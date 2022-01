Auf Bitcoin-Betrüger hereingefallen

Gießen (ots) – Eine 53-jährige Frau ist in der vergangenen Woche auf sogenannte Bitcoin-Betrüger hereingefallen. Sie glaubte, ihr Geld in Bitcoin zu investieren und hohe Gewinne zu machen. Tatsächlich hatte sie es allerdings während der Telefonate mit Betrügern zu tun.

Die Unbekannten manipulierten die Frau am Telefon, so dass sie einen 3-stelligen Betrag überwies. Darüber hinaus erhielten offenbar die Betrüger Zugang auf den Computer der Frau und überwiesen 4-stellige Geldbeträge. Die Kriminalpolizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

Tipps der Polizei:

ERST Informieren und recherchieren, dann investieren – Vorsicht bei Werbe-Mails mit bekannten Gesichtern und wahnsinnigen Erfolgsgeschichten – Traumhafte Renditen sind und bleiben ein Warnsignal – Wenden sie sich im Zweifel an die Verbraucherzentralen – Sind sie auf eine solche Masche hereingefallen, informieren sie ihre Bank und erstatten sie Anzeige bei der Polizei

Auch unser Fachberater für Cybercrime, Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger (praevention.ppmh@polizei.hessen.de 0641 7006 2942).

Smartphone gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Gießen-Bahnhof (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde Sonntag 16.01.2022 um 14:20 Uhr eine 23-jährige Frau aus Solms im Bahnhof auf Bahnsteig 11. Während die Frau auf ihren Zug wartete, wurde ihr das Smartphone offensichtlich unbemerkt aus der offenen Handtasche entwendet. Die junge Frau konnte jedoch angeben, dass 2 Männer, vermutlich arabischer Herkunft, längere Zeit dicht hinter ihr standen.

Bei dem gestohlenen Smartphone handelt es sich um ein iPhone 13 Pro Max in der Farbe gold. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ungefähr 1.400 Euro geschätzt. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Gießen: Kennzeichen abmontiert

Auf die Kennzeichen eines Kraftrades hatten es Diebe in der Straße “Neustadt” abgesehen. Die Diebe montierten am Samstag zwischen 19.00 und 19.10 Uhr das Kennzeichen von einer Kawasaki ab. Der Besitzer war nur kurz in eine Lokalität gegangen und ließ seinen Rucksack auf dem Krad liegen. Der Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete neben dem Kennzeichen auch den Fahrzeugbrief. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Nummernschildes (GI-BE 93) machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Gießen-Lich: Katalysator gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (15.Januar) gegen 13:40 Uhr und Sonntag (16.Januar) 14:00 Uhr einen Katalysator eines grauen VW. Der Golf parkte in der Kolnhäuser Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/91430.

Gießen: Einbruch in Imbiss

Einen Sachschaden von etwa 400 Euro hinterließ eine unbekannte Person nach einem Einbruch in einen Imbiss in der Frankfurter Straße. Am Sonntag (16.Januar) zwischen 0.00 Uhr und 0.30 kletterte er über ein Oberlicht-Fenster. Im Gebäude versuchte er eine Kasse zu öffnen. Nach seinem Misserfolg flüchtete er. Der Täter hat eine schlanke Statur und ist zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß. Er trug einen Mundnasenschutz, eine Mütze, Winterjacke, eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe und Handschuhe. Hinweise bitte an die Gießener Kriminalpolizei unter: 0641/7006-6555.

Lich: Wohnungstür hält stand

Keinen Erfolg hatten unbekannte Diebe bei dem Versuch die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Zwischen 15.00 Uhr am Montag (10. Januar) und 20.00 Uhr am Donnerstag (13. Januar) schafften sie es nicht in die Dachgeschosswohnung einzudringen. Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Untergasse verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Autoscheibe eingeworfen

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem grauen Daimler-Benz im Vetzberger Weg zurückließ. Mit einem Stein warf der Täter die Scheibe des Citan ein. Zeugen, die den Täter zwischen 15.00 Uhr am Samstag und 10.00 Uhr am Sonntag beobachteten, werden gebeten sich unter 0461/7006-3755 mit der Polizeistation Gießen-Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Rucksack aus PKW entwendet

Unbekannte brachen zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 08.15 Uhr am Sonntag in der Straße “Schlangenzahl” einen Hyundai auf. Die Täter schlugen die Scheibe ein, öffneten die Fahrzeugtür und entwendeten einen Rucksack. Eine neue Scheibe wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise erbitte die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Autofahrt endet mit Blutentnahme

