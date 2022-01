Heidelberg – Der seit 15.01.2022 vermisste 26-jährige Windried R. konnte

am Montagmittag aufgrund eines Zeugenhinweises in Hockenheim aufgegriffen

werden. Er ist wohlauf. Da er sich jedoch in einer mentalen Ausnahmesituation

befand, wurde er vorsorglich in eine Fachklinik in Heidelberg gebracht.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt,

Heidelberg-Handschuhsheim: Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille am Steuer

Heidelberg (ots) – Mit 2,5 Promille Alkohol in seiner Atemluft fiel ein

Lkw-Fahrer am Samstagabend auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der

Fritz-Frey-Straße auf als er beim Rangieren mehrfach gegen einen Container fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle durch Uniformierte des Polizeireviers

Heidelberg-Nord wurden diese schnell auf den erheblichen Alkoholgeruch ausgehend

vom 45-Jährigen Fahrer aufmerksam. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest

ergab schließlich mehr als 2 Promille. Durch die fehlgeschlagenen

Rangierversuche wurde nicht nur der Lkw leicht beschädigt, sondern auch ein

Container, der die Mülltonnen des Supermarkts beinhaltet. Der Sachschaden

beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Der Fahrer musste die Beamten auf das

Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der

Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Zudem muss er mit Konsequenzen für

seine Fahrerlaubnis rechnen.

Heidelberg-Kirchheim: Bäume von Streuobstwiese gestohlen – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, den 09.01.2022, bis Sonntag, den

16.01.2022, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Mandel- sowie einen

Esskastanienbaum von einer Streuobstwiese im Leimer Weg. Die jungen Bäume wurden

der Spurenlage am Tatort zufolge aus dem Boden gerissen. Der Mandelbaum hatte

bereits eine Größe von etwa 170 cm, der zweite Baum war lediglich einen Meter

groß. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu

melden.

Heidelberg: Personensuche am Iqbal-Ufer – Pressemeldung Nr. 3

Heidelberg-Bergheim (ots) – Wie bereits berichtet, erfolgten am Freitagabend

aufgrund eines Hinweises auf eine Person, die sich möglicherweise in den Neckar

begeben haben könnte, umfangreiche Suchmaßnahmen am Heidelberger Iqbal-Ufer. Die

Suchmaßnahmen wurden am frühen Samstagmorgen eingestellt. Zwischenzeitlich

konnte eine 26-jährige Frau ermittelt werden, die sich zwar an besagter

Örtlichkeit am Iqbal-Ufer aufgehalten, sich jedoch nicht ins Wasser begeben

hatte. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer emotionalen

Ausnahmesituation und ist derzeit in einer Fachklinik in Behandlung.

Heidelberg-Bahnstadt: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Täter nutzte die mehrtägige

Abwesenheit (08.-16. Januar) der Bewohnerin aus, brach in deren Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Nightingalestraße ein und entwendete von dort ein

Laptop. Ob der unbekannte noch weitere Beute machte, ist bislang noch nicht

bekannt. Bei ihrer Rückkehr entdeckte die Bewohnerin den Einbruch, bei dem

sämtliche Schränke und Schubläden durchwühlt waren. Hinweise bitte an das

Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.