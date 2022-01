Maskenverweigerer leistet Widerstand

Weil ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am 15.01.2022 im Hauptbahnhof das Tragen einer erforderlichen Mund-Nasen-Bedeckung verweigerte und vor der Streife der Bundespolizei auf den Boden spuckte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Der Mann weigerte sich hierbei zudem gegenüber den Beamten auszuweisen und nahm eine bedrohliche Haltung ein.

Nachdem er bei einer Durchsuchung einen Beamten wegstieß, wurden dem Mann Handfesseln angelegt und er wurde zur Dienststelle verbracht. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der alkoholisierte Mann wieder entlassen. Gegen den 23-Jährigen wird nun u.a wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Raubstraftat

Nachdem ein 54-jähriger Frankfurter am Sonntag 16.01.2022 gegen 16.00 Uhr, an einem Geldautomaten Bares abgehoben hatte, wollte er über den Abgang in der Münchener Straße in die B-Ebene des Hauptbahnhofes gehen. Noch auf der Rolltreppe wurde er von 2 bislang unbekannten Tätern angegriffen.

Bei dem sich anschließenden Handgemenge stürzte der Geschädigte die Treppe hinab und wurde dabei verletzt. Die Täter raubten das Bargeld in Höhe von 120 EUR und entfernten sich. Der Geschädigte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in einem Frankfurter Krankenhaus aufgenommen werden.

Zeugenaufruf nach mehreren Automatenaufbrüchen

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt ermittelt gegen noch unbekannte Täter nach Süßwarenautomatenaufbrüchen in 2 Fällen. In den frühen Morgenstunden des 14.01.2022 wurde ein Automat an der S-Bahnstation Offenbach-Marktplatz sowie in den Abendstunden des 16.01.2022 am Haltepunkt Offenbach-Kaiserlei aufgebrochen. In beiden Fällen wurde die Tür mit brachialer Gewalt aufgehebelt und Geld in unbekannter Höhe entwendet. Die Süßwaren wurden zurückgelassen und durch Beamte sichergestellt.

Nachdem die Täter das Geld geplündert hatten, konnten sie unerkannt flüchten. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Wie hoch sich der Gesamtschaden beläuft, kann noch nicht beziffert werden. Zu den Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt gemeldet werden.

Gartenhütte mit Diebesgut entdeckt – Festnahme

Eine Meldung über verdächtige Geräusche führte die Polizei in der Nacht zum Samstag auf die Fährte eines Diebesduos. Einen Tatverdächtigen nahm die Polizei noch in der Nacht fest. Kurz nach Mitternacht wies ein Anonymus die Polizei auf verdächtige Geräusche aus einem Kleingarten in Seckbach hin. Als eine Funkstreife vor Ort eintraf, folgten sie dem Lärm, der von einer Flex zu stammen schien.

Er führte sie zu einer Gartenhütte, wo gerade zwei Männer damit beschäftigt waren, Kupferkabel von einer Rolle in kleine Stücke zu zerteilen und die Ummantelung zu entfernen. Beim Erblicken der Beamten flüchtete einer der Männer, den zweiten hinderten die Einsatzkräfte daran und nahmen ihn fest. Bei der im Anschluss durchgeführten Durchsuchung der Gartenhütte fanden die Beamten eine große Menge Buntmetall, hochwertige Werkzeuge und mehrere Fahrräder. Bei allen Gegenständen besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt.

Doch damit nicht genug: In der Hütte fand die Polizei noch diverse Sorten von Drogen und Medikamenten, u.a. Amphetamin, Haschisch, Potenzmittel in nicht geringen Mengen sowie Feinwaagen und mehrere hundert Euro Bargeld.

Der 38-jährige Tatverdächtige aus Frankfurt wurde zunächst in die Haftzellen eingeliefert, am Folgetag jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Die umfangreichen Ermittlungen, insbesondere die Zuordnung des mutmaßlichen Diebesguts, dauern an.

