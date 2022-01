Spieler wie Messi und Ronaldo sind fast unbezahlbar geworden. Doch auch für andere Top-Talente übertreffen sich die Angebote und die teuersten Transfers liegen heute oftmals im neunstelligen Bereich.

Um die besten Spieler zu überzeugen, den Verein zu wechseln, wurden schon immer Beträge in Rekordhöhe angeboten. Auch Tauschdeals werden heiß diskutiert. Erst vor kurzem gab Ralf Rangnick, Interimstrainer für Manchester United, bekannt, dass es einen Tauschdeal zwischen Manchester United und dem FC Barcelona geben könnte und Anthony Martial und Ousmane Dembele die Seiten tauschen könnten. Die Transferzeit muss für Fans übrigens keine Auszeit bedeuten.

Wetten auf Fußballtransfers

Wenn die Spieler im Sommer und Winter in die Pause gehen, dreht sich alles um Transferverhandlungen und -gerüchte. Dabei steht nicht nur der Spielerwechsel im Mittelpunkt, sondern es geht auch um die Zukunft von Trainern und Managern.

Bricht die Urlaubszeit für Fußballer an, ziehen sich auch viele Sportwetten-Fans von den Wetten zurück. Doch auch in dieser Zeit gibt es noch jede Menge interessanter Wettmöglichkeiten, nämlich auf Transferwechsel. Diese Wetten gibt es vergleichsweise noch nicht lange, aber das Interesse daran wächst. Wer also einen guten Tipp hat, wer demnächst den Verein wechseln könnte, kann darauf eine Wette abschließen.

Dazu kommt, dass immer mehr Buchmacher auch Wetten auf kleinere und weniger bekannte Ligen anbieten, wie hier in der Liste der neuen Wettanbieter bei sportslens zu sehen ist, und was das Wetten auf Spiele und Transfers noch spannender macht.

Die Top 3 der wertvollsten Fußballtransfers

Das Transferfenster hat wieder eine Menge Spekulationen und Verhandlungen aufkommen lassen. Hier sind die Spieler, die nach den höchsten Beträgen fragen können:

1. Kylian Mbappé

Dass Kylian Mbappé eine Spitzenposition in dieser Liste einnimmt, ist wohl keine große Überraschung. Durch sein Talent wurde Mbappé bereits im Alter von 19 Jahren Fußball-Weltmeister. Heute ist der begabte Torjäger 23 Jahre alt und begeistert Millionen von Fans auf der ganzen Welt mit seinem Spiel. Kein Wunder also, dass er sich in der Rangliste der teuersten Fußball-Transfers der Welt ganz oben befindet. Mbappés Marktwert liegt bei über 160 Millionen Euro, was das Angebot von Real Madrid beweist, das als zu niedrig abgewiesen wurde. Stattdessen verpflichtete die Mannschaft einen weiteren jungen französischen Nationalspieler, Eduardo Camavinga. Kylian Mbappé spielt weiter für Paris Saint-Germain, sehr zur Freude der Fans des Teams.

Bei Paris Saint-Germain verdient Kylian Mbappé jedes Jahr angeblich 18 Millionen Euro und gehört damit zu den Fußballspielern mit dem höchsten Gehalt.

2. Erling Haaland

Nach Kylian Mbappé erzielt auch Erling Haaland eine beachtliche Summe. Der Marktwert für den Mittelstürmer für Borussia Dortmund liegt bei etwa 150 Mio. Euro. Der schnelle Spitzen-Stürmer, der für die norwegische Nationalmannschaft spielt, ist einer der erfolgreichsten Torjäger für Borussia Dortmund.

Haaland, der bei Red Bull Salzburg spielte, wurde 2019 zum österreichischen Fußballer des Jahres gewählt. Für ihn steckt Fußball in den Genen. Haaland lernte schon früh von seinem Vater, Alf-Inge Haaland, das Spiel und gehört heute zu den Top Torjägern und zu den besten Stürmern der Welt. Er ist für Geschwindigkeit und sein Geschick auf dem Platz bekannt.

