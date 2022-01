Gießen (ots) Bei den insgesamt 31 Veranstaltungen die am Montagabend 17.01.2022 in den 4 Landkreisen (Landkreis Gießen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wetteraukreis und Lahn-Dill-Kreis) des Polizeipräsidiums Mittelhessen stattfanden, kamen nach einer ersten vorläufigen Auswertung insgesamt etwa 3.550 Personen zusammen.

Bei den Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den Corona-Maßnahmen nahmen vorläufig etwa 2.950 Personen teil.

An den Gegen-Veranstaltungen nahmen ca. 600 Personen teil.

Die Polizei registrierte etwa 50 Verstöße gegen die Versammlungsauflagen und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen ein.

Landkreis Gießen:

Insgesamt zählte die Polizei rund 815 Personen im Landkreis Gießen.

Versammlungen in Gießen, Pohlheim, Allendorf und Fernwald verliefen friedlich und störungsfrei. Eine Aktion von ca. 100 Personen fand in Gießen statt. Der Versammlungsbehörde stellte sich kein Versammlungsleiter zwecks Absprachen und Auflagen zur Verfügung. In der Folge löste die Versammlungsbehörde diese auf und verbot zudem jegliche Ersatzversammlungen im Gießener Stadtgebiet. Die Polizei gab die Auflösung mittels Lautsprecherdurchsagen bekannt. Mehrere Personen ignorierten die Verbotsverfügung. Polizeibeamte führten 25 Identitätsfeststellungen zwecks Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren durch.

Eine weitere Aktion fand in Grünberg statt. Dort fanden sich bis zu 400 Personen zusammen. Bei 6 Personen wurden Personalien festgestellt. In 5 Fällen wurden Verfahren eingeleitet. Insgesamt zählte die Polizei rund 815 Personen im Landkreis Gießen.

Landkreis Marburg-Biedenkopf:

Insgesamt zählte die Polizei etwa 700 Personen im Landkreis Marburg.

Eine Versammlung fand in Biedenkopf statt. Die Polizei begleitete ansonsten Veranstaltungen in Marburg, Gladenbach, Stadtallendorf und Biedenkopf. Es erfolgten Absprachen zur Durchführung der Aktionen sowie zu den Auflagen. In Marburg wurden bei 8 Personen die Personalien wegen des fehlenden Mund-Nasen-Schutzes festgestellt. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In Marburg kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wetteraukreis:

Insgesamt nahmen rund 1.750 Personen an den Veranstaltungen teil.

Versammlungen fanden in Bad Vilbel, Bad Nauheim und Friedberg statt. 8 Aktionen fanden in Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Friedberg, Karben, Nidda und Ortenberg statt. In Bad Nauheim kam es während der Aktion zu Verkehrsbehinderungen.

Lahn-Dill-Kreis:

Insgesamt wurden dort zusammen 300 Personen gezählt.

Eine Versammlung fand in Wetzlar statt. Aktionen fanden in Haiger, Herborn, Solms und Wetzlar statt. Es wurden insgesamt 16 x die Identität festgestellt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen