Kassel-Mitte (ots) – Zu einem äußerst gewissenlosen Diebstahl kam es in der Nacht zum Sonntag 16.01.2022 in der Unteren Königsstraße. Ein 25-Jähriger sammelte dort gegen 02:30 Uhr mit seinem Trolley Pfandflaschen ein, als ein fremder Mann auf ihn zukam und Geld forderte. Plötzlich hielt der Täter das aufgrund einer Behinderung wehrlose Opfer an der Jacke fest, klaute Geld aus seiner Jackentasche und nahm kurzerhand den gut gefüllten Trolley an sich.

Der entsetzte 25-Jährige sprach sofort nach dem Diebstahl hilfesuchend 2 Passanten an, die den Täter noch weglaufen sahen. Da die beiden Zeugen schnell die Polizei alarmiert und die Fluchtrichtung des Diebes angegeben hatten, kam der Täter mit seiner Beute nicht sehr weit. In der Müllergasse klickten für den 22-Jährigen aus Kassel bereits wenige Augenblicke später die Handschellen.

Dort fand die Streife der Wachpolizei auch den erbeuteten Trolley, den der Dieb hinter einem Stromkasten versteckt hatte.

Eine Durchsuchung des Polizei bekannten Tatverdächtigen förderte darüber hinaus eine kleine Menge Cannabis zutage, weshalb er sich neben dem Diebstahl nun auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten muss.

Seinen Trolley konnte der glückliche 25-Jährige aus Kassel zu guter Letzt wieder in Empfang nehmen.

