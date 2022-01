Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde,

verursachte bereits am Freitag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil

Neckarstadt einen Verkehrsunfall. Beim Ausparken auf dem Parkplatz des

Universitätsklinikums am Theodor-Kutzer-Ufers stieß der Unbekannte mit der

Fahrzeugfront oder dem Fahrzeugheck gegen einen gegenüber dessen Parktasche

abgestellten Mini-Cooper. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro

geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden

gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim, mobiles Sicherheitssystem verhindert Einbruch in Gartenlaube

Mannheim (ots) – Am vergangenen Sonntag, um 18:32 Uhr löste ein privates

Sicherheitssystem über Mobiltelefon bei einem Gartengrundstückbesitzer Alarm

aus. Der 54-jährige Eigentümer konnte von zu Hause über sein Smartphone den

Ablauf auf seinem Grundstück Aufeldweg genau beobachten und den Täter

letztendlich abschrecken. Auf den Bildern war zu erkennen, dass eine männliche

Person sich auf dem Gartengrundstück bewegte und versuchte, die gesicherten

Türen zu der Gartenlaube und dem Garagentor zu öffnen. Nachdem Gartenbesitzer

per Smartphone die Innenbeleuchtung der Gartenlaube einschaltete, flüchtete der

Täter in Richtung Wörthstraße. Der Täter trug eine helle Jacke mit Kapuze, eine

dunkle Hose und führte einen Rucksack mit. Das gesicherte Videomaterial wird nun

von den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ausgewertet.

Mannheim: Diebstahl von mehreren Smartphones, Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am vergangenen Freitag, in der Zeit von 14 – 18 Uhr entwendeten

vier Täter in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Alte Seilerei“ über den

Zeitraum vier Stunden mehrere Smartphones. Bei der Tatausführung wurden die vier

Täter von der Überwachungskamera des Marktes aufgezeichnet. Derzeit geht die

Polizei davon aus, dass die Täter gemeinschaftlich vorgegangen sind. Zunächst

hebelte der erste Täter eine gesicherte Vitrine in dem Einkaufsmarkt auf und

entnahm mehrere Smartphones, die er in seine Jacke steckte. Ca. 30 Minuten

später kamen zwei weitere Täter, die ebenfalls Smartphones aus dieser Vitrine

nahmen und entwendeten. Gegen 17:40 Uhr, fast drei Stunden später, entwendete

der vierte Täter, der einen grünen Trolley und einen roten Rucksack mitführte,

zunächst im Eingangsbereich einen Schlüsselanhänger. Nachdem der vierte Täter

den Markt wieder verlassen hatte, kam er nach ca. 20 Minuten zurück und

entwendete mehrere Smartphones und Tablets aus der von dem ersten Täter

geöffneten Vitrine. Die gestohlene Ware steckte er in seinen roten Rucksack. Den

auffallenden grünen Trolley führte er dieses Mal nicht mit. Der gesamte

Diebstahlschaden wird auf über 6.000 Euro beziffert. Zeugen, die insbesondere

Hinweise auf ein mögliches Fluchtmittel machen können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621. 83397-0, in Verbindung zu

setzen.

Mannheim: Wohnungseinbruch in der Mozartstraße; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntagnachmittag,

zwischen 13.00-13.30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in

der Mozartstraße ein. Kleiderschränke und Schubläden wurden durchwühlt. Ob etwas

entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen wenden sich bitte an das

Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310.

Mannheim-Schwetzingerstadt: 25-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge – weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Ein 25-jähriger Mann beschädigte am frühen

Sonntagmorgen im Stadtteil Schwetzingerstadt mehrere Fahrzeuge.

Zeugen meldeten kurz vor drei Uhr der Polizei einen jungen Mann, der in der

Rheinhäuser Straße randalieren und geparkte Fahrzeuge beschädigen würde. Der

25-Jährige wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife

festgehalten. Bei einer ersten Nachschau vor Ort konnten ein Motorrad und ein

Motorroller festgestellt werden, die von dem jungen Mann umgeworfen und

beschädigt worden waren. Der 25-Jährige stand merklich unter Alkoholeinfluss, er

war nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Zu Verhinderung weiterer

Sachbeschädigungen wurde er zu seiner nahegelegenen Wohnung begleitet. Da er

jedoch unmittelbar, nachdem die Polizeibeamten die Örtlichkeit verlassen hatten,

wiederum seine Wohnung verließ, wurde er in Gewahrsam genommen und zum

Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Ein weiterer Versuch eines

Alkoholtests gelang nun und ergab einen Wert von rund 2 Promille. Nachdem er in

der Arrestzelle seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder auf freien

Fuß entlassen.

Weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge an besagter Örtlichkeit beschädigt worden

sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.