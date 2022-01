Massenschlägerei am Hauptbahnhof

Bingen-Hauptbahnhof (ots) – 16.01.2022 um 03:10 Uhr – Ein Zeuge meldete eine Massenschlägerei am Hauptbahnhof in Bingen, in der ca. 20 Personen verwickelt sein sollen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort mehrere, überwiegend heranwachsende Personen antreffen.

Bei den Befragungen stellte sich heraus, dass es aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer anderen Personengruppe kam, welche jedoch nicht mehr vor Ort war. Durch die Auseinandersetzung wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine Stunde später ging eine erneute Meldung ein, dass sich mehrere Personen am Hauptbahnhof schlagen würden. Hierbei konnte eine weitere Person angetroffen werden, die offensichtlich an beiden Auseinandersetzungen beteiligt war. Bei ihm konnten mehrere Gesichtsverletzungen festgestellt werden, welche durch einen sogenannten Schlagring verursacht wurden.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzungen müssen im Rahmen weiterer Ermittlungen erfolgen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – 15.01.2022 um 12:00 Uhr – Im Rahmen der Streifenfahrt konnte ein 65-jährige Rollerfahrer in der Mainzer Straße angehalten und kontrolliert werden. Bei Sichtung der Dokumente stellte sich heraus, dass es sich um einen Mofa-Roller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h handelte.

Bei der Befragung räumte der Fahrer ein, dass Roller deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fahren würde. Dies konnte bei der weiteren Kontrolle bestätigt werden, sodass das Führen des Rollers einer Fahrerlaubnispflicht unterlag. Da der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurde gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Sprendlingen (ots) – 14.01., Genlisstraße, 15:30 Uhr – Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Beamten ein schwarzer BMW auf, welcher ohne Kennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 29-jährige Fahrer an, dass er das Fahrzeug lediglich wenden wollte, um dieses “besser reinigen” zu können.

Recherchen ergaben, dass der Pkw seit dem 16.11.2021 abgemeldet ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutzes und des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gemarkung Gensingen/L400 (ots) – 14.01., Gemarkung Gensingen/L400, 13:24 Uhr – Ein 81-jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Verlängerung der Alzeyer Straße und wollte an der Einmündung zur L400 nach links in Richtung Sprendlingen abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Audi des 33-jährigen Fahrers.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht; zwei weitere Fahrzeuginsassen der unfallbeteiligten Fahrzeuge begaben sich ebenfalls zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L400 musste während der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt werden.