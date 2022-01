Moderne Technik macht es heute möglich von überall verbunden zu sein. Diese Tatsache nimmt auch Einfluss auf die Arbeitswelt, denn es ist nicht mehr unbedingt nötig zum Arbeiten ins Büro zu gehen und man ist auch nicht an das Büro gebunden. Mobiles Arbeiten ist inzwischen von fast jedem Ort möglich – egal ob man dabei nun zu Hause ist, im Café an der Ecke sitzt oder einen Besuch in einer anderen Stadt macht.

Warum und wie verändert sich durch die Digitalisierung die Arbeitswelt?

Die Digitalisierung hat dezentralisiertes Arbeiten möglich gemacht. Während der Arbeitsplatz früher im Büro war, wo alle Informationen zusammenflossen, so werden diese Informationen heute immer häufiger in digitaler Weise übermittelt und sind auf diese Weise überall dort abrufbar, wo man Zugang zum Internet hat. Musste beispielsweise früher der Buchhalter darauf warten, dass die Kassiererin ihre Kassenabrechnung auf einem Blatt Papier ins Büro brachte, so kann diese Information heute direkt an eine Cloud übermittelt werden, die für den Buchhalter auch außerhalb des Büros und rund um die Uhr zugänglich ist. Die Digitalisierung hat auch zu vereinfachten Prozessen geführt, mit denen die Arbeit effizienter ausgeführt werden kann.

Für welche Branchen gilt dies ganz besonders?

Die meisten Branchen profitieren von der Digitalisierung, die Prozesse des Arbeitsalltags auf unterschiedliche Weise beeinflusst. Überall dort, wo Daten verarbeitet werden, hat die Digitalisierung dazu beigetragen, die Arbeit leichter und übersichtlicher zu gestalten. Doch nicht nur im Büro profitieren Betriebe heute von dieser Entwicklung. In Produktionsstätten ist es ebenfalls zu wichtigen Erneuerungen gekommen, mit denen Produktionsabläufe automatisiert und verbessert werden können. Auf diese Weise ist es für viele Betriebe möglich die Produktionskosten zu senken und konkurrenzfähig zu bleiben.

Welche Chancen bietet mobiles Arbeiten für Firmen und Arbeitnehmer?

Arbeitnehmer können durch mobiles Arbeiten davon profitieren, nicht an einen bestimmten Ort gebunden zu sein. Muss man nicht täglich zur Arbeit fahren, so spart man Zeit und auch Geld. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass ein Arbeitnehmer beispielsweise in Rheinland-Pfalz wohnen, aber in Baden-Württemberg arbeiten kann. So entsteht eine größere Möglichkeit, eine gute Stellung gemäß den eigenen Vorstellungen zu finden, da man auch überregional suchen kann.

Das ist auch für Arbeitgeber von Vorteil, da sie mit mobiler Arbeit Zugriff auf Bewerber aus ganz Deutschland haben und somit freie Stellen schneller besetzen können. Arbeitgeber, die schon heute mobiles Arbeiten ermöglichen, haben dadurch einen erheblichen Vorteil, den diese Art von Stellen ist heute begehrt. Daher lohnt es sich für Arbeitgeber auch, die Möglichkeiten zur mobilen Arbeit zu erkunden und zu einem neuen Modell bei der Arbeit beizutragen, welches gleichzeitig auch weniger Büroplatz und geringere Betriebskosten bedeutet.

Welche Risiken kann mobiles Arbeiten für Firmen und Arbeitnehmer bergen?

Bei mobiler Arbeit werden an den Arbeitnehmer hohe Ansprüche in Bezug auf Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement gestellt. Gesetzte Ziele müssen erreicht werden, ohne dass dabei die Arbeitszeit vom Arbeitgeber kontrolliert werden kann. Deshalb bieten sich auch Gehaltsmodelle an, die erfolgsorientiert sind. Ein wenig problematisch gestaltet sich auch die Sicherheit am Arbeitsplatz, die gesetzlich auch dann vom Arbeitgeber garantiert werden muss, wenn die Arbeit außerhalb des Betriebsgeländes erfolgt.

Wie sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter für mobiles Arbeiten ausstatten?

Eine gute Ausstattung der Mitarbeiter für das mobile Arbeiten ist wichtig, so dass eine effiziente Kommunikation erfolgen kann. Die richtige Technologie hilft auch in diesem Bereich: Moderne Notebooks, Smartphones und Tablets können von überall eingesetzt werden und mobile Drucker für unterwegs sind heute ebenfalls erhältlich, um die Arbeit zu unterstützen. Anbieter von Bürobedarf und Druckerzubehör liefern die dazu erforderlichen Materialien auch an die Adresse des Arbeitnehmers, sodass dieser immer gut ausgestattet ist.

Fazit

Im Rahmen der Digitalisierung ist mobiles Arbeiten heute für viele Arbeitnehmer bereits zu einer Realität geworden und es ist damit zu rechnen, dass in nächster Zukunft mehr und mehr Unternehmen mobile Arbeit ermöglichen werden.