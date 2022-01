Falsche Ausfahrt gewählt – Frontalzusammenstoß (siehe Foto)

Maikammer (ots) – Am Samstag 15.01.2022 kam es kurz nach 19 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß im Kreisverkehr Ortsausgang Maikammer/Diedesfeld, zwischen einer 53-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße sowie einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Raum Neustadt.

Die 53-jährige befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr der L512 von Diedesfeld kommend und wollte die Ausfahrt Maikammer Weinstraße Nord nehmen. Die 59-jährige Unfallgegnerin wollte in den besagten Kreisverkehr von Maikammer aus einfahren. Kurz bevor die 59-jährige Geschädigte den Kreisverkehr erreichte, nahm die 53-jährige Beschuldigte jedoch nicht die für die Ausfahrt Maikammer bestimmte Fahrspur, sondern nahm entgegen der Fahrtrichtung die für die Einfahrt in den Kreisverkehr bestimmte Fahrspur. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Unfallverursacherin verletzte sich schwer und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die 59-jährige Geschädigte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Maikammer alarmiert.

Während der Unfallaufnahme konnten bei der Unfallverursacherin Ausfallerscheinungen, welche auf eine Alkohol- und Medikamenteneinnahme deuteten, festgestellt werden. Der 53-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Ladendieb von Geschäftsinhaberin gestellt

Bad Bergzabern (ots) – Ein dreister Ladendiebstahl ereignete sich am 13.01.2022, gegen 16:00 Uhr, in einem Geschäft für Trachtenmode in der Marktstraße. Der Täter nutzte die Gelegenheit und nahm im Vorbeigehen von einem vor dem Geschäft stehenden Verkaufsständer mehrere Jacken, darunter eine auffallende pinkfarbene Jacke mit. Der Geschäftsinhaberin gelang es noch in der Fußgängerzone den Dieb zu stellen und die entwendeten Jacken nach Aufforderung zurück zu erhalten.

Der bislang noch unbekannte Täter ist circa 35 Jahre alt, circa 170cm groß, trug eine grüne Jacke, eine blaue Jeans, eine beige Strickmütze und dunkle Schuhe.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Bergzabern (ots) – Am freitag 14.01.22, zwischen 19.30-20.00 Uhr, wurde in Bad Bergzabern, in der Friedrich-Ebert-Str., auf einem Parkplatz vor einem Lokal, ein roter Hyundai beschädigt. Vermutlich stieß ein bisher unbekannter Fahrer, beim Parkvorgang, an das Heck des Fahrzeugs, wodurch die Stoßstange brach.

Es entstand Sachschaden von ca. 4.500 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Edenkoben (ots) – Am 15.01.2022 kam es zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus In den Forstwiesen in Edenkoben. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters im rückwärtigen Bereich Zugang zu dem Einfamilienhaus.

Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sämtliche Räume wurden durchwühlt und es wurden hauptsächlich Schmuck sowie mehrere Münzen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise aus der Bevölkerung werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.