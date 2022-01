Bei Fahrkartenkontrolle Kontrolleur verletzt und geflüchtet

Mainz (ots) – Am Samstag, den 15.01.2021 kam es in den Nachmittagsstunden im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus der Mainzer Mobilität zu einer Rangelei mit anschließend flüchtendem Täter. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr in der Linie 62 in Fahrtrichtung Weisenau. In Höhe der Haltestelle “An der Philippsschanze” sollte ein Fahrgast seinen Fahrschein vorzeigen.

Er versucht zu flüchten, woraufhin sich der Kontrolleur ihm in den Weg stellt. Anschließend kommt es zu einer Rangelei. An der Haltestelle “Katholisches Klinikum Mainz” gelingt es dem Fahrgast, den Linienbus zu verlassen. Dabei tritt er nach hinten aus und trifft den Kontrolleur am linken Bein. Anschließend flüchtet er in Richtung Jägerstraße.

Die Beschreibung des männlichen Täters lautet ca. 20 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze, kurz geschorene Haare, schwarze Bekleidung und braune Umhängetasche.

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wieder gefälschte Schnelltest-Zertifikate beim Kinobesuch

Mainz (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es wiederholt zum Vorzeigen falscher Corona-Schnelltestzertifikate im Kinokomplex in der Holzhofstraße. Den überwiegend heranwachsenden TäterInnen wurde ein Hausverbot ausgesprochen. In allen Fällen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Mainz (ots) – In den frühen Morgenstunden des 15.01.2022 meldete ein Anwohner einen Verkehrsunfall in der Hinteren Christofsgasse. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 22-Jähriger gegen 05:20h die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, als er um die Verkehrsinsel fuhr, in deren Mitte sich die Nachbildung eines Römerschiffes befindet. Das Heck des Fahrzeuges brach auf der regennassen Fahrbahn aus und kollidierte mit der Schiffs-Nachbildung.

Verletzt wurde dabei niemand, am Unfallfahrzeug sowie an der Nachbildung entstand ein geringer Sachschaden. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Fahrer einen Wert von 1,6 Promille. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Mainz-Bingen

Fahrten unter Drogeneinfluss gestoppt

A 61 Sprendlingen/Worms/Daxweiler (ots) – Gleich bei mehreren Fahrern von Kraftfahrzeugen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Wochenende bei Kontrollen Drogeneinfluss fest. Bei einem 47-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, der am 15.1.2022 gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz Sitzborn an der A 61 kontrolliert wurde, zeigten sich deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss.

Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 47-Jährigen droht ein Bußgeld, ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und eine Strafanzeige. Ein Fahrtüchtiger Beifahrer konnte die Fahrt anschließend fortsetzen.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 31-jähriger Fahrer eines PKW, der einer Streife am 16.1.2022 gegen 04:35 Uhr auffiel, da er mehrfach auf der A 61 bei Waldlaubersheim über die Mittelmarkierung fuhr. Bei der Verkehrskontrolle zeigten sich auch bei ihm Anzeichen auf Drogeneinfluss. Für den Mann war die Weiterfahrt beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er sieht einem Bußgeld mit Fahrverbot und einer Strafanzeige entgegen.

Bei einem 27-jährigen Fahrer eines PKW, den Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost an der A 61 bei bei Daxweiler überprüften, ergab ein Drogenvortest ein positives Ergebnis. Auch in diesem Fall war die Weiterfahrt beendet und der 27-Jährige musste mit zur Blutprobe. Auch hier drohen Bußgeld, Fahrverbot und Strafanzeige.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim