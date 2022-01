Blitzeinbruch in Tankstelle

Kandel (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zur Tankstelle in der Lauterburger Straße. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge an Tabakwaren.

Anschließend flüchtet sie mit einem schwarzen PKW mit hoher Geschwindigkeit über die B9 in Richtung Frankreich. Trotz anfänglichem Sichtkontakt blieb die Verfolgung der Täter erfolglos. Das am PKW angebrachte Kennzeichen wurde zuvor in Leimersheim entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Rufnummer 06341 92210 oder per

E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de, entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwegenheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen 14.01.22 fiel einer Streife ein Fahrzeugführer mit unsicherer Fahrweise auf der B9 aus Speyer kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe auf. Als der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug. In der Abfahrt zur B272 verlor der Fahrzeugführer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnte der 36-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorlegen. Da bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte und sich zudem Anhaltspunkte ergaben, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Kuhardt (ots) – Im Zeitraum von Donnerstagmittag 13.01.22 um 12:00 Uhr bis Samstagmorgen 15.01.22 um 09:45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in der Rülzheimer Straße in Kuhardt abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 400EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Kandel (ots) – Am Samstag 15.01.2022 wurde ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Germersheim mit seinem Fahrzeug in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille.

Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel an die verständigte Ehefrau übergeben. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.