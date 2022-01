Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat im Ganzen entwendet und aufgebrochen – Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit einem Trennschleifer haben

unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen Zigarettenautomaten in der

Speyerer Straße von einem Betonsockel abgetrennt und anschließend

abtransportiert. Der Automat wurde später am Anglersee in Reilingen abgeladen

und aufgebrochen. Neben dem enthaltenen Bargeld wurden auch die darin

befindlichen Zigaretten entwendet. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass sich

die Täter vermutlich in der Alten Rottstraße ebenfalls an einem Automaten zu

schaffen machten, aber ohne Beute flüchteten. Der entstandene Sachschaden kann

bislang nicht beziffert werden. Die Ermittler des Polizeireviers Hockenheim

suchen Zeugen, die die Täter möglicherweise beobachteten oder ein verdächtiges

Fahrzeug festgestellt haben. Diese werden gebeten sich unter 06205 28600 zu

melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw mit Farbe bespritzt – Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag, in der Zeit von 21 Uhr bis

23 Uhr, beschmutzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Audi in der

Kolpingstraße mit weißer Farbe. Dabei wurde neben der Fahrzeugseite auch das

Verdeck des Cabrios beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

mindestens 3.000 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Hinweisgeber, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter

06205 28600 zu melden.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugenaufruf

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der vergangenen Samstagnacht, gegen 24

Uhr, beobachtet ein Zeuge, wie ein PKW Daimler-Benz, C- oder E-Klasse, in der

Straße „Weidweg“ rückwärts ausparkte und dabei einen dahinter geparkten PKW

Hyundai beschädigte. Zunächst stiegen zwei Insassen aus dem Daimler-Benz aus.

Nach kurzer Zeit stiegen wieder insgesamt 3-4 Personen in das unfallflüchtige

Fahrzeug ein und verließen mit dem Auto die Unfallstelle. Am Fahrzeug des

Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die

Unfallermittler des Verkehrsdienstes Heidelberg führen die weiteren Ermittlungen

durch. Die Polizei fahndet nach einem Daimler-Benz, C- oder E-Klasse mit

folgendem Teilkennzeichen LI-AB ? Das Kennzeichen „LI“ steht für Lindau

(Bodenseekreis). Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222. 5709-0, in Verbindung zu setzen.

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit vom 06.01. bis 14.01.2022

nutzen bisher unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit von Bewohnern eines

Anwesens in der Straße „Kraichgaublick“. Die Täter gelangten über das

angrenzende Feld an die Rückseite des Gebäudes. Nachdem sie die ausgelöste

Außenbeleuchtung entfernt hatten, hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in

das Einfamilienhaus ein. Sämtliche Behältnisse in dem Gebäude wurden durchwühlt

und nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von rund 2.500 Euro

entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Möglicherweise zum Abtransport des Stehlgutes haben die Täter eine auffallende

mintgrüne Tasche mit dem weißen Schriftzug „CARREFOUR“ aus dem Hausinneren

entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd konnten Schuhspuren

mehrerer Täter und weitere Spuren im Innenbereich des Hauses sichern. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Neckargemünd, Tel.: 06223. 9254-0 in Verbindung zu setzen.

Brühl: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Wegen Verdacht der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau gegen einen bislang unbekannten Autofahrer. Der Unbekannte

beschädigte einen VW, der am Sonntag, zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr in der

Adlerstraße, Höhe Anwesen Nr. 7 abgestellt war. Dabei war ein Schaden von rund

3.000.- Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Altlußheim: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden; Zeugen gesucht

Altlußheim (ots) – Wegen Verdacht der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier

Hockenheim gegen einen bislang unbekannten Autofahrer.

Der Unbekannte beschädigte einen Audi A6, der zwischen Freitag, 18 Uhr und

Samstag, 14 Uhr in der Hebelstraße, Höhe Anwesen Nr. 21 abgestellt war. Dabei

war ein erheblicher Sachschaden von rund 5.000.- Euro entstanden.

Aufgrund des Schadensbildes ist es wahrscheinlich, dass das Fahrzeug des

Verursachers ebenfalls erheblich und deutlich sichtbar beschädigt ist.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug und/oder dem verantwortlichen Fahrer

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

Laudenbach: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Laudenbach (ots) – Wegen Verdacht der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier

Weinheim gegen einen bislang unbekannten Autofahrer. Der Unbekannte beschädigte

einen Seat Leon, der am Sonntag, zwischen 2 Uhr und 11.30 Uhr in der Stettiner

Straße, Höhe Anwesen Nr. 21 abgestellt war. Dabei war ein Schaden von rund

2.000.- Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Sandhausen: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Wegen Verdacht der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier

Wiesloch gegen einen bislang unbekannten Autofahrer.

Der Unbekannte beschädigte einen Tesla Model 3, der in der Nacht zum Sonntag in

der Schneidmühlstraße, Höhe Anwesen Nr. 25 abgestellt war. Dabei war ein

erheblicher Sachschaden von rund 5.000.- Euro entstanden.

Aufgrund des Schadensbildes ist es wahrscheinlich, dass das Fahrzeug des

Verursachers ebenfalls erheblich und deutlich sichtbar beschädigt worden ist.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte sich der Unfall am frühen

Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, ereignet haben.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rippenweiher / Rhein-Neckar-Kreis: Kleinkraftradfahrer stürzt in Kurve – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag gegen 14:20 Uhr stürzte ein 17-jähriger

Kleinkraftradfahrer in einer Kurve der Odenwaldstraße (L596). Der 17-Jährige war

mit seinem Zweirad in Richtung Oberflockenbach unterwegs, als er in einer Kurve

aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle

über das Fahrzeug verlor. Ersthelfer versorgten den jungen Mann bis zum

Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn schließlich

vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nahezu unverletzt konnte er noch

am selben Tag das Krankenhaus verlassen.

