Gestohlener Labrador “Charlie” wieder da

Kelsterbach (ots) – Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag (13.01.) einen vor einem Einkaufsmarkt in der Mörfelder Straße angeleinten Labrador entwendete, ist der Rüde namens “Charlie” nun wieder mit seinem Herrchen vereint. Am späten Freitagabend 14.01.2022 erhielten die Beamten der Polizeistation Kelsterbach den Anruf eines Mannes, der mitteilte, dass der gesuchte Hund im Bereich der Polizeistation angebunden sei.

“Charlie” wurde von den Polizisten anschließend tatsächlich zwischen Rathaus und Wache angetroffen und von den Ordnungshütern an den überglücklichen Hundebesitzer übergeben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu möglichen Tatverdächtigen dauern derweil an.

Verkehrsunfallflucht auf dem Rugbyring

Rüsselsheim (ots) – Am Montag, den 17. Januar gegen 17 Uhr befuhr ein weißer Kastenwagen den Rugbyring in Rüsselsheim am Main in Fahrtrichtung Bischofsheim. Dieser überholte kurz vor der Kreuzung Rugbyring/Darmstädter Straße einen weißen Renault Twingo mit Mainzer Kennzeichen. Aufgrund eines zu frühen Fahrstreifenwechsels des Kastenwagens beschädigte dieser den Renault und flüchtete anschließend über die Darmstädter Straße stadtauswärts.

An dem Twingo entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

VW Golf gerät in Brand – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Am späten Sonntagabend 16.01.2022 geriet in Groß-Gerau ein VW Golf in Brand. Gegen 23:30 Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe ein, die den Brand des in der Breslauer Straße, auf einem Parkplatz kurz zuvor abgestellten Wagens mitteilten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der VW Golf voll in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf einen weiteren, geparkten Pkw übergegriffen. Auch der Rollladenkasten/ -rollladen eines Fensters des angrenzenden Gebäudes wurde beschädigt.

Die eingesetzte Feuerwehr Groß-Gerau konnte schlimmeres verhindern und den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Während der Löscharbeiten war die Breslauer Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Sperrung konnte um 00:38 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, was den Brand ausgelöst hatte. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0.

Scheinwerfer aus 8 neuen Fahrzeugen ausgebaut – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – 8 auf dem Gelände des Opelwerks in der Mainzer Straße/Bereich Tor 55 abgestellte neuwertige Opel Insigna, wurden am Samstagmorgen 15.01.2022 bis zum späten Abend erheblich beschädigt. Die Kriminellen hatten es auf die Frontscheinwerfer der Fahrzeuge abgesehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Die Täter rissen die Fahrzeugverkleidungen heraus und demontierten die Lichtanlagen anschließend. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Stromkabel von Baustelle gestohlen – 10.000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots) – Eine Baustelle am Friedensplatz/Ecke Löwenstraße geriet in der Nacht zum Freitag 14.01.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich vermutlich mit einem Fahrzeug Zugang auf das umzäunte Gelände und brachen dort anschließend vier Bautüren auf. Sie ließen mehrere Trommeln mit Stromkabeln sowie abgeschnittene Stromzuleitungen im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

3 Wohnungseinbrüche – Kripo ermittelt

Groß-Gerau/Büttelborn (ots) – Gleich 3x schlugen in den vergangenen Tagen Wohnungseinbrecher zu. Zwischen Donnerstag (13.01.) und Samstag (15.01.) geriet zunächst ein Wohnhaus in der Helene-Weber-Straße in Groß-Gerau in das Visier der Kriminellen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Sie brachen anschließend einen Tresor auf und erbeuteten unter anderem Schmuck und persönliche Dokumente.

Am Samstag (15.01.), in der Zeit zwischen 17.45 und 20.10 Uhr, suchten sich Einbrecher ein Haus in der Büttelborner Hauptstraße für ihre kriminelle Tat aus. Sie verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Gebäude und entwendeten anschließend einen kleinen Tresor samt Dokumenten und persönlichen Unterlagen.

Ein dritter Einbruch ereignete sich schlussendlich in der Nacht zum Sonntag (16.01.), gegen 4.00 Uhr, in der Odenwaldstraße in Groß-Gerau. Die ungebetenen Besucher drangen gewaltsam durch die Eingangstür in eine Wohnung ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem Geld, eine Armbanduhr, Bekleidung, ein Tablet sowie Parfum mitgehen. Von den zwei unbekannten Einbrechern liegen der Polizei Personenbeschreibungen vor. Einer der Kriminellen war maskiert und mit Kapuze, dunkler Hose sowie einer Steppjacke mit Camouflage-Muster bekleidet. Sein Begleiter ist schlank und trug eine dunkle Hose und eine dunkle Steppjacke.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Darmstadt

Ungebetene Gäste kommen über Balkon

Darmstadt (ots) – Am Samstag 15.1.2022 in der Zeit zwischen 15.40-18 Uhr haben ungebeten Gäste eine Wohnung in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Noackstraße heimgesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über den Balkon der Erdgeschosswohnung sowie der Balkontür in die Räume, die sie nach Beute durchsuchten.

Art und Umfang des Stehlgutes ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo (K 21/22) und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Versuchter Einbruch in Sporthalle – Zeugen gesucht

Bresnbach-Wallbach (ots) – Eine Sporthalle in der Straße “Am Haufensteinberg” rückte im Tatzeitraum zwischen Samstag (15.1.) und Sonntag (16.1.) in den Fokus Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Anwendung von Gewalt versuchten die Kriminellen durch ein Fenster ins Innere der Halle zu gelangen, was ihnen misslang. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Dennoch entstand am Fenster ein Schaden, der auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt wird. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Erbach nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

Piaggio Vespa aus Tiefgarage gestohlen – Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Auf noch nicht bekannte Art und Weise haben sich Diebe am Sonntagmorgen (16.1.) Zugang zu einer Tiefgarage im Bachgauweg verschafft und dort eine dreifach gesicherte Vespa entwendet. An dem Motorroller war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen DA-SI 114 angebracht.

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute nehmen die Ermittler des Kommissariats 42 unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Fenster aufgebrochen, nach Beute gesucht und geflüchtet – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Schiebelhutweg ist im Verlauf des Samstags (15.1.) ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen 13 Uhr und 21.45 Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf, betrat die Räume und entwendete Geld. Mit seiner Beute machte er sich auf und davon.

Möglicherweise konnte er bei seinem kriminellen Vorgehen beobachtet werden? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 von der Darmstädter Kripo alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

KTM-Motorcrossrad aus Tiefgarage gestohlen – Hinweise erbeten

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (9.1.) und Dienstag (11.1.) ihr Unwesen in einer Tiefgarage in der Hermannstraße getrieben und ein KTM- Motorcrossrad gestohlen. Das Fahrzeug in der Farbe Orange/Weiß hat einen Wert von rund 2.500 Euro.

Zum Zeitpunkt der Tat war an diesem das Kennzeichen DA-H 69 angebracht. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Motorcrossrades geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-41210).

Darmstadt-Dieburg

Tankstelle überfallen

Weiterstadt/Gräfenhausen (ots) – Am frühen Montagabend 17.01.2022 wurde ein 28-jähriger Angestellter einer Tankstelle in der Darmstädter Landstraße in Gräfenhausen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalles. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat um 21.00 Uhr ein männlicher Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines großen Messers von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Räuber Bargeld in bisher unbekannter Höhe erpresst hatte flüchtete er zu Fuß vom Tatort.

Beschrieben wird der Täter wie folgt:

männlich, ca. 170 groß, asiatisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei. Er trug eine blaue OP-Maske, eine dunkle Jacke und graue Jogginghose.

Einesofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bisher ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Versuchter Einbruch in Elektrofachmarkt? – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Auf ein Fachgeschäft für Elektronik in der St. Peray-Straße hatten es Kriminelle mutmaßlich am Samstag (15.1.) in der Zeit zwischen 17.30-18.30 Uhr abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen unternahmen die Täter den Versuch ein rückwärtig gelegenes Fenster einzuschlagen.

