Rintheim – Mehrere Einbrüche in Kleingartengelände

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagvormittag wurden im

Kleingartenverein Kohlplattenschlag in Karlsruhe-Rintheim mehrere Gartenhütten

aufgebrochen. Bislang meldeten sich vier Geschädigte bei der Polizei. Die

ermittelnden Beamten gehen jedoch davon aus, dass noch mehr Grundstücke auf dem

Vereinsgelände von den Diebstählen betroffen sind. In den letzten Wochen kam es

bereits vermehrt zu Einbrüchen in Kleingärten im Stadtkreis Karlsruhe. Ob alle

Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, bedarf weiterer

Ermittlungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wurde bei dem Einbruch nichts

entwendet. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Oberhausen-Rheinhausen – Unbekannte brachen Traktor auf

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag auf

einem Parkplatz in der Hauptstraße in Rheinhausen einen geparkten Traktor auf

und entwendeten verschiedenste Gegenstände aus der Zugmaschine.

Die Beamten des Polizeirevier Philippsburg erkannten im Rahmen ihrer

Streifenfahrt die aufgebrochene Tür und das eingeschlagene Beifahrerfenster des

Schleppers und kontrollierten daher die Örtlichkeit. Nach derzeitigem

Kenntnisstand der Polizei wurden bei dem Einbruch die Multifunktionseinrichtung,

Rückfahrkamera, Antenne und diverse Teile der Innenverkleidung sowie Fußmatten

entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Forst – Reisebusfahrer 48 Stunden ohne Ruhezeit unterwegs

Karlsruhe (ots) – 48 Stunden ohne entsprechende Ruhezeiten fuhren die Fahrer

eines Reisebusses aus Rumänien quer durch Europa. Die Verkehrspolizei

kontrollierte am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr einen Reisebus mit drei Fahrern

auf der A5 auf Höhe Forst. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der

rumänische Bus bereits seit zwei Tagen ohne Pause durchgefahren war. Vermutlich

wechselten sich die Busfahrer bei der Fahrt ab und trugen ihre angeblichen

Ruhezeiten fälschlich auf den Fahrerkarten nach. Ruhezeit bedeutet, dass der Bus

nachweislich steht und die Kraftfahrer auch tatsächlich ruhen. Ein übermüdeter

Fahrer hinter dem Steuer stellt eine Gefahr für sich und andere dar, weshalb die

Verkehrspolizei entsprechende Kontrollen durchführt. Die Weiterfahrt des Busses

wurde durch die Polizei untersagt. Die Fahrer und die Verantwortlichen des

Busunternehmens gelangen zur Anzeige und mussten Sicherheitsleistungen

hinterlegen.

Kronau – Sechs Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots) – Sechs Männer im Alter zwischen 22 und 18 Jahren versuchten am

Samstag gegen 22 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße „An der Oberen

Lußhardt“ aufzubrechen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten die Gruppe, die verdächtig um einen

Zigarettenautomaten in der Straße „An der Oberen Lußhardt“ standen.

Die verständigte Polizei konnte mit starken Kräften alle vermeintliche Täter vor

dem Zigarettenautomaten vorläufig festnehmen. An dem Automaten wurden erste

Aufbruchspuren festgestellt. Außerdem konnten eine Gasflasche und diverse

Tatwerkzeuge bei den Dieben, am nahen Tatortbereich und in einem Tatfahrzeug

aufgefunden werden.

Ob die Tätergruppierung für weitere ähnlich gelagerte Taten im nördlichen

Bereich von dem Landkreis Karlsruhe verantwortlich ist, bedarf es noch weiterer

Ermittlungen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erfolgreicher Fahndungseinsatz im Bereich der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Um das Sicherheitsempfinden der Reisenden im öffentlichen Raum

zu steigern, führt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe wiederkehrend Einsätze

zur allgemeinen Gefahrenabwehr durch. Hierfür wurde am vergangenen Samstag (15.

Januar) die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit Karlsruhe eingesetzt. In

der Zeit zwischen 07:00 und 24:00 Uhr, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten

schwerpunktmäßig Personen an den Hauptbahnhöfen Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg

und Pforzheim sowie in grenzüberschreitenden Fernreisebussen.

Hierbei wurden unter anderem insgesamt drei Haftbefehle vollstreckt. So

bestanden gegen eine männliche Person zwei Haftbefehle wegen Hausfriedensbruch

und Diebstahl. Der Verurteilte konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde

daher in ein Gefängnis verbracht. Eine weitere männliche Person wurde wegen des

Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gesucht. Der Mann konnte die

Geldstrafe von fast 2.000 Euro bezahlen und somit eine Haftstrafe abwenden.

