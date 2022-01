Gießen (ots) – Ein 32-jähriger Mann griff am Freitag 14.01.2022 in der Monroestraße einen Telekom-Mitarbeiter an. Der 23-jährige Angestellte war gegen 16.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus unterwegs, als der 32-Jährige die Wohnungstür öffnete, ihm sein Tablet entriss und auf den Boden warf. Anschließend schlug der 32-jährige das Opfer, welches mit dem zerstörten Tablet flüchtete.

Der Angreifer folgte dem 23-Jährigen und bedrohte ihn mit einem Messer. Die Polizei nahm den polizeibekannten Verdächtigen fest und nahm ihn mit auf die Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten ihn wieder.

Der Telekom-Mitarbeiter kam mit Verletzungen in eine Klinik.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen