In Wohnung eingebrochen

Schotten. In ein Mehrfamilienhaus in der Vogelsbergstraße drangen Unbekannte am Freitagvormittag, zwischen 9 und 11 Uhr gewaltsam über die Hauseingangstür ein. Aus einer der dortigen Wohnungen entwendeten die Einbrecher zwei Spielkonsolen „Playstation 4 Pro“ und „Playstation 5“ sowie Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter wwww.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Donnerstag (13.01.), gegen 13.30 Uhr, in der Erfurter Straße in einen Baucontainer ein, der auf einem Firmengelände abgestellt ist. Die Täter hebelten ein Vorhängeschloss auf stahlen einen Rasenmäher, circa 50 Meter Kabel, eine Schubkarre und einen Benzinkanister im Gesamtwert von circa 500 Euro. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben Hinweise auf vermutlich zwei Täter: Der Eine war männlich, hatte kurzes, schütteres Haar, eine dunkle Jacke, und führte einen Rucksack mit sich. Der Andere war ebenfalls männlich, trug eine helle Hose und eine helle Jacke mit aufgezogener Kapuze.

Roller gestohlen

Bebra. In der Nacht auf Samstag (15.01.) stahlen Unbekannte in der Rathausstraße einen Roller in den Farben schwarz-orange. Das Zweirad mit dem Kennzeichen 160 MZX war auf einem Gartengrundstück mit einer Eisenkette und einem Vorhängeschloss an einem Mast gesichert.

Wohnungseinbruch

Bebra. In der Westpreußenstraße brachen Unbekannte am Samstag (15.01.), zwischen 8.30 Uhr und 22.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Elektrogeräte und Parfum im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Es entstand 50 Euro Sachschaden.

Kennzeichendiebstahl

Philippsthal. Unbekannte stahlen in der Mühlstraße zwischen Samstagnachmittag (15.01.) und Sonntagnachmittag (16.01.) die amtlichen Kennzeichen HEF-NC 111 von einem grauen Ford Fiesta. Das Auto stand an der Straße vor einem Wohnhaus.

Einbruch in Apotheke

Fulda. In der Nacht zu Freitag (14.01.) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Rabanusstraße ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und stahlen Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Tann. Unbekannte verschafften sich zwischen Montagabend (10.01.) und Freitagabend (14.01.) unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle in der Rhönstraße. Dort kletterten die Täter von einem Radlader in das erste Obergeschoss eines Gebäudes und stahlen mehrere Baustellenwerkzeuge im Gesamtwert von circa 600 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Neuhof. Ein grauer 3er BMW wurde am Freitagabend (14.01.) in der Fuldaer Straße Ziel Unbekannter. Die Täter stahlen beide amtlichen Kennzeichen FD-LB 33 vom Pkw, der auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt war.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der König-Konrad-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.01.) die amtlichen Kennzeichen FD-IL 2002 von einem schwarzen VW Passat. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus.

Quad aus Garage gestohlen

Künzell. Unbekannte brachen zwischen dem 9. Januar und dem 16. Januar in eine Garage im Hahlweg ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und stahlen ein blaues Quad der Marke Yamaha im Wert von circa 13.000 Euro.

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Nacht auf Sonntag (16.01.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Petersberger Straße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut – nach bisherigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen 350 Euro Sachschaden.

Unfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Fahrzeugführerin verursacht Sachschaden und flüchtet vom Unfallort Bad Hersfeld – Am Samstag, den 15.01.2022, gegen 17:15 Uhr befuhr die Fahrzeugführerin eines Pkw die Straße Am Kurpark. Nach einem durchgeführten Wendemanöver übersah die Fahrzeugführerin ein parkendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort. Dank einer aufmerksamen Zeugin die den Vorfall beobachtete, konnte die Unfallverursacherin durch die Polizei schnell ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und im Besitz von Marihuana Bad Hersfeld – Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim wurde am Sonntagabend im Stadtgebiet durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich war er noch im Besitz von einem Plastiktütchen mit Marihuana. Das Plastiktütchen mit Marihuana wurde schließlich sichergestellt und der Pkw-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.