Gullydeckel von Fahrbahn entfernt

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 15. auf 16.01.2022 wurde in der Dammstraße in Bobenheim-Roxheim ein Gullydeckel von der Fahrbahn ausgehoben. Der Deckel wurde unweit mit zwei nicht zugehörigen Absperrpfosten an einem Blumenkasten vorgefunden. Der Gullydeckel wurde wieder eingesetzt und die Absperrpfosten sichergestellt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Dach beschädigt – Verkehrsunfallflucht

Altrip (ots) In dem Zeitraum vom 13.01. bis 14.01.2022 wurde das Dach eines Anwesens im Bereich Am Schießgraben beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Höhe beim Rangieren das Dach beschädigte. Durch den Unfall entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Trickdiebstahl durch angebliche Pflegekraft

Limburgerhof (ots) – Bereits am Mittwoch 12.01.2022, klingelte eine angebliche Pflegekraft von einer Sozialstation bei einem 82-jährigen Anwohner in der Max-Planck-Straße. Die Frau habe angegeben, dass sie von der Sozialstation Limburgerhof sei und für eine Kollegin einspringe. Zunächst müsse sie sich einen Überblick über die Pflegesituation des 82-Jährigen verschaffen.

Da der Senior tatsächlich Hausbesuche von einer Sozialisation bekommt, ließ er die Frau ins Anwesen. Nachdem sich die angebliche Pflegekraft im Haus umgesehen hat, verließ diese das Anwesen und fuhr mit einem beigen PKW weg.

Im Nachgang stellte der 82-Jährige fest, dass sein Geldbeutel und der seiner Frau entwendet wurde. Ein Anruf durch den Senior bei der Sozialstation ergab, dass von dort an dem Tag keine Pflegekraft zu dem 82-Jährigen geschickt wurde.

Beschreibung der Dame: ca. 30-40 Jahre alt, blonde Haare.

Zeugen, die Angaben zu der Frau oder dem beigen PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Lambsheim (ots) – In der Nacht zwischen Freitag, den 14.01.2021 und Samstag, den 15.01.2021 wurde in Lambsheim drei Glasscheiben eines landwirtschaftlich genutzten Gewächshauses beschädigt. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den Fußweg zwischen den Bahngleisen Lambsheim – Frankenthal und den Grundstücken der Hinterstraße. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Verkehrsunfall durch falsch geparkten PKW vor Fußgängerüberweg

Maxdorf (ots) – Am Samstag 17.01.2021 gegen 09:00 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Maxdorf auf Höhe der Einmündung zur Wiesenstraße an einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW’s. Der Führer eines Geländewagens hatte diesen direkt vor dem Fußgängerüberweg geparkt und war nach ersten Informationen vor Ort auch durch Passanten auf sein Fehlverhalten hingewiesen worden. Trotzdem ließ der Fahrzeugführer sein Fahrzeug verkehrswidrig geparkt.

Kurz darauf wollte ein Fußgänger den Fußgängerüberweg nutzen um die Straße zu passieren. Aufgrund der Sichtbehinderung durch den geparkten Geländewagen wurde der Fußgänger durch einen Unfallbeteiligten zu spät wahrgenommen. Der PKW-Fahrer konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, das nachfolgende Fahrzeug fuhr allerdings auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Immer wieder kommt es vor Fußgängerüberwegen zu gefährlichen Situationen durch falsch geparkte PKW’s. Die Polizei weist daraufhin, dass im Bereich 5 Meter vor Fußgängerüberwegen das Parken grundsätzlich verboten ist. Eine zusätzliche Beschilderung ist nicht erforderlich.