Mehrere Verkehrsunfälle durch Verfolgungsfahrt

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Nachmittag des 14.01.2022 endete eine Verfolgungsfahrt eines 22-jährigen in Bobenheim-Roxheim. Der Fahrer verursachte auf seiner Flucht durch Bobenheim-Roxheim mehrere Verkehrsunfälle. In der Mörscher Straße streifte er einen geparkten Pkw. Wenig später schätzte er den Straßenverlauf in der Nachtweide falsch ein und fuhr frontal in einen geparkten Pkw hinein. Der 22-Jährige konnte letztlich gestoppt und fixiert werden.

Der Fahrer stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel. Er war jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrer aus Bobenheim-Roxheim wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Raubüberfall auf Einkaufsmarkt

Limburgerhof (ots) – Am 15.01.2022, gegen 21:40 Uhr, kam es in Limburgerhof in der Landauer Straße zu einem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt. Der Täter erbeutete dabei einen vierstelligen Bargeldbetrag. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter fußläufig unerkannt flüchten.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, 25-30 Jahre, bekleidet mit dunkler Joggingjacke und weißer Jogginghose. Zur Tatzeit befanden sich noch Kunden im Markt. Die Polizei bittet darum, dass sich diese Kunden sowie weitere Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Täter machen können, beim Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen unter der Tel. 0621/963-2773 melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Limburgerhof (ots) – Am 15.01.2022 gegen 20:00 Uhr warfen zwei bislang unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Balkontüre eines Einfamilienhauses in der Schwetzinger Straße ein und gelangten so in das Innere des Hauses.

Dort wurden sie vermutlich schon nach kurzer Zeit von einer Alarmanlage überrascht, weshalb sie zu Fuß die Flucht ergriffen. Ein Anwohner konnte die Täter bei der Flucht beobachten und die Polizei informieren. Sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Beschreibung beider Täter: männlich, ca. 180cm groß, schlank, dunkel gekleidet.

Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt (Tel. 06235-4950, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Am 13.01.2022, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Burgstraße. Hierbei beschädigte er beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrer fuhr noch zu einem in der Nähe gelegenen Geschäft in der Speyerer Straße und schaute sich dort seinen PKW nach einem möglichen Schaden an. Hier wurde er durch einen Unfallzeugen auf den von ihm verursachten Schaden an dem geparkten PKW aufmerksam gemacht, sodass der 32-Jährige wieder zu der Unfallstelle fuhr.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,3 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem 32-Jährigen durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.