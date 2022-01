Wiesbaden (ots)-(wie) – Am Montagabend 17.01.2022 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen zu verschiedenen Veranstaltungen von Coronaregel- bzw. Impfkritikern. Alle Veranstaltungen wurden von der Polizei begleitet, teilweise war auch die jeweils zuständige Versammlungsbehörde anwesend.

Wiesbaden

In Wiesbaden wurden wenige Menschen am Kranzplatz angetroffen. Dort gab es keine besonderen Vorkommnisse. Im Laufe des Abends wurden in der Innenstadt zwölf Ordnungswidrigkeiten angezeigt, da Abstände nicht eingehalten oder Mund-Nasen-Bedeckungen nicht getragen wurden. Neun Personen erhielten einen Platzverweis.

Rheingau-Taunus-Kreis

Im Rheingau-Taunus-Kreis verzeichnete die Polizei Veranstaltungen in Rüdesheim mit 92 Personen, Idstein mit 190 Personen, Bad Schwalbach mit 315 Personen, Eltville mit 55 Personen, Hünstetten-Wallbach mit 40 Personen, Hohenstein mit 12 Personen und Taunussstein mit 75 Personen.

Main-Taunus-Kreis

Im Main-Taunus-Kreis gab es Veranstaltungen in Eschborn mit 120 Personen, Flörsheim mit 20 Personen, Hofheim mit 50 Personen und Eppstein mit 30 Personen. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Hochtaunuskreis

Im Hochtaunuskreis waren in Bad Homburg 245 Personen, Usingen 28 Personen, Wehrheim 9 Personen und in Glashütten 21 Personen zu Veranstaltungen zusammengekommen.

Es wurden eine Ordnungswidrigkeit und eine Straftat angezeigt. In Bad Homburg wurde die Veranstaltung intensiv kommunikativ von der Polizei begleitet. Die Teilnehmer mussten dort mehrfach auf die geltenden Regeln der Coronavirus-Schutzverordnung hingewiesen werden.

Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg fanden in Limburg, Weilburg und Bad Camberg Veranstaltungen statt. Eine Gegenveranstaltung gab es in Bad Camberg. 350 Teilnehmer fanden sich zu einer Versammlung in Limburg zusammen, diese wurde vom Versammlungsleiter noch auf dem Marktplatz aufgelöst. Danach bewegten sich mehrere kleinere Gruppen durch die Stadt.

In Weilburg bewegten sich 54 Personen mit Abstand und Masken durch die Stadt. 70 Menschen waren in Bad Camberg unterwegs, dazu noch weitere 40 bei einer Gegenveranstaltung.

Ein Mann wehrte sich in Limburg gegen eine Polizeikontrolle und musste festgenommen werden. Weiter wurden in Limburg 14 Platzverweise ausgesprochen und 14 Ordnungswidrigkeiten angezeigt.

Gegenveranstaltungen gab es in

Idstein mit 70 Personen und zwei in Bad Schwalbach mit insgesamt 100 Personen. In Rüdesheim trug eine Person einen Davidstern an einem Aluhut, dieser wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen