Pirmasens (ots) – Am Sonntagmorgen 16.01.2022, wurde durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf der B 10 Nähe Pirmasens ein Kleintransporter grenzpolizeilich kontrolliert. Bei den Insassen handelte es sich um insgesamt 6 Männer sowie 3 Frauen im Alter von 21-45 Jahren, davon 6 der Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus.

Die Personen wurden zum Zwecke der Sachverhaltsklärung zum Revier Kaiserslautern verbracht. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich zusätzlich heraus, dass die Personen mutmaßlich ohne Arbeitserlaubnis im Bundesgebiet einer Beschäftigung nachgingen.

Die Durchsuchung des Fahrzeuges sowie mitgeführten Gepäcks offenbarte zudem 38 Mobiltelefone, 7 Kameras, 13 Laptops bzw. Tablets, 5 Navigationsgeräte, 20 verschiedene Werkzeuge, diverse Geldbörsen, Handtaschen, Kreditkarten, ca. 3.400 EUR Bargeld und einen Beamer.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich zweifelsfrei um Diebesgut handelt, da einige Gegenstände bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren.

In Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Auch wurden die Reisepässe der 6 Personen in Verwahrung genommen und an die Ausländerbehörde übermittelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnten die Personen die Dienststelle verlassen. Die Personen erwartet nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie des Diebstahls.