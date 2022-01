Landau: Die Polizei-News

Zwei Fahrradfahrer alkoholisiert und berauscht unterwegs

Landau (ots) – Gleich zwei betrunkene bzw. berauschte Fahrradfahrer fielen Polizeibeamten der PI Landau in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtbereich auf. Zunächst wurde gegen 00:30 Uhr ein stark schlangenlinienfahrender 16-jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Zudem räumte er den zeitnahen Konsum von Cannabis und Amphetamin ein.

Kurze Zeit später wurde um 00:50 Uhr ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer festgestellt, der unsicher die Annweilerstraße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,3 Promille. Beiden Männern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und, im Falle des 16-Jährigen, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der junge Mann wurde im Anschluss der Maßnahme seiner Mutter übergeben.

Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots) – Ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro war zu verzeichnen, nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein geparktes Fahrzeug im Bereich der Godramsteiner Straße in Landau zerkratzt haben. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Verkehrskontrollen vor dem Kindergarten

Göcklingen (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Landau wurden am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 07:30-08:30 Uhr vor dem Göcklinger Kindergarten Verkehrskontrollen durchgeführt.

Schwerpunkt hierbei war die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder. Von etwa 20 kontrollierten Fahrzeugführern müssen zwei davon mit einem Bußgeld rechnen, weil ein Kind nicht vorschriftsgemäß gesichert war.

Sachbeschädigung an einem PKW

Hochstadt (ots) – Vermutlich durch eine Gruppe Jugendlicher wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 04:00 Uhr im Bereich des Hochstadter Ortskerns ein geparkter PKW beschädigt. Durch die bislang unbekannten Täter wurde die Rückleuchte des Fahrzeugs eingetreten und der Außenspiegel demoliert. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im besagten Zeitraum konnten Anwohner auf der Straße ein lautes Geschrei durch Jugendliche wahrnehmen. Ob dies im Zusammenhang steht ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per

E-Mail pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.