Des Weiteren ermittelten die Bundespolizisten die Wohnanschriften zweier

gesuchter Straftäter.

Außerdem wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Fünf Personen

verstießen demnach gegen das Aufenthaltsgesetz. Eine männliche Person führte ein

gefälschtes bulgarisches Identitätsdokument bei sich und gelangte so zu einer

Anzeige wegen Urkundenfälschung. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste er

eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro hinterlassen.

Da diese Fahndungseinsätze in der Regel positiv von der Bevölkerung wahrgenommen

werden, wird auch in Zukunft an diesem Konzept festgehalten.

Eggenstein-Leopoldshafen – 25-Jähriger in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ am Sonntag der zuständige

Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 25-jährigen

algerischen Staatsangehörigen.

Dem Beschuldigten wird versuchter Diebstahl mit Waffen und Nötigung vorgeworfen.

Er soll am Samstag gegen 15:00 Uhr in der Mannheimer Straße in

Eggenstein-Leopoldshafen ein dort geparktes Fahrzeug aufgebrochen und nach

stehlenswerten Gegenständen durchsucht haben. Nachdem zwei Passanten den Mann

angesprochen hatten und die Polizei verständigen wollten, soll der Beschuldigte

sie mit einem Messer bedroht haben. Auf der anschließenden Flucht zu Fuß konnte

der 25-Jährige im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch

eine Polizeistreife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz vorläufig

festgenommen und das mutmaßliche Tatmesser in Tatortnähe sichergestellt werden.

Karlsruhe – Die Versuche der Falschen Polizeibeamte, Enkeltrick & Co. reißen nicht ab

Karlsruhe (ots) – Am Wochenende wurden wieder mehrere Anrufe von Falschen

Polizeibeamten, Enkeltrickbetrügern und Schockanrufern im Bereich der Stadt

Karlsruhe festgestellt. In den meisten Fällen werden die Anrufer als Betrüger

entlarvt und die Betroffenen informieren die Polizei. Leider waren die Täter am

Freitag erfolgreich und brachten eine 62-jährige Frau aus Angst um ihre Tochter

um 30.000 Euro.

Der Geschädigten aus der Weststadt wurde in einem Telefonat gegen 14 Uhr

mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Lediglich eine Kaution könne die Tochter vor dem Gefängnis bewahren. Die

besorgte Mutter übergab die geforderten 30.000 Euro einem Unbekannten, und viel

somit den Betrügern zum Opfer.

Bei einem ähnlich gelagerten Fall am Freitag in der Weststadt, bei dem auch eine

Kaution gezahlt werden sollte, wies eine aufmerksame Bankangestellte die

Geldbabheberin auf die Betrugsmasche hin und verhinderte somit einen

erfolgreichen Enkeltrick.

Die Vorgehensweisen der Betrüger ändert sich stetig. Die Täter spielen

beispielhaft mit der Angst um ihre Angehörigen. Vermeintliche Kinder ode Enkel

weinen in den Hörer, versuchen somit die Geschädigten unter Druck zu setzen, um

die geforderte angebliche Kaution zu zahlen.

Vereinbaren sie Abhebelimits mit Ihrer Bank oder halten Sie bei größeren

Beträgen Rücksprache mit Vertrauenspersonen.

Weitere Betroffene werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst unter

0721-666-5555 zu melden.

Weiterhin ist es wichtig, dass Sie die allgemeinen Verhaltensweisen

verinnerlichen.

Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge in Form von Kautionen.

Die Polizei ruft nie mit der Nummer 110 an.

Geben Sie keine Informationen zu ihren Vermögensverhältnissen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, im Zweifel legen Sie

auf.

auf. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an

Unbekannte.

Unbekannte. Halten Sie bei Geldforderungen mit ihrer Familie oder

Vertrauenspersonen Rücksprache.

Vertrauenspersonen Rücksprache. Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Konten.

Informieren Sie die Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter 0721/666-1201 oder im Internet unter dem folgenden Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Karlsruhe- 18-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Samstag kam es in der Karlsruher Südstadt zu

einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Gegen 01:10 Uhr kam es in der Marie-Juchacz-Straße zwischen dem 18-Jährigen und

seinem 17 Jahre alten Begleiter zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf der

mutmaßliche Täter seinen Freund am Hals packte und gegen einen Pkw drückte.