Mauer: Unfall auf B 45; ein Verletzter

Mauer (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 bei Mauer wurde am

Montagvormittag eine Person verletzt.

Kurz nach 11 Uhr bog eine 41-jährige Fiat-Fahrerin von der Sinsheimer Straße auf

die B 45 ein und übersah dabei die Vorfahrt eines 41-jährigen Ford-Fahrers, der

von Meckesheim in Richtung Bammental fuhr.

Obwohl sich die Fahrzeuge nur leicht touchierten, verlor der 41-Jährige die

Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Der Mann wurde

dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine

Klinik gebracht.

Sein Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Straße war gegen 12.30 Uhr wieder frei. Es gab nur geringfügige

Behinderungen.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl eines Motorrollers vereitelt – weitere Zeugen gesucht

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vier junge Männer entwendeten am Sonntagabend

einen Motorroller auf dem Lindenplatz – aufmerksame Zeugen vereitelten jedoch

den Diebstahl.

Die vier Jugendlichen machten sich gegen 18:30 Uhr mit Werkzeug an dem

motorisierten Zweirad zu schaffen, dass auf dem Parkplatz abgestellt war, um es

anschließend auf der Straße In der Ziegelei in Richtung Rohrhofer Straße davon

zu schieben. Als dabei ein Alarmsignal seitens des Rollers ertönte wurde eine

Zeugin auf das Quartett aufmerksam und sprach diese auf den Umstand an. Gleich

zwei der unbekannten Männer flüchteten auf ihren Fahrrädern. Während die Polizei

verständigt wurde, verwickelte ein weiterer Zeuge die zwei verbliebenen in ein

Gespräch, die kurz darauf aber auch die Flucht ergriffen. Die Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau stellten den Roller, bei dem die Flüchtigen

offenbar das Lenkradschloss überwanden und die Verkleidung abnahmen, sicher.

Eine Fahndung nach dem Quartett verlief ohne Erfolg.

Für die weiteren Ermittlungen wegen des besonderen schweren Fall des Diebstahls

sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zwei

hiervon können wie folgt beschrieben werden:

1.Männlich, 1,70 m groß, ca. 16 Jahre alt, braune Haare, dunkle Tarnjacke

2.Männlich, etwas kleiner als sein Komplize, ca. 15-17 Jahre alt, gelbe Jacke

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 833970 zu melden.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen LKW und Auto – Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

B39 / L723 zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Ford, wobei einer der

Unfallbeteiligten das Rotlicht einer Ampel missachtet haben muss. Der 46-jährige

LKW-Fahrer wollte von der L560 kommend nach links auf die B39 in Richtung Speyer

abbiegen, als er mit dem 51-jährigen Ford-Fahrer kollidierte. Der 51-Jährige war

von Altlußheim kommend in Richtung Hockenheim unterwegs. An den Fahrzeugen

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro. Da der Kreuzungsbereich durch

eine Ampelanlage geregelt ist und beide Unfallbeteiligte angeben, bei Grünlicht

gefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Hockenheim Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung machen können und bittet diese,

sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gewächshaus

Eberbach (ots) – Einem aufmerksamen Passanten fiel am Samstag gegen 07:00 Uhr

ein Feuer in einem Gewächshaus in der Itterstraße auf, woraufhin er umgehend die

Rettungskräfte verständigte. Aus bislang noch ungeklärter Ursache entzündete

sich eine Gasflasche der Heizanlage und verursachte einen Schaden von etwa 3.000

Euro. Mehrere über 30 Jahre alte Zitronenbäume sowie das Gewächshaus selbst

wurden durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die

freiwillige Feuerwehr Eberbach konnte mit 15 Feuerwehrmännern sowie zwei

Löschfahrzeugen den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Taxifahrer schlägt Einbrecher in die Flucht

Ilvesheim (ots) – Am Samstag gegen 01:00 Uhr schlug ein aufmerksamer Taxifahrer

einen Einbrecher in die Flucht, der in der Brückenstraße in eine Tankstelle

eingebrochen ist. Der Taxifahrer bemerkte den unbekannten Täter auf dem

Tankstellengelände aufgrund dessen auffälliger Verhaltensweise. Als er den Täter

schließlich ansprach, trat dieser mit einem Fahrrad die Flucht an. Die

alarmierte Polizeistreife stellte an der Eingangstür der Tankstelle ein großes

Loch in der Scheibe fest. Wie sich herausstellte, benutzte der Täter einen

Anhänger, welcher unweit vom Tatort abgestellt war, um die Glastür einzurammen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 20 – 30 Jahre alt, normale Statur,

helle Jacke, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Handschuhe, dunkle Hose.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Ob er etwas

entwendet hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier

Ladenburg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag, gegen 17 Uhr, fuhr der

39-jährige Fahrer eines Audi A 6 die Liselottestraße in Richtung

Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung zur Karlstraße missachtete er seine

Wartepflicht und stieß mit dem BMW eines 73-jährigen. Durch den starken Aufprall

waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstag brachen ein oder

mehrere Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Giselherstraße ein und verschafften

sich durch gewaltsames aufhebeln einer Türe Zutritt in eine Wohnung. Dabei

durchsuchten die oder der Täter alle Räumlichkeiten nach Wertsachen und

entwendeten schließlich eine versteckte Geldkassette mit Bargeld. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum von 15:45 Uhr und 21:30 Uhr

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.