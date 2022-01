Wucher

Frankenthal (ots) – Am 15.01.2022 gegen 18:00 Uhr hatte ein Ehepaar in Frankenthal eine verstopfte Toilette, weshalb sie einen Notdienst im Internet heraussuchten. Im ersten Telefonat einigten sich die Parteien auf einen Preis, welcher nach eher schlecht als recht vollbrachter Arbeit viel höher ausfiel als vorher vereinbart.

Trotzdem wurden die Handwerker vor Ort bezahlt. Dem Ehepaar fiel im Anschluss auf, dass die ausgestellte Rechnung mehrere Fehler aufwies und sie vermutlich einem Betrug aufgesessen sind. Gegen die Handwerker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Polizisten aus heiterem Himmel beleidigt

Frankenthal (ots) – Am 15.01.2022 gegen 15:30 Uhr wurde eine Streife der Streifenfahrt im Stadtgebiet Frankenthal auf einen Mann aufmerksam. Dieser lief neben dem langsamfahrenden Streifenwagen her und winkte den Polizeibeamten zunächst zu. Danach zeigte er mehrfach den Mittelfinger und winkte wieder. In der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 66-Jährige Frankenthaler uneinsichtig. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde gegen den Mann eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall auf Wertstoffhof

Frankenthal (ots) – Am 15.01.2022 um 09:30 Uhr kam es auf dem Wertstoffhof Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Zwei Frankenthaler entluden Müll aus ihren Kofferraum. Eine 59-Jährige Verkehrsteilnehmerin wollte hinter dem Fahrzeug halten, fuhr jedoch auf das stehende Fahrzeug auf und verletzte die am Kofferraum stehenden Personen. Die Personen wurden anschließend ins Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei der Unfallverursacherin der Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln ausgeschlossen werden. Ein technischer Defekt am unfallverursachenden Fahrzeug konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Fahrzeug sichergestellt wurde. Ein Gutachter wurde zur Auswertung des Fahrzeugs hinzugezogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Albert-Haueisenstraße – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – In der Zeit vom 12.01.2022, 19:30 Uhr bis 13.01.202, 09:10 Uhr kam es in der Albert-Haueisenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen geparkten, schwarzen BMW auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher stieß mit der Frontstoßstange gegen den geparkten PKW und verursachte einen Schaden von ca. 800-1.000 EUR. Am Unfallort blieb ein Teilstück der Stoßstange zurück. Demnach handelte es sich bei dem verursachenden PKW um einen VW Bora, vermutlich blau, Baujahr 2003 bis 2005.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am 15.01.2022, um 01:30 Uhr, befanden sich zwei streitende Männer in der Wormser Straße in Frankenthal. Da einer der beiden in Schlangenlinien Fahrrad fuhr und drohte zu stürzen, wurden beide einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest des 29-jährigen Fahrradfahrers aus Frankenthal ergab einen Wert von 2,82 Promille.

Dem 29-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.