Trotz der Aufforderung durch die alarmierten Polizeibeamten ließ der Aggressor

seinen Freund nicht los. In der Folge musste der 18-Jährige mittels

unmittelbaren Zwangs von seinem Freund getrennt und entfernt werden. Der hoch

aggressive 18-Jährige ging daraufhin wutentbrannt und unter viel Geschrei auf

die Beamte los. Hierbei versuchte er sie mehrfach zu schlagen und beleidigte sie

aufs übelste.

Kurzerhand solidarisierte sich der 17-Jährige mit seinem, weshalb die Streifen

Pfefferspray einsetzen musste. Nach einer kurzen Begutachtung durch den

Rettungsdienst und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen

konnten die zwei jungen Männer ihren Nachhauseweg antreten.

Eggenstein-Leopoldshafen – Pkws beschädigt und Polizeibeamten angegriffen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Spöcker Weg zu

Sachbeschädigungen an mehreren Pkws. Ein Zeuge meldete gegen 01.15 Uhr, dass

drei Jugendliche in vermutlich betrunkenem Zustand gegen geparkte Pkws

geschlagen und getreten hätten. Anschließend seien sie in Richtung Bahnlinie

geflüchtet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Beamten

die dreiköpfige Personengruppe feststellen. Beim Erkennen der Polizei flüchteten

zwei der drei Personen, konnten aber kurz darauf eingeholt und gestellt werden.

Ein Tatverdächtiger wehrte sich vehement gegen die Festnahme und verletzte einen

Polizeibeamten durch gezielte Faustschläge gegen den Kopf. Dem 17-Jährigen

gelang hierdurch erneut die Flucht. Er konnte aber unter dem Einsatz eines

Diensthundes erneut gestellt und nun final festgenommen werden. Bei der

Festnahme zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein bei ihm durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der angegriffene

Polizeibeamte musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden und konnte seinen

Dienst im Anschluss nicht weiter fortsetzen. Bei den beiden anderen

Tatverdächtigen handelte es sich um Jugendliche im Alter von 16 und 20 Jahren.

Die Ermittlungen ergaben bislang insgesamt zwei beschädigte Pkw.

Zeugen sowie weitere Geschädigte wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721

967180 an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt.

Karlsruhe – Ladendieb durch Jugendlichen festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein flüchtender Ladendieb wurde am Samstagabend gegen 20.30

Uhr in der Rüppurrer Straße von einem 15-Jährigen überwältigt. Der 34-Jährige

hatte zuvor den Ladendetektiv, der ihn festhalten wollte, mit der Faust ins

Gesicht geschlagen. Der Detektiv wurde leicht verletzt.

Der Ladendetektiv beobachtete den Mann, wie er Drogerieartikel im Wert von über

60 Euro in seinem Rucksack versteckte und dann den Einkaufsmarkt am

Mendelssohnplatz verlassen wollte. Der Dieb versetzte dem Detektiv drei

Faustschläge ins Gesicht und konnte sich so seiner Festnahme zunächst entziehen.

Er verließ das Gebäude. Draußen wurde ein 15-Jähriger mit seinem Roller auf die

Flucht des Mannes aufmerksam. Er stellte sich ihm in den Weg, und konnte ihn

gemeinsam mit dem Ladendetektiv am Boden fixieren.

Leider wurde sein E-Roller bei dem beherzten Eingreifen leicht beschädigt. Die

hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann fest. In seinem Rucksack wurde

auch noch andere Gegenstände aufgefunden, deren Herkunft der 34-Jährige nicht

plausibel erklären konnte.

Eggenstein-Leopoldshafen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße 36

Karlsruhe (ots) – Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist dringend auf der

Suche nach Zeugen, die Angaben über einen Verkehrsunfall am Freitagabend auf der

Bundesstraße 36 machen können.

Nach bisherigem Sachstand fuhr ein 29-Jahre-Lexus-Fahrer, kurz nach 19 Uhr auf

der B 36 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen Eggenstein und Leopoldshafen soll

plötzlich ein weißer VW Tiguan vom rechten auf den linken Fahrstreifen

gewechselt haben, um einen vor ihm fahrenden Pkw-Führer zu überholen. Hierbei

soll er den Fahrtrichtungsanzeiger nicht betätigt haben. Um einen Zusammenstoß

mit dem Tiguan zu vermeiden, leitete der 29-Jährige eine Vollbremsung ein und

touchierte in der Folge eine Schutzplanke. Trotz des entstandenen Sachschadens

von rund 5000,- Euro, setzte der Tiguan-Fahrer seine Fahrt in Richtung

Linkenheim-Hochstetten fort.

Im Einmündungsbereich der Georg-Adam-Lang-Str./Hochstetter Straße konnte der

Lexus-Fahrer den Flüchtigen stellen und ihn auf den Unfall ansprechen. Der

Fahrer des Tiguan gab dem 29-Jährigen gegen lediglich an, dass er für den Unfall

selbst verantwortlich sei. Auf die durch den 29-Jährigen verständigte

Polizeistreife wollte der 62-Jährige nicht warten und ging davon.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten sich unter der

Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Bretten – Vier Festnahmen nach Bandendiebstahl

Bretten (ots) – Drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 52 Jahren

konnte die Polizei am Samstagmittag nach einem Ladendiebstahl vorläufig

festnehmen.

Zwei Männer von der aus Rumänien stammenden Bande gingen gegen 12:00 Uhr in

einen Einkaufsmarkt in der Pforzheimer Straße in Bretten. Hier nahmen sie

Lebensmittel, überwiegend Fleischwaren, aus der Auslage. Danach verließen die

beiden den Markt, ohne die Waren im Wert von ca. 450 Euro zu bezahlen. Auf dem

Parkplatz beluden sie ihr Fahrzeug mit der Hilfe der beiden weiteren Personen.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Die Personen, die zwischenzeitlich mit dem Fahrzeug davongefahren waren, konnten

von der Polizei in unmittelbarer Nähe angehalten und kontrolliert werden. Bei

der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die geklauten Waren sichergestellt

werden.

Nach Beendigung aller strafprozessualer Maßnahmen wurden die vier Beschuldigten

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Karlsbad – Einbruch in Einkaufsmarkt

Karlsbad (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr,

brachen unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Spielberger Enzstraße

ein.

Die Diebe gelangten wohl über das Dach, indem sie einige Dachziegel

abmontierten, in das Gebäude. Auf dem Dachboden entfernten sie die Isolierung

und die Abdeckplatten um dadurch in den Markt zu klettern. Dort versuchten sie

ein Loch in die Wand zum Büro zu schlagen. Aus bislang unerklärlichen Gründen

setzten die Täter ihre Tat nicht fort und verließen ohne Diebesgut den Markt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang

nicht bekannt.

Ettlingen – Schlösser von mehreren Corona-Teststationen beschädigt

Karlsruhe (ots) – ( Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 18 Uhr und

Montag, 8.30 Uhr mehrere Schlösser von Teststationen in Ettlingen beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei führt Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu dem

Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen

unter 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Rußheim – Einbrecher vermutlich durch heimkehrende Bewohner gestört

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag gelangte ein bislang unbekannter Täter

gewaltsam in ein Wohnhaus in Dettenheim.

Der Dieb brach gegen 16 Uhr in dem Waldstückerweg eine Terrassentür auf und kam

somit in das Anwesen. Allerdings wurde der Einbrecher offensichtlich durch die

Rückkehr der Bewohner gestört, da in der Wohnung keine Veränderungen

festzustellen und nichts entwendet war.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu

melden.

Graben-Neudorf – Fahrzeug ausgebrannt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein

Transporter am Sonntagnachmittag in Brand. Eine Familie war mit dem Transporter

kurz nach 18.00 Uhr auf der Bundesstraße 36 unterwegs und wollte auf der

Bundesstraße 35 in Richtung Bruchsal weiterfahren. An der Ampelanlage zur B 35

musste der Fahrer aufgrund Rotlichts anhalten. Plötzlich quoll Rauch aus dem

Motorraum. Die Familie konnte sich unverletzt ins Freie retten bevor ein Feuer

ausbrach und das Fahrzeug komplett ausbrannte. Durch die Freiwillige Feuerwehr

Graben-Neudorf konnte das Feuer abgelöscht werden. Während der Löscharbeiten und

er Bergung des Wracks musste eine Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden.

Oberhausen-Rheinhausen – Unbekannte warfen Gegenstand auf die Fahrbahn

Karlsruhe (ots) – Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es in

der Nacht zum Samstag, als eine bislang unbekannte Person einen Gegenstand von

einer Brücke auf die Fahrbahn warf.

Gegen 21:30 Uhr, war ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der Landesstraße 560

unterwegs und fuhr unter einer Brücke in Höhe Oberhausen durch, als eine Person

einen Gegenstand von der Brücke auf die Fahrbahn warf. Durch den Aufprall wird

die Frontscheibe des Pkw beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Eine genaue

Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.