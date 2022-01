30-Jähriger feiert Geburtstag seines Sohnes und landet im Gewahrsam

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Schüsse riefen am Sonntagabend 16.01.2022 die Polizei auf den Plan. Ein alkoholisierter 30-Jähriger schoss mit einer Schreckschusswaffe im Bereich des Wittelsbachplatzes mehrmals in die Luft. Zeugen meldeten gegen 22.40 Uhr den Vorfall der Polizei, die den Schützen vor Ort antraf.

Grund für die Schüsse war der Geburtstag seines Sohnes, den er mit ein paar Schusssalven feierte. Leider war der 30-Jährige uneinsichtig und bestand darauf weiterhin feiern zu wollen. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam.

Da er keinen Waffenschein besitzt und zusätzlich alkoholisiert (1,49 Promille) war, stellte die Polizei die Schreckschusspistole mit Munition sicher. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Dach beschädigt – Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – In dem Zeitraum vom 13.01.-14.01.2022 wurde das Dach eines Anwesens im Bereich Am Schießgraben beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Höhe beim Rangieren das Dach beschädigte.

Durch den Unfall entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Lkw-Planenschlitzer in der Deutsche Straße

Ludwigshafen (ots) – Am 16.01.2022, um 16:00 Uhr, konnte festgestellt werden, dass zwei Lkw-Anhänger durch Aufschlitzen der Plane beschädigt wurden. Da die Anhänger leer waren, wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Wer kann Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Roller

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Am 16.01.2022 fuhr ein 33-jähriger mit seinem Auto um 21:05 Uhr in der Paul-Münch-Straße und wollte an einer Kreuzung in die Maxdorfer Straße links einbiegen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden bevorrechtigtem 38-jähriger Rollerfahrer, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchte Einbrüche in Kellerabteile

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag (15.01.2022) auf Sonntag (16.01.2022) in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Heinigstraße einzubrechen. Insgesamt waren neun Kellerabteile betroffen.

Nach derzeitigem Ermittlunngsstand wurde nichts entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kelleraufbruch

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Samstag (15.01.22) auf Sonntag entwendeten Unbekannte ein E-Bike (Schaden ca. 1260 Euro) aus einem Keller in der Dessauerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen. Tel.: 0621-963-1151.

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de.

Unfallflucht am Goerdelerplatz

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 15.01.2022, 14 Uhr, bis zum 16.01.2022, 14 Uhr, fuhr ein Unbekannter an dem, am rechten Fahrbahnrand in der Längsaufstellung in Fahrtrichtung Leuschnerstraße, abgestellten silberfarbenen Mercedes Benz 220 vorbei und beschädigte diesen an der Beifahrerseite. Es entstand ein Streifschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro mit rotem Lackabrieb.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen.

Helfen Sie uns, den Unfallgeschädigten zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.