3. Vinícius Júnior

Linksaußen begeistert Vinícius Júnior regelmäßig bei Real Madrid und gehört zu den Spielern, für dessen Transfer Vereine bereit sind, am meisten zu bezahlen. Bereits mit 18 Jahren wurde der heute 21-Jährige für die A-Nationalmannschaft Brasiliens nominiert und zeigte schon zu Beginn seiner Karriere enormes Talent.

Heute bekommt Vini Jr. Angebote im Wert von 100 Mio. Euro und gehört somit zu den begehrtesten Spielern der Welt.

Damit erhält der Spitzenfußballer Transferanfragen in etwa der gleichen Höhe wie auch Mohamed Salah. Salah gehört ebenso zu den Spielern, dessen Marktwert bei 100 Mio. Euro liegt. Der Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Spiele erhalten. Er ist einer der besten Rechtsaußen der Saison 2020/2021 und gehört zu den Top-Talenten im weltweiten Fußball.

Auch der 28-jährige Harry Kane teilt sich mit Vinícius Júnior und Mohamed Salah den 3. Platz in dieser Liste, wenn es um die teuersten Transferangebote geht. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft erzielt etwa denselben Marktwert und steht bei Tottenham Hotspur unter Vertrag.

Nicht zu vergessen ist Romelu Lukaku, der ebenfalls Platz 3 mit 100 Mio. Euro einnimmt und zu den absoluten Rekordtorschützen zählt. Lukaku, dessen Vater für KV Mechelen spielte, ist einer der Top-Spieler der belgischen Nationalmannschaft. Seit 2021 spielt er für FC Chelsea.

Weitere Top-Anfragen für die Transfers zu herausragenden Vereinen Es gibt noch mehr Spieler, die einen enormen Wert in der Fußballwelt besitzen. Auch die letzten Plätze in dieser Liste beweisen, welche Spieler heute beachtliche Rekordsummen erhalten, wenn Sie den Verein wechseln.

Platz 4

Bruno Fernandes, Offensives Mittelfeld, der für Manchester United spielt, Neymar, Linksaußen für FC Paris Saint-Germain, und Kevin De Bruyne, ebenfalls Offensives Mittelfeld, aktiv bei Manchester City, können gegenwärtig für einen Transfer etwa 90 Mio. Euro erwarten, so begehrt sind die drei talentierten Spieler, die immer wieder in den Schlagzeilen der Fußball-News erwähnt werden.

Platz 5

Knapp darunter, jedenfalls wenn es um Millionenverträge geht, liegen Phil Foden, Zentrales Mittelfeld bei Manchester City, Jadon Sancho, Linksaußen bei Manchester United und sein Teamkollege Marcus Rashford, ebenfalls Linksaußen bei Manchester United. Ihnen wird ein Marktwert von 85 Mio. Euro zugeschrieben. Joshua Kimmich, der für FC Bayern München spielt und dort als Defensives Mittelfeld sein Können beweist, und Raheem Sterling, Linksaußen bei Manchester City und ebenfalls einer der Top-Spieler im Kader, erzielen etwa dieselbe Summe bei Transfers.

Platz 6

Auch beachtliche Summen erzielen Pedro (FC Barcelona), Jack Grealish (Manchester City), Lautaro Martínez (INter Mailand), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Sadio Mané (FC Liverpool) und Heung-min Son (Tottenham Hotspur). Ihre Vereine können bei einem Transfer nach etwa 80 Mio. Euro fragen, was zeigt, wie begehrt sie bei den besten Vereinen der Welt sind, die das Geld und die Talente haben, um die weltbesten Spieler auf ihre Seite zu bringen.

Von Kylian Mbappé über Vinícius Júnior bis hin zu Neymar: Die Liste talentierter Torjäger und anderer Spieler, die wichtige Positionen ausüben, ist lang. Für Fußballfans bedeutet das, dass der Sport weiterhin spannend bleibt und eine Menge gute Spiele auf uns zukommen sollten.