Zwei Autos kollidieren mit Kuh

Driedorf (ots) – Trotz eines toten Tieres und einem Gesamtschaden von 12.500 Euro kann man wohl von Glück sprechen. Am Sonntag 16.01.2022 gegen 20.40 Uhr kollidierte der Ford eines 58-jähriger Herborners mit einer Kuh, die auf der B255 zwischen Driedorf und Herborn stand. Der Aufprall schleuderte das Tier auf die Gegenfahrbahn, wo ein ausländischer 30-jähriger Skoda-Fahrer erst mit der Kuh und dann mit der rechten Schutzplanke zusammenprallte.

Beide Fahrer blieben unverletzt, die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch an der Schutzplanke entstand ein Schaden. Die Kuh verendete an der Unfallstelle, der zuständige Landwirt kümmerte sich um die Beseitigung. Wie die Kuh auf die Fahrbahn gelangen konnte, bedarf weiterer Ermittlungen.

Fenster aufgehebelt

Wetzlar: Im Tulpenweg hebelten Diebe ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Zwischen 17 Uhr am Sonntag (9. Januar) und 17.10 Uhr am Freitag durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Bisher stellten die Besitzer nur das Fehlen eines Fotoapparats im Wert von etwa 100 Euro fest. Zudem entstand am Fenster ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen des Einbruchs können sich an die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) wenden.

Einbruch in Kindergarten

Dillenburg: Eine Zeugin informierte am frühen Samstagmorgen die Polizei, nachdem sie gegen 5.15 Uhr verdächtige Geräusche gehört hatte. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin in die von der Zeugin angegebene Gegend stellte eine eingeschlagene Fensterscheibe am Kindergarten in der Königsberger Straße fest. Den Dieb erwischten sie nicht mehr- aus unbekannten Gründen hatte er von seinem Vorhaben abgelassen und die Räume nicht durchsucht.

Bisher liegen keine Angaben zu möglichem Diebesgut vor, so dass die Polizei von einem versuchten Diebstahl ausgeht. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Die Polizei in Dillenburg (Telefonnummer 02771/9070) bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit Personen am Kindergarten bemerkt? Wer hat weglaufende Personen gesehen und kann diese beschreiben?

Einbrecher gefilmt

Wetzlar: Eine Überwachungskamera filmte einen Mann, der in ein Mehrfamilienhaus in der Hausertorstraße einbrach. Nachdem er zunächst an der Haustür scheiterte, gelang ihm schließlich der Einstieg durch ein Kellerfenster. Aus dem Keller entwendete er eine grüne Angeltasche mit Zubehör im Wert von etwa 200 Euro. Der Einbruch fand am Samstag (15. Januar) zwischen 3.50 Uhr und 5.50 Uhr statt.

Der Dieb ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 175cm bis 185cm groß, hat eine schlanke, sportliche Figur, ist hellhäutig und hat dunkle, kurze Haare mit Geheimratsecken und dünner werdendem Haar am Hinterkopf. Er war mit einer dunklen Jogginghose und einer auffälligen, schwarz-weiß gemusterten Camouflage-Jacke bekleidet, die im Schulterbereich nur schwarz ist. Weiterhin war er mit einem hochwertigen Mountainbike unterwegs.

Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) bittet um Hinweise: Wer hat den Einbruch beobachtet und kann die Angaben ergänzen? Wer kennt die beschriebene Person?

Stern entwendet

Wetzlar: Unbekannte entwendeten den Mercedes-Stern eines schwarzen PKW, der in einer Tiefgarage in der Bergstraße parkte. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag (13. Januar) und 13 Uhr am Freitag brachen die Diebe den Stern ab und verursachten damit einen Schaden von etwa 150 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) entgegen.

Gasflasche entwendet

Wetzlar: Der Besitzer eines Wohnwagens stellte am Freitag (14. Januar) um 18.30 Uhr Beschädigungen oberhalb der Deichsel des Anhängers fest, der in der Straße Stoppelberger Hohl stand. Unbekannte hatten ein verschlossenes Fach aufgebrochen und die darin enthaltene Gasflasche entwendet.

Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 100 Euro, zudem entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Der Besitzer hatte den Wohnwagen zuletzt unbeschädigt an Neujahr gesehen. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) bittet um Hinweise.

Dieb überrascht

Eschenburg- Eibelshausen: Ein Dieb machte sich am Samstag (15. Januar) an einem unverschlossenen PKW auf einem Grundstück in der Marktstraße zu schaffen. Nachdem er bereits einen Werkzeugkoffer aus dem Auto entnommen hatte, überraschte ihn gegen 23.10 Uhr eine Anwohnerin und er flüchtete ohne Beute.

Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass es sich um einen jungen, etwa 175cm großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Pullover oder dunkler Jacke gehandelt haben soll. Die Polizei in Dillenburg (Telefonnummer 02771/9070) nimmt Hinweise hierzu entgegen.

Hausfassade beschmiert

Dillenburg- Manderbach: Mit schwarzer Farbe besprühten Unbekannte ein Haus in der Dillenburger Straße über eine Fläche von 0,6 Meter x 2,1 Meter. Zwischen 22.45 Uhr am Samstag (15. Januar) und 11.15 Uhr am Sonntag entstand dadurch ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei in Dillenburg (Telefonnummer 02771/9070) bittet um Hinweise.

VW zerkratzt

Solms-Burgsolms: Der Besitzer eines VW hatte sein Auto am Mittwoch (12. Januar) gegen 12 Uhr im Finkenweg geparkt. Als er am Freitag gegen 14 Uhr zum schwarzen Tiguan zurückkehrte, bemerkte er mehrere Kratzer auf der Motorhaube. Die Reparatur wird voraussichtlich 700 Euro kosten. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) bittet um Hinweise.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wetzlar: Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntag (16. Januar) um 18.40 Uhr in der Volpertshäuser Straße einen 24-jährigen Autofahrer. Dieser konnte keinen Führerschein vorweisen, gab dafür aber Anlass zum Verdacht eines vorausgegangenen Drogenkonsums und einer daraus resultierenden Fahruntüchtigkeit.

Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutentnahme mit zur Polizeistation, die der 24-Jährige nach Abschluss der Maßnahme wieder verlassen durfte.

