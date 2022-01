Unfall mit Verletzten am Verkehrsübungsplatz (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Samstagnachmittag 15.01.2022 übte ein 26-jähriger Mann aus Ludwigshafen das Autofahren auf einem Verkehrsübungsplatz in Worms. Aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich der Verwechselung von Gas und Bremse, kam es in Folge dessen zu einem Unfall. Der Fahrer durchfuhr eine Baumreihe, überquerte daraufhin die Kreisstraße 6 und kam erst auf der anderen Straßenseite in einem Sandhügel zum Stehen.

Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Durch den Unfall wurde sowohl er, als auch sein Beifahrer leicht verletzt. Beide mussten in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B9 in Fahrtrichtung Worms ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher die Schutzplanke beschädigte. Der 60-jährige Fahrzeugführer aus Gimbsheim befuhr mit seinem VW Golf die B9 aus Richtung Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms. Ein aufmerksamer Zeuge, welcher mit etwas Abstand ebenfalls die B9 in Fahrtrichtung Worms befuhr, bemerkte, dass der 60-jährige Fahrzeugführer die B9 mit einer Geschwindigkeit von circa 50 km/h am äußeren Rand der Gegenfahrbahn befuhr.

Der Fahrzeugführer geriet immer weiter nach links, bis er mit seiner linken Fahrzeugseite die Schutzplanke touchierte und an dieser über mehrere Meter entlang fuhr und dabei sowohl die Schutzplanke als auch seinen PKW beschädigte. Im weiteren Verlauf wird die Schutzplanke die Zufahrt zu einem Wirtschaftweg unterbrochen. Dies führte weiter dazu, dass der Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf die abgeflachte und neu beginnende steigende Schutzplanke auffuhr, bis der Pkw mit den linken Reifen den Kontakt zur Fahrbahn verlor und sich in der Schutzplanke verkeilte.

Durch die Feuerwehren Alsheim und Gimbsheim konnte er mit lediglich leichten Verletzungen aus dem Pkw geborgen werden. Durch die schnelle Reaktion des Zeugen konnten entgegenkommende Fahrzeuge rechtzeitig gewarnt und somit weitere Verkehrsunfälle verhindert werden.

Da im Fahrzeug vom Unfallverursacher mehrere geleerte Alkholika aufgefunden werden konnten und der Fahrzeugführer selbst alkoholbedinge Auffallerscheinungen aufwies, wurde durch die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme angeordnet, welche im Klinikum Worms entnommen wurde. Weiterhin wurde der Führerschein vorläufig sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Die B9 musste zu Beginn der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An der Schutzplanke entstand ebenfalls ein Sachschaden.

Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer

Worms (ots) – Ein 52-jähriger Wormser verursachte heute Morgen in Worms-Herrnsheim einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und flüchtete nach Hause, wo er sein eigenes Garagentor rammte. Eine Verkehrsteilnehmerin wurde Zeugin der Trunkenheitsfahrt des Wormsers, als sie dem PKW von der Alzeyer Straße nach Herrnsheim folgte.

Wegen auffälliger Fahrweise und Schlangenlinien über die Fahrbahnmitte des vor ihr fahrenden Wagens meldete sie sich bei der Polizei Worms. Kurz vor 6:00 Uhr beobachtete sie, dass der Fahrer in der Straße Am Krankenhaus den Außenspiegel eines geparkten PKW im Vorbeifahren beschädigt hatte und unbeirrt weiterfuhr.

An der Halteranschrift konnte der Wormser in seinem PKW sitzend angetroffen werden. Zuvor hatte er noch versucht vor seinem Wohnhaus einzuparken und war rückwärts gegen sein Garagentor gefahren. Am PKW und dem Tor entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, der Test ergab 1,93 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Verkehrsunfall B47 zwischen Worms und Monsheim

Worms (ots) – Am 14.01.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der B 47 zwischen Worms und Monsheim zu einem Auffahrunfall. Aufgrund eines technischen Defekts musste ein 45-jährige Fahrzeugführer, welche die B47 aus Fahrtrichtung Worms kommend befuhr, mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand halten.

Der nachfolgende 24-jährige Verkehrsteilnehmer übersah aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse das stehende Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 45-jährigen in ein angrenzendes Feld geschoben. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Die jeweiligen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die B47 gesperrt.

Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt mit schlechten Straßen und Sichtverhältnissen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei: Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an.