Kennzeichen gestohlen auf der Nahebrücke in Kirn

Kirn (ots) – In der Nacht vom Samstag 15.01.2022 auf Sonntag 16.01.2022 wurde durch bislang unbekannte Täter an einem auf der Nahe-Überbauung vom Wörther Weg in Kirn kommend in Richtung Obersteiner Straße linksseitig abgestellten PKW das hintere amtliche Kennzeichen demontiert und entwendet.

Wer die Tat beobachtet hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Fahrzeug rollt gegen Mauer

Bad Sobernheim (ots) – Am Freitag 14.01.2022 meldeten zwei Anruferinnen gegen 18 Uhr unabhängig voneinander, dass ein fahrerloser Transporter quer auf der Gymnasialstraße Ecke Kleine Kirchstraße stehen und den fließenden Verkehr behindern würde.

Als Ursache konnte ermittelt werden, dass der Fahrer des besagten Transporters beim Parken versäumt hatte, die Handbremse ausreichend stark anzuziehen, woraufhin sich das Fahrzeug nach seinem Entfernen “selbstständig” gemacht hatte.

Die aufnehmende Streife stellte die zivilrechtliche Schadensregulierung sicher und verwarnte den Unfallverursacher. Bis zum erfolgreichen polizeilichen ausfindig Machen des schlüsselführenden Fahrers war es vor Ort zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen – eine Person leicht verletzt

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitagmittag 14.01.2022 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Transporter die B428 in Bad Kreuznach aus Richtung Bosenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Mainzer Straße. Vor dem Transporter befuhren eine 54-Jährige, ein 18-Jähriger und ein 34-Jähriger jeweils mit ihren PKW die B428 in gleicher Fahrtrichtung.

Die drei vorausfahrenden Fahrzeugführer mussten vor dem Kreisverkehr Mainzer Straße verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 60-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf das Heck des vorausfahrenden PKW der 54-Jährigen auf. Hierdurch wurden deren PKW und die beiden davor befindlichen PKW ineinandergeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die 54-Jährige Fahrerin, die sich in dem PKW unmittelbar vor dem Transporter befand, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten und Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Durch den Unfall kam es zu einem erheblichen Rückstau des nachfolgenden Verkehrs.