Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 15:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 42-Jähriger aus Treffurt die Thüringer Straße in Eschwege stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich zur L 3403 beabsichtigte er geradeaus in Richtung der B 249 zu fahren. Dabei übersah er den aus Richtung Jestädt kommenden Pkw, der von einem 45-Jährigen aus Winnweiler gefahren wurde, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Pkws kam.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR; sie waren zudem nicht mehr fahrbereit. Alle Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 22:18 Uhr befuhr gestern Abend ein 62-Jähriger aus Weißenborn mit seinem Pkw die Gartenstraße in Eschwege stadtauswärts. Dabei touchierte der Pkw ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand.

Es stellte sich dann heraus, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was ein durchgeführter Test mit ca. 1,5 Promille bestätigte. Es folgte die Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Brand eines Holzstapels

Um 14:55 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag die Feuerwehr aus Waldkappel alarmiert, nachdem ein Stapel Baumstämme im Waldgebiet in der Gemarkung von Mäckelsdorf / Burghofen brannte. Den ersten Ermittlungen nach wurde ein ca. 3 x 10 Meter großer Holzstapel durch Unbekannte angezündet.

Durch einen Zeugen konnte das Feuer jedoch rechtzeitig bemerkt werden, so dass nur ca. 1 m³ der Stämme verbrannte. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise oder auffällige Beobachtungen nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

