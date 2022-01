Jetzt zur Vorsorge mit dem Auto-TÜV nicht vergessen

Oppenheim

Durch die Polizeiinspektion Oppenheim wurden am heutigen Nachmittag zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt acht Fahrzeuge festgestellt werden, die technische Mängel aufwiesen/ deren TÜV-Plakette abgelaufen war.

Bei einem 24 jährigen Mainzer Fahrzeugführer konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf 24 Jährigen ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu.

Zudem konnte ein 41 jähriger Nackenheimer festgestellt werden, der einen PKW mit litauischer Zulassung führte. Der 41 Jährige muss sich wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Zudem kommt eine Steuernachzahlung auf ihn zu.

Einbruch in Food-Truck

Oppenheim, Hafenstraße

In der Zeit von Freitag auf Samstag, 14.-15.01.22, 20:00 – 12:00 Uhr dringen unbekannte Täter in einen dort abgestellten Food-Truck. Aus dem Truck werden diverse Lebensmittel und eine Pfanne entwendet. Der Schaden am Truck beläuft sich auf ca. 300,- Euro Auch hier bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben unter der Tel.-Nr. 06133-9330 melden.

Sachbeschädigung am Schwimmbad

Oppenheim, Am Stadtbad

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14.-15.01.22, ca. 00:00 – 07:00 Uhr, wurden auf der dem dortigen Spielplatz zugewandten Seite des Stadtschwimmbades, mehrere Scheiben der Glasfront und Zaunelemente beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt Die Polizei bittet um Hinweise zu den möglichen Tätern unter der Tel.-Nr.: 06133-9330

Briefkasten beschädigt

Nierstein, Bildstockstraße

In der Bildstockstraße, in Höhe der Stadtverwaltung Nierstein, wurde in den frühen Morgenstunden des 15.01.22, zwischen 05:00 – 06:20 Uhr, ein öffentlicher Standbriefkasten aus der Verankerung gerissen. Weiterhin wurde ein Blumenkübel gegen die dortige Telefonzelle geworfen, die dabei nicht beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Tel.-Nr.: 06133-9330

Fahren ohne Versicherungsschutz

Oppenheim, Hasenbrunnengasse

Am Freitag Abend, 14.01.22 gegen 20:15 Uhr, wurde ein Fahrzeug mit DA-Kennzeichen in der Hasenbrunnengasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war aufgefallen, da die Zulassungsplaketten nicht vorhanden waren. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Kennzeichen bereits vor 2 Woche entstempelt wurden, da der erforderliche Versicherungsschutz fehlte. Dem 33-jährigen Fahrer aus Oppenheim wurde die Weiterfahrt untersagt. Kennzeichen und Fahrzeugschein wurden sichergestellt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Münster-Sarmsheim, 16.01., Saarstraße, 14:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde die Streife auf einen blauen VW Golf aufmerksam und beschloss, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Es stellte sich heraus, dass gegen den 20-Jährigen eine über zweimonatig überfällige Entziehung der Fahrerlaubnis vorlag. Zudem lagen deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums vor. Da ein Drogentest dies bestätigte, wurde ihm die Weiterfahrt versagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wurde zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Sprendlingen, 16.01., Karlstraße, 10:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen mit vier Personen besetzten Toyota mit einem auswärtigen Kennzeichen aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits seit Herbst 2020 seinen Wohnsitz in Deutschland hat, hierzulande aber keinerlei Steuern entrichtet hatte.

Verkehrsunfall-Flucht

Bingen, Dromersheimer Chaussee, 12.01., 16:30 Uhr – 16.01., 08:30 Uhr. Ein Mann erschien auf der Dienststelle und zeigte eine Unfallflucht zu seinem Nachteil an. Er hatte seinen grau-weißen Hyundai i20 vor seiner Wohnanschrift für einen längeren Zeitraum abgestellt. Als er gestern zu seinem Auto zurückgekehrt war, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Vermutlich hatte ein unbekanntes Fahrzeug diesen gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter!

Verkehrsunfall mit Flucht geklärt

Bingen, 15.01., Zehnthofstraße, 11:45 Uhr. Ein Zeuge meldete den Fahrer eines Mercedes-Benz`. Dieser war gegen den Poller vor einem Geschäft gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank des Anrufers konnte der 53-jährige Verursacher ermittelt werden.