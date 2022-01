Neustadt: Versammlung auf dem Marktplatz

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Motto „Vereinen statt spalten – Gemeinsam aus der Krise“ fand am Montag Abend, 17.01.2022, eine angemeldete Veranstaltung auf dem Marktplatz statt. Der von der Maßnahmen-Politik betroffene Unternehmer Wolfgang Kochanek sprach vor ca. 600 Menschen auf der Bühne vor dem Rathaus.

In seiner Rede ging es um die politischen Verordnungen, Einschränkungen der Freiheitsrechte, einen Blick in die Geschichte und die Gegenwart. Kocharek mahnte, dass es für viele wirtschaftlich „3 Sekunden vor 12“ sei und dass jeder mehr oder weniger von der Corona-Politik betroffen ist bzw. sein wird. Er zeigte Parallelen zu 1832, als sich auf dem Neustadter Marktplatz Menschen versammelten und zum Hambacher Schloss zogen. Auch damals waren die Menschen in ihren Grundrechten eingeschränkt.

Am Ende der Veranstaltung kamen andere Unternehmer zu Wort, die schilderten, wie es ihnen in der Corona-Pandemie ergangen ist und immer noch geht. Oberbürgermeister Marc Weigel, der von Wolfgang Kochanek zu der Versammlung eingeladen wurde, war aus terminlichen Gründen nicht vor Ort.

30 Menschen hatten eine Gegenversammlung angemeldet, 15 Menschen nahmen an einer spontanen Gegendemonstration teil. (Zahlenangaben: Polizei)