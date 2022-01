Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Samstagnachmittag 15.01.2022 gegen 15.30 Uhr kam es in der Landauer Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Ein 69-jähriger Fahrradfahrer aus Speyer wurde von einem PKW der Marke Honda erfasst, der aus der Karolingerstraße in zu weitem Bogen in die Landauer Straße einbog. Der PKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, obwohl der Radfahrer verletzt zu Boden gestürzt war.

Durch Zeugenaussagen konnte der verantwortliche Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Speyer, ermittelt werden. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und bei der anschließenden Kontrolle seiner Person deutlich alkoholisiert: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen den PKW-Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am Samstagmittag 15.01.2022 gegen 13.30 Uhr wurde eine 29-jährige Frau aus Speyer bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Iggelheimer Straße ertappt. Die Frau hatte Spirituosen eingesteckt. Gegenüber der hinzugezogenen Polizei wies sich die Diebin mit einem fremden Personalausweis aus.

Dies reichte nicht um die Beamten zu täuschen, welche die Frau eindeutig identifizieren konnten. Die 29-Jährige war mittels Haftbefehl gesucht, weshalb sie festgenommen und der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Verkehrskontrollen

Speyer (ots) – Mit dem Schwerpunkt der Radverkehrsanlagen wurden am 14.01.2022 zwischen 10:20 und 14:40 Uhr, in Speyer Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Kontrollen, welche in der Bahnhofstraße, der Waldseer Straße und der Theodor-Heuss-Straße stattfanden, war die Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung der Radverkehrsanlagen.

In der Bilanz wurden insgesamt 99 Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der überwiegenden Mehrzahl der kontrollierten Personen wurden keinerlei Beanstandungen festgestellt. In 13 Fällen musste eine Verwarnung ausgesprochen werden.

Verkehrsunfälle

Speyer (ots) – Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam ein 22-jähriger Mann am Freitagabend 14.01.2022 gegen 21.17 Uhr in der Paul-Egell-Straße in Speyer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Der junge Mann aus Speyer prallte im dortigen Kreisverkehr mit seinem VW Golf gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Das Fahrzeug war aufgrund des starken Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Speyer (ots) Am Freitagabend 14.01.2022 gegen 18 Uhr wurden 2 Personen in einem Geschäft in der Fußgängerzone Speyer durch Zeugen beim Diebstahl beobachtet. Hier wurde Ware in einem niederen vierstelligen Wert entwendet. Eine weibliche Täterin konnte erfolgreich flüchten.

Der männliche Täter, ein 24-jähriger Mann aus Mannheim, wurde durch Zeugen und Passanten zunächst verfolgt, später gestellt. Hier schlug der Täter einem Passanten ins Gesicht, woraufhin er seine Flucht fortsetzen konnte. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurde der männliche Täter schließlich erneut festgestellt und einer Identitätsfeststellung unterzogen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

Nachtrag zum Ladendiebstahl 14.01.2022, 18:00 Uhr

Speyer (ots) – Die Personalien des geschädigten Passanten, welcher durch den männlichen Täter ins Gesicht geschlagen wurde, sind nicht bekannt. Dieser wird daher gebeten sich bei der Polizei Speyer melden.