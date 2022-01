Gießen (ots) – In der Straße Neustadt entblößte sich am Samstagabend 15.01.2022 eine unbekannte Frau und warf eine Flasche. Gegen 20.25 Uhr meldeten Zeugen die Frau, die offenbar mehrfach ihren Intimbereich zeigte. Aufgrund des Flaschenwurfes wurde ein Mann durch Splitter an der Hose getroffen.

Beschreibung der Frau: Sie hat braune Haare und hatte ein kurzes Kleid mit Punkten sowie eine beigefarbene Jacke an.

Wer kann Angaben zur Identität der Frauen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.