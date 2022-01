Dillenburg (ots) – Am Donnerstag 13.01.2022 fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer eine Zeitungsausträgerin in der Oranienstraße an, lies sie schwerst verletzt liegen und flüchtete. Inzwischen hat sich ein Unfallverursacher bei der Polizei gestellt. Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis ist Mitte 60 und gab an, den Unfall mit seinem Auto verursacht zu haben. Er wolle sich in dieser Sache durch einen Anwalt vertreten lassen.

Die Ermittlungen zum Unfall wie auch zu den Beweggründen zur anschließenden Flucht dauern an. Die 69-jährige Zeitungsausträgerin befindet sich noch im Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Erstmeldung