Das kriminelle Vorhaben scheiterte, die Täter flüchteten unverrichteter Dinge und zurück blieb ein Schaden, der sich auf mehrere Hundert Euro beläuft. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Einbruchsdiebstahls und nimmt alle Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rotes Liegefahrrad aus Gartenhütte gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag (15.-16.1.) haben noch unbekannte Täter zwischen 20 Uhr und 9.30 Uhr ein Liegefahrrad aus einer Gartenhütte im Kollwitzweg gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen schoben die Täter ihre Beute über den rückwärtig gelegenen Garten und hoben das Rad über eine Hecke, bevor sie damit flüchteten. Der Wert des roten Fahrzeuges der Marke “Lanztec” beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.

Das Kommissariat 43 in Ober-Ramstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen oder hat möglicherweise den Abtransport der Beute bemerkt? Unter der Rufnummer 06154/63300 sind die Ermittler zu erreichen.

Einbrecher schlägt Kellerfenster ein – Schmuck und Geld aus Einfamilienhaus erbeutet

Seeheim-Jugenheim (ots) – Über ein Kellerfenster hat sich ein noch unbekannter Täter am Samstag (15.1.) Zugang zu einem Einfamilienhaus im Kätchen-Kling-Weg verschafft und in dem Anwesen nach Beute gesucht. Die Tatzeit wird ersten Ermittlungen zufolge zwischen 15.45-16.30 Uhr eingegrenzt.

Der Kriminelle ließ Schmuck und Geld mitgehen. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt das Kommissariat 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Kreis Bergstraße

Einbruch in Sporthalle und Kirche – 41-Jähriger festgenommen

Biblis (ots) – Nachdem am vergangenen Freitag 14.1.2022 in eine Sporthalle in der Lindenstraße und in eine Kirche in der Darmstädter Straße eingebrochen wurde, konnte die Polizei einen 41-jährigen Mann festnehmen. Gegen 21.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass ein Mann offenbar in eine dortige Sporthalle eingebrochen ist und sich darin nun aufhalten soll.

Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort und konnten den 41-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, wurden auch die Büroräume einer Kirche aufgesucht und technische Geräte entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dort unter anderem ein Beamer erbeutet.

Die Beamten stellten bei der Sporthalle ebenfalls einen Beamer sicher. Ob der 41-Jährige für beide Einbrüche in Betracht kommt und ob es sich bei dem sichergestellten Beamer um den aus der Kirche handelt, muss im Rahmen andauernder Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf über Tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06204/93770 zu melden.

Gartenhütte im Visier Unbekannter – Wer hat Beobachtungen gemacht?

Zwingenberg (ots) – Eine Gartenhütte in der Karlstraße rückte in das Visier von Unbekannten. Der versuchte Einbruch wurde der Polizei am Samstag (15.1.) gemeldet und kann bereits einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die ungebetenen Gäste durch Einwirkung von Gewalt die Tür der Hütte zu öffnen.

Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt wird. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Bensheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

Zigarettenautomat im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Neckarsteinach-Neckarhausen (ots) – Nachdem ein Zigarettenautomat in der Burgenstraße in der Nacht zum Montag (17.1.) in das Visier bislang Unbekannter rückte, ertappte ein Anwohner das kriminelle Duo, woraufhin sie flüchteten. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die zwei unbekannten Männer gegen 03 Uhr an dem Automaten zu schaffen. Ein Anwohner beobachtete das kriminelle Vorhaben und sprach die beiden Männer an. Im Anschluss suchten sie ohne Beute das Weite. Dennoch entstand am Zigarettenautomat ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Flüchtigen sollen laut Zeuge um die 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie trugen kurze schwarze Haare und helle Jacken. Hinweise an den Polizeiposten Hirschhorn unter Tel: 06272/93050 erbeten.

Bargeld erbeutet – Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Nachdem bislang Unbekannte bei einem Einbruch in der Lönsstraße mehrere Hundert Euro Bargeld erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten am Freitag (14.1.) im Tatzeitraum zwischen 16-19 Uhr unter Gewalteinwirkung Zutritt ins Haus.

Offenbar hatten sie es auf Bargeld abgesehen, welches sie erbeuteten und daraufhin flüchteten. Insgesamt werden die Schäden auf circa 900 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Auf Wohnmobil abgesehen – Wer kann Hinweise geben?

