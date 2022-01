Raubüberfall auf Tankstelle – Polizei bittet um Hinweise

Wesertal-Gieselwerder (ots) – Am Sonntag 16.01.2022 gegen 20:19 Uhr, betraten 2 unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle im Wesertaler Ortsteil Gieselwerder und forderten von dem Angestellten, unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe von Bargeld. Während einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit den Tätern wurde der Angestellte leicht verletzt.

Beide Täter flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannter Höhe zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige-athletische Figur, sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet mit schwarzer Mütze und Sonnenbrille, schwarzer Maske oder Schal, schwarze Oberbekleidung, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle.

Täter 2: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schmale Figur. Bekleidet mit schwarzer Mütze/Kappe, schwarzer Sonnenbrille, schwarzer Maske oder Schal, brauner oder grauer Jacke, schwarzer Hose, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle – Polizei erbittet Hinweise

Kassel-Kirchditmold (ots) – Am Sonntag 16.01.2022, gegen 20:22 Uhr, betraten 2 unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Wolfhager Straße in Kirchditmold und forderten von dem Angestellten, unter Vorhalt einer Pistole, die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte erkannte, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte und lehnte die Herausgabe ab. Die Täter ergriffen daraufhin ohne Beute die Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, schlank, dunkle Hautfarbe. Sehr kurze Haare, bekleidet mit dunklem Hoodie (schwarz oder blau), schwarzer OP-Maske.

Täter 2: Männlich, ca 18-20 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, schlank. Bekleidet mit dunklem Hoodie und einer Sturmhaube.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Polizei nimmt verwirrten Randalierer mit Messer fest

Kassel-Mitte (ots) – Am Samstagabend 15.01.2022 riefen Mitarbeiter eines Cafés am Friedrichsplatz gegen 20:50 Uhr die Polizei wegen eines scheinbar verwirrten Mannes, der dort randalierte und sich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Aufforderung des Personals, das Lokal zu verlassen, ignorierte der Randalierer und zog ein Obstmesser. Dieses hielt er vor sich, griff aber keinen an.

Die inzwischen eingetroffenen Polizisten forderten den 33-Jährigen aus Kassel sofort auf, das Messer wegzulegen. Da er sich weigerte, mussten ihn die Beamten überwältigen und ihm das Messer abnehmen, wogegen der Tatverdächtige sich mit aller Kraft zur Wehr setzte und dabei einem Beamten in den Oberarm biss. Zur Festnahme und Entwaffnung des 33-Jährigen setzten die Polizisten ein DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) ein.

Der Beamte wurde durch den Biss verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Er konnte seinen Dienst anschließend fortsetzen. Der 33-Jährige erlitt bei der Festnahme nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Aufgrund seines psychischen Zustandes wiesen ihn die Beamten im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Einbruch in Kindergarten – Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Kirchditmold (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Kindergarten im Kasseler Stadtteil Kirchditmold eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Werkzeug gewaltsam ein Fenster aufgehebelt und waren so letztlich in das Gebäude in der Straße “Zum Berggarten” gelangt. Bei ihrem anschließenden Beutezug im Kindergarten gingen die Täter nahezu leer aus, denn sie fanden keine Wertsachen vor.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde lediglich ein Schlüssel gestohlen. Den durch das gewaltsame Vorgehen der Einbrecher angerichteten Schaden hingegen beziffern die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf mindestens 1.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr und den heutigen Montagmorgen, 7:20 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Frau im ICE bestohlen

Fulda (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 51-jährigen Frau aus Berlin am Sonntag 16.01.2022 gegen 10:10 Uhr, im ICE 374 beim Halt im Bahnhof Fulda eine hellbraune Ledertasche. Die Ledertasche war im mittleren Gepäckfach des 3. Wagens abgestellt. Der Dieb konnte dabei durch eine Zugbegleiterin beobachtet werden, wie er mit der Beute den Zug verließ. Nachdem die 51-Jährige das Fehlen ihrer Ledertasche bemerkte, war der Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

In der Tasche befanden sich neu gekaufte Kleidungsstücke namhafter Hersteller. Der Gesamtschaden wird auf 1.800 EUR geschätzt. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Haus in Oberzwehren von Einbrechern heimgesucht: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Oberzwehren (ots) – Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Kassel-Oberzwehren, als sie am Freitagabend nach Hause kamen und den Einbruch in ihr Haus entdeckten. Die unbekannten Täter hatten nach ersten Erkenntnissen Geld, Uhren und mehrere Schmuckstücke erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16:15 Uhr, und der Feststellungszeit am Abend, 19:00 Uhr, ereignet. Die Einbrecher hatten sich über den Garten an die Rückseite des Hauses in der Rengershäuser Straße, nahe der Kirchbergstraße, angenähert.

Dort hebelten sie die Terrassentür auf und stiegen so in das Gebäude ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Über die aufgebrochene Tür flüchteten sie anschließend wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