Die Fahrt eines Autofahrers endete Sonntagnacht (16.Januar) mit einer Blutprobe. Bei einer Kontrolle in der Straße “Neue Bäue” gegen 01.30 Uhr bemerkten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch und fanden Marihuana. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der 18-Jährige ab. Ein Arzt entnahm dem Betroffenen die Blutprobe und anschließend durfte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Linden: Alkoholisiert unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Wilhelmstraße Sonntagnacht (16.Januar) zogen Gießener Polizisten einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Gegen 03.55 Uhr fiel den Ordnungshütern der 28-Jährige auf. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,19 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme musste er mit auf die Wache kommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Langgöns: Alkoholfahrer erwischt

Sonntagnacht (16.Januar) gegen 03.20 Uhr kontrollierten Polizisten in der Goethestraße einen 33-jährigen Autofahrer. Dabei bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,21 Promille. Außerdem führte der Mann ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Zwecks Blutprobenentnahme musste der Mann mit zur Wache. Das Messer sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Nach erfolgter Blutprobe konnte der Mann die Wache wieder verlassen.

Verkehrsunfälle:

Linden: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein bislang Unbekannter und eine 36-jährige Frau aus Gießen in einem Daimler befuhren Samstagabend (15.Januar) gegen 21.45 Uhr die Allendorfer Straße in Richtung Gießen. An der Kreuzung Allendorfer Straße/ Frankfurter Straße hielten beide Verkehrsteilnehmer an einer roten Ampel an. Die Daimler-Fahrerin stand auf dem rechten Abbiegestreifen und der Unbekannte auf der linken Fahrspur. Als die Ampel grün anzeigte, bogen beide Fahrer ab.

Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Unbekannte auf den rechten Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr die Gießenerin nach rechts und stieß mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Bei Parkmanöver Opel touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Mittwoch (12.Januar) 14.00 Uhr und Freitag (14.Januar) 11.00 Uhr offenbar bei einem Parkmanöver in der Straße “Mahrweg” einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Meriva zurückkam, war dieser vorne rechts beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: VW gestreift im Begegnungsverkehr

Am Samstag (15.Januar) gegen 17.00 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau in einem VW die Gottlieb-Daimmler-Straße in Richtung Heuchelheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 5 kam der VW-Fahrerin ein bislang Unbekannter auf ihrer Spur entgegen und streifte den VW. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Volvo. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Am Samstag (15.Januar) gegen 17.45 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann aus Buseck in einem Skoda von Beuern nach Buseck. Dabei kam dem Skoda-Fahrer auf seiner Spur ein bislang Unbekannter entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Busecker einen Zusammenstoß nicht verhindern.#

Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B457/Fernwald: Falsches Einordnen führt zu Unfall

Ein 23-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger und ein 47-jähriger Mann aus Laubach in einem Fiat befuhren am Samstag (15.Januar) gegen 08.45 Uhr hintereinander die Abfahrt der Bundesautobahn 5 bei Fernwald in Richtung Bundesstraße 457. Der LKW-Fahrer reihte sich zunächst auf die Linksabbiegerspur ein und beabsichtigte in Richtung Lich zu fahren.

Um doch noch in Richtung Gießen abbiegen zu können, fuhr der LKW-Fahrer zurück und übersah dabei vermutlich den Fiat. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall bei Überholvorgang

Am Freitag (14.Januar) gegen 17.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Gießen in einem Mazda und ein 34-jähriger Mann in einem Audi die Ringallee stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 50 fuhr der Mazda-Fahrer zunächst nach rechts und beabsichtigte in einem Zug zu wenden. Der Audi-Fahrer erkannte das Vorhaben zu spät und versuchte den Mazda zu überholen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Lahnau: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Dienstag (11.Januar) gegen 11.30 Uhr die Bundesstraße 49 von Wetzlar nach Gießen. Zwischen den Anschlussstellen Lahnau und Lahnfelddreieck kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Schutzplanke. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise führten zu einem 41-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Unfallflucht zu.

Gießen: Schranke beschädigt

Am Sonntag (16.Januar) gegen 22.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann in einem VW die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Autohauses übersah der VW-Fahrer offenbar die Einfahrtschranke und fuhr dagegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: In Gegenverkehr geraten

Ein PKW war am Montag (17.Juli) gegen 11.50 Uhr auf der Landstraße 3286 von Biebertal in Richtung Heuchelheim unterwegs. Auf diesem Teilstück kam das Fahrzeug offenbar in den Gegenverkehr. Eine 37-jährige Dacia-Fahrerin, die in entgegengesetzte Richtung fuhr, prallte gegen den PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Die Person, die offensichtlich den Unfall verursacht hatte, fuhr davon und wollte mit dem PKW über einen Acker fahren.

Die Flucht endete aber schnell. Die mutmaßliche Fahrerin, eine 54-Jährige, konnte festgenommen werden. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete sie 2,42 Promille. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