Fürth (ots) – Ein braunes Wohnmobil, das auf einem Parkplatz im Tiefertswinkel abgestellt war, rückte in das Visier von bislang unbekannten Kriminellen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Sonntag (16.1.) gemeldet und kann bereits einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie die Tür des Fiats gewaltsam zu öffnen. Weil dieser Versuch scheiterte, machten sie sich an einem Fenster des Wagens zu schaffen.

Nach jetzigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Polizei informiert an Einkaufsmärkten über Telefonbetrügereien

Odenwaldkreis/Fränkisch-Crumbach (ots) – Seit Jahresbeginn, insbesondere am letzten Donnerstag 13.01.2022 wurden viele Haushalte in Fränkisch-Crumbach von Telefonbetrügern angerufen. In erster Linie handelte es sich dabei um sogenannte Schockanrufe. Überwältigt von den gemachten Aussagen, hat sich eine Frau dazu hinreißen lassen ein Dutzend Goldmünzen an Fremde zu übergeben.

Glück im Unglück für einen älteren Herrn, dass sein Telefon-Akku leer war. Ein Anruf bei der Polizeiaußendienststelle in Reichelsheim hat ihn noch rechtzeitig vor der Betrugsmasche bewahrt. Die Täter hatten über 100.000 Euro gefordert.

Wie gingen die Täter vor?

Eine Frau teilte weinerlich am Telefon mit, dass sie einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei nannte sie nicht ihren Namen, sondern sagte jeweils “Opa bzw. Oma, ich habe einen schlimmen Unfall verursacht, ich habe eine Frau getötet worden.” Anschließend wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizisten weitergereicht. Dieser schilderte dem Angerufenen nochmals, dass die Enkelin einen Unfall verursacht habe (benannte auch die Örtlichkeit Reichelsheim), so dass ein örtlicher Bezug hergestellt wurde.

Auch schockierte der Anrufer mit der Nachricht, dass die tote Frau erst 26 Jahre alt gewesen sei und zudem zwei Kinder habe. Die Enkelin sei nun festgenommen. Zum Schadensausgleich müssten 110.000 Euro oder Goldbarren gezahlt werden. Diese Mitteilung dürfe er auch nicht weitergeben, sondern muss “geheim” bleiben.

An dem Punkt entscheidet es sich nun, ob die Täter zum Ziel kommen oder nicht. Damit Sie nicht auf die Maschen der Betrüger reinfallen, klären die Odenwälder Schutzleute vor Ort auf. Für diese Aktion werden Info-Stände aufgebaut. Schauen Sie vorbei und informieren Sie sich direkt bei den Experten.

Januar 2022, zwischen 9 und 11 Uhr, Edeka Kampmann, Jahnstr. 16 in Fränkisch-Crumbach.

Januar 2022, zwischen 9 und 11 Uhr, Edeka Graulich, Sudetenstr. 64 in Reichelsheim.

Januar 2022, zwischen 9 und 11 Uhr, Edeka Gunkel, Werner-von-Siemens-Str. 102 in Erbach.

Januar 2022, zwischen 9 und 11 Uhr, Rewe-Center, Walther-Rathenau-Allee 24 in Michelstadt.



Einbruch in Wohnhaus – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Brensbach-Höllerbach (ots) – Ein Wohnhaus in der Breubergstraße rückte am Freitag 14.1.2022 in das Visier unbekannter Krimineller. Nach jetzigem Kenntnisstand gelang es den ungebetenen Gästen unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses zu gelangen. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potenzieller Beute.

Hierbei stießen sie auf Geld und Schmuck, welches sie im Anschluss entwendeten. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Erbach nehmen sachdienliche Hinweise unter der Tel: 06062/9530 entgegen.

Grauer Opel von Kriminellen aufgesucht – Wer kann Hinweise geben?

Bad-König (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle einen grauen Opel in der Parkstraße aufsuchten, sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Einwirkung von Gewalt beschädigten sie im Tatzeitraum zwischen Samstag 15.1.2022 und Sonntag 16.1.2022 ein Fenster des Opels. Offenbar entwendeten die Unbekannten nichts und suchten im Anschluss das Weite.

Auf circa 300 Euro wird der hierbei entstandene Schaden geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (K21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

