesondere die direkte Sichtbarkeit des Erfolgs unserer Projekte in Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen war für uns ein Motivator, auch auf persönlicher Ebene. Umso mehr freut es uns deshalb, uns mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern neu aufzustellen und unser Portfolio thematisch um die Themen Nachhaltigkeit, Sharing Economy und der damit einhergehenden Vernetzung unserer Zielgruppe untereinander zu ergänzen. Wir wollen die Innovationskraft im rheinland-pfälzischen Mittelstand stärken und in den kommenden Jahren der vertrauensvolle Ansprechpartner für die ganzheitliche Digitalisierung sein – angepasst an den digitalen Reifegrad eines jeden Unternehmens“,

so Jonas Metzger, Leiter des Mittelstand-Digital Zentrums Kaiserslautern.

Das Team des Mittelstand-Digital Zentrums Kaiserslautern bilden die vier Partner die SmartFactory-KL e.V., das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), die Technische Universität Kaiserslautern (TUKL) und das Institut für Technologie und Arbeit e.V. (ITA). Die Zusammenarbeit dieser Partner hat sich bereits im Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern bewährt, so wurden gemeinsam bereits knapp 40 Projekte mit Unternehmen umgesetzt und zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, vor Ort in Präsenz und in letzter Zeit verstärkt im Online-Format. Bedingt durch die Corona-Krise musste ein Umgestalten der Formate stattfinden, was das junge, interdisziplinäre Team erfolgreich gemeistert hat. Das gesamte Team bedankt sich bei seinen Partnern und den Unternehmen für das in sie gesetzte Vertrauen in den vergangenen Jahren und freut sich auf die kommende Zeit.

Nachhaltigkeit und Vernetzung als neue Schwerpunkte

Das Projektteam des Mittelstand-Digital Zentrums Kaiserslautern wird in den nächsten drei Jahren umfangreiche Unterstützungsangebote zu wichtigen Themen der Digitalisierung anbieten: darunter Produktion & Entwicklung, Strategie & Innovation, Arbeit & Organisation sowie Nachhaltigkeit und Sharing Economy. Natürlich können sich mittelständische Unternehmen auf interessante Vorträge, Workshops und projektbezogene Unterstützung zu Themen der Künstlichen Intelligenz freuen. Darüber hinaus werden den rheinland-pfälzischen Mittelständlern zahlreiche neue Angebotsformate wie Hackathons, Digitalisierungsparcours und Vernetzungswerkstätten zur Verfügung stehen. Durch die Arbeit des Mittelstand-Digital Zentrums Kaiserslautern soll sich Rheinland-Pfalz zu einer Vorzeigeregion für die vernetzte digitale Transformation entwickeln – der Fokus liegt hierbei insbesondere auf dem produzierenden Sektor.

Mit einem erfahrenen Team und der Expertise frisch aus der Forschung bringt das Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern die neusten Trends in die Anwendung. Das Zentrum fungiert als Anstoßgeber und Befähiger für Digitalisierung und KI und bietet maßgeschneiderte Lösungen für jede Art von KMU an. Ein großer Schwerpunkt wird auf dem Thema vernetzte digitale Wertschöpfung liegen, um die KMU in Rheinland-Pfalz gewinnbringend miteinander zu vernetzen und zu Unternehmen der Zukunft zu machen. So kann die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands im internationalen Vergleich langfristig gesichert werden. Alle Angebote des Mittelstand-Digital Zentrums Kaiserslautern sind künftig unter www.digitalzentrum-kaiserslautern.de zu finden.

Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft und Digital jetzt umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit.