Neustadt: Generalzolldirektion baut neu in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Die Generalzolldirektion zieht um. Darüber informierten Oberbürgermeister Marc Weigel und Baudezernent Bernhard Adams am 17. Januar 2022 in einer Pressekonferenz.

Das Gebäude der Generalzolldirektion befindet sich in der Wiesenstraße 32 in Neustadt an der Weinstraße. Nach den Plänen des Bundesfinanzministeriums wird die der Standort der Generalzolldirektion zukünftig auf Lachen-Speyerdorfer Gemarkung, zwischen Speyerdorfer Straße und Theodor-Haubach-Straße sein. Das Gelände, das von der BIMA ausgesucht wurde, hat eine Fläche von 1 ha (10.000 m2).

Es ist das größte Investitionsvolumen der letzten Jahre (30 – 35 Mio Euro), so Oberbürgermeister Marc Weigel. Neben dem aktuellen Standort Wiesenstraße sind mehrere Standorte angemietet. Eine Herausforderung war, die Mitarbeiter dort unterzubringen. Die Mitarbeiterzahl soll steigen, 400 sind vorgesehen.

2013 ging der Auftrag an die BIMA, nach geeignetem Standort zu suchen. Zwischenzeitlich ruhten die Bemühungen und wurden im Jahr 2018 wieder aufgenommen. Oberbürgermeister Weigel und Ministerpräsidentin Malu Dreyer haben sich für den Stadtort Neustadt eingesetzt, so Oberbürgermeister Weigel. Vergangene Woche Montag Bestätigung habe die Stadtverwaltung die Bestätigung der BIMA erhalten.

Der vorhandene Bebauungsplan wird entsprechend an das Vorhaben angepasst, so Baudezernent Adams. Zwei Jahre Bauzeit sind veranschlagt. Fertiggestellt soll das neue Gebäude bis Ende 